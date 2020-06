ŠKORO OTKRIO S KIM ĆE KOALIRATI NAKON IZBORA PA SE OSVRNUO NA SILOVANJE I POBAČAJ: ‘Ja sam za život, ali i protiv zabrane pobačaja’

Kada je riječ o pregovorima nakon izborne noći, Škoro kaže da se prvo treba naći s koalicijskim partnerima u Domovinskom pokretu

Šef Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kazao je u velikom intervjuu za 24sata da će dobiti preko 20 mandata. Kako je rekao, iz dogovora ne isključuje HDZ, ali dogovori sa SDP-om za pjevača ne dolaze u obzir.

“Imamo još četiri i pol dana i valja preživjeti ovo prekomjerno granatiranje. Uvjeren sam da će birači prepoznati snagu Domovinskog pokreta i da ćemo moći uvesti promjene”, komentirao je Škoro za 24sata.

BIZARAN ŠKORIN GOVOR U DARUVARU: Bacao šale kao da je i dalje u ‘Večernjoj školi’, a onda se i naljutio: ‘Moja žena je Hrvatica, a ne Srpkinja’

Koalicija s Plenkovićem

Na novinarsko pitanje znači li to da će ući u koaliciju sa šefom HDZ-a Andrejem Plenkovićem, Škoro odgovara kako su stvari u predizbornoj kampanji jedno, a kada se radi o HDZ-u, on vidi problem u Plenkoviću i njegovom “bahatom stavu u startu”.

“Vjerujem da ćemo dobiti i više od 20 mandata. Što se tiče anketa, one su potrebne, no nije dobro kada počnu oblikovati javnost. Imali smo bezbroj situacija gdje se prave konstrukcije, koje za podlogu imaju netočan podatak”, rekao je Škoro, a o SDP-u rekao: “Svjetonazor je važan. Morate biti iskreni. Niti je HDZ klasična desnica, niti je SDP klasična ljevica. Oni jako dobro funkcioniraju u Europskom parlamentu, i u Njemačkoj. Mislim da je to Plenkovićev san. Svjetonazorski, Domovinski pokret nema što tražiti sa SDP-om.”

U vezi svog ulaska u politiku uoči predsjedničkih izbora Škoro kaže da se potrefilo da je taman izašao iz bolnice i bio u medijima.

Pregovori nakon izborne noći: ‘Ne želim sudjelovati u trgovinskim koalicijama’

Kada je riječ o pregovorima nakon izborne noći, Škoro kaže da se prvo treba naći s koalicijskim partnerima u Domovinskom pokretu.

“Mi nismo klasična stranka. Moramo uvažiti želje tih ljudi. Nekakvim sporazumima preuzeli smo neke obaveze. Moramo sjesti s njima, a potom s onima koji će nas pozvati. Idemo razgovarati misle li se ozbiljno napraviti reforme. Ne želimo sudjelovati u trgovačkim koalicijama u kojima će netko sačuvati svoje radno mjesto ili ostati ministar. Najveći problem sa mnom je što sam neovisan i što ostvarim ono što kažem”, govori Škoro za 24sata.

BUJANEC OBJAVIO VIDEO ŠKORINOG GOVORA FRENETIČNIM SLJEDBENICIMA: ‘Branit ću ZDS, prekopat ćemo Jasenovac’

O pobačaju: ‘Protiv sam zabrana, ali smatram da valja štititi život od početka’

Škoro je podigao buru u javnosti kada je rekao da bi se silovana žena oko pobačaja prvo trebala dogovoriti sa svojom obitelji pa vidjeti što dalje. Na tu priču Škoro sada kaže:

“Na tu priču gledam tako da se kod mene gleda zrnce u oku. I dalje smatram da valja štititi život od početka. Ja sam za život, smatram da je dijete Božji blagoslov. Ne mislim da sam bilo koga povrijedio. U cijeloj priči mi se zamjerilo da sam rekao da bih se ja, kao tradicionalist, savjetovao s obitelji.”

U vezi zabrane pobačaja, šef Domovinskog pokreta kaže da je protiv zabrana i da to ne bi mijenjao.

ŠKORINA IZJAVA ZGROZILA JE I GRAĐANE: ‘Silovanje, fuj… I onda joj ne dopustiti abortus? Pa kako ga nije Boga strah?!’