ŠKORO OTKRIO KAKO SU PROPALI PREGOVORI S MOSTOM: ‘Razgovarali smo sinoć u 19.53, legao sam, a kad sam se probudio imao sam što i vidjeti’

‘Ispada da sam crni vrag s kojim su tikve sadili. Da su ljudi oko mene nečestiti, nepošteni. Žao mi je zbog toga’

Jučer je Most objavio da od suradnje s Domovinskim pokretom ipak neće biti ništa i da idu samostalno na izbore, a danas je Miroslav Škoro u razgovoru za RTL otkrio da su pregovori propali zbog apetita Mosta.

“Ja sam sinoć otišao leći, svjestan toga da pregovori nisu uspjeli. Zadnji razgovor vodili smo u 19.53 i dogovorili da ćemo možda zajednički dati priopćenje, no ujutro sam se probudio i imao sam što vidjeti. Ispada da sam crni vrag s kojim su tikve sadili. Da su ljudi oko mene nečestiti, nepošteni.

Žao mi je zbog toga. Problem je nerazumijevanje oko činjenice da u Hrvatskoj postoji 10 izbornih jedinica, da one daju 140 mandata, na svakoj listi je 14 ljudi. Imamo samo 10 prvih, 10 drugih mjesti. Činjenica je da kao Domovinski most nismo u stanju zadovoljiti sve te apetite”, rekao je Škoro u razgovoru s RTL-ovom reporterkom Damirom Gregoret.

Nije konkretno kazao koliko je mandata Most tražio.

“Poprilično, daleko više od onoga što možemo nekom garantirati. Ne bi trebali biti bitni mandati, nego da u zajedničkom radu možemo stvoriti jednu sinergiju, dodanu vrijednot i povesti Hrvatsku u drugom smjeru. Puklo je, no ne treba žaliti za prolivenim mlijekom. Kako kažemo u Slavoniji, i bez jednog rezanca se može dobra juha napraviti. Inzistirat ćemo i dalje na zajedništvu, da se koalicija širi i da izađemo kao opcija gdje će ljudi prepoznati da postoji ujedinjena priča na desnom centru i desnici”, rekao je Škoro.

Iz Mosta su se mogli čuti glasovi kako iza svega stoji HDZ jer su oni poručivali kako mogu koalirati sa Škorom, ne i s Mostom. No, Škoro takve navode odbacuje.

Nije se dogovorio ni s Raspudićem

“U proteklih mjeseci se dogodilo čudo toga. Ja sam u isto vrijeme doveo Zorana Milanovića na vlas, ali sam i HDZ-ov igrač. Naravno, na društvenim mrežama postoji dokaz da sam udbaš koji je istovremeno i krajnji desničar… Jednostavno, to je još jedna od notornih gluposti, spin kojim se pokušava odvratiti od onog bitnog, a to je da je Domovinski pokret transparentno vodio razgovore s Mostom i drugima. Nitko drugi nije bio zadovoljan, Most jest. Ne treba sada to stavljati pod reflektor, skretati na sebe pozornost i pljuvati. Budimo džentlmeni i nismo se dogovorili, Bože moj”, odgovorio je Škoro.

Potvrdio je i da je razgovarao s Ninom Raspudićem, ali se ni s njime nije dogovorio: “Nismo se dogovorili, ali smo se džentlmenski razišli. Kod njega nije puklo zbog mandata, bio je drugi problem, on nije bio u stanju u kratkom roku organizirati stranku, a nije htio ući u Domovinski pokret. Ja mu želim svako dobro, on svakako može puno dati”, kazao je Škoro.