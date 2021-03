ŠKORO OTKRIO JE LI ON TROJANSKI KONJ: ‘Za nas Slavonce to je vrlo plemenita i draga životinja, puno vrijedi i to mi je kompliment’

Miroslav Škoro o kandidaturi za gradonačelnika Zagreba: ‘U Hrvatskoj je jako često bilo sad ili nikad. Pročitao sam negdje da je sljedeće da budem kandidat za papu’. Upitan bi li se kandidirao i da nije preminuo gradonačelnik Milan Bandić, rekao je: ‘Za Boga miloga, nemojmo ići tako daleko. Svašta meni spočitavaju ljudi ti kakvi jesu…’

Miroslav Škoro službeno je potvrđen kao kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelničko mjesto u Zagrebu. Škoro se tim povodom u subotu obratio građanima s Cvjetnog trga u Zagrebu gdje je predstavio kandidaturu. Istaknuo je da Grad Zagreb ima problema, ali da ih se ne boji te da će svoju kampanju temeljiti na projektima budućnosti. U nizu predizbornih obećanja između ostalog su se našli i besplatni vrtići, rješenje Jakuševca i uređenje novog stadiona.

Prvo je želio biti predsjednik pa premijer, 2008. godine gradonačelnik Osijeka, a sada želi biti zagrebački gradonačelnik. “U Hrvatskoj je jako često bilo sad ili nikad. Pročitao sam negdje da je sljedeće da budem kandidat za papu. Dakle, možemo se šaliti na tu temu, ja se bavim politikom i odgovorna sam osoba. Kad se baviš politikom, ide se i na izbore. Mogli bi tako prigovarati SDP-u da je u 30 godina hrvatske demokracije osvojio dva puta nekakvu vlast, sve drugo su bili gubitnici, ali gledajmo to ovako: Helmut Kohl je išao šest puta, na kraju je sedmi put uspio osvojiti vlast i onda je ujedinio Njemačku”, rekao je večeras Škoro za RTL.

Kandidirat će se i na EU izborima

Na pitanje hoće li se kandidirati i na EU izborima ako izgubi na ovim izborima, Škoro je odgovorio potvrdno. “Naravno da hoću. To ćemo još vidjeti, to ovisi o građanima. Ne treba se previše zamarati sa mnom, meni ankete daju šest posto. Dakle, imamo ljudi koji ozbiljno stoje u tim anketama i oni se trebaju međusobno razgovarati i vidjeti kako će dalje. Ja sam outsider, za nekoliko tjedana možemo razgovarati”.

Nije se dvoumio oko Zagreba

Škoro tvrdi da se oko kandidature nije ni u jednom trenutku dvoumio, nego da je čekao da prođu unutarstranačke procedure. “Mi smo to dogovorili prije nekoliko dana i imali smo sad situaciju u kojoj smo prezentirali program, zadovoljni smo s tim. Stranačka tijela su odlučila da to budem ja, ja sam na to spreman i danas sam objavio kandidaturu. Ne prije dva ili tri dana, ne zbog ovog ili onog, i ne zato što moram nego zato što hoću”, dodao je.

Upitan bi li se kandidirao i da nije preminuo gradonačelnik Milan Bandić, rekao je: “Za Boga miloga, nemojmo ići tako daleko. Svašta meni spočitavaju ljudi ti kakvi jesu, bilo bi dobro da pometu ispred svog dvorišta. Ja nemam namjeru s njima polemizirati, možemo razgovarati što možemo napraviti u Gradu Zagrebu i što treba napraviti, ali to kako se oni ponašaju i kako djeluju je smiješno”.

“Svaki čovjek je na neki način stil vladanja, odnosno, ima svoju osobnost, ja bih u svakom slučaju kad je u pitanju upravljanje Gradom Zagrebom stavljao prioritete na druge stvari, na razvoj prometne i komunalne infrastrukture. Gospodin Bandić je imao svoj stil vladanja i kako sam odgojen od jedne vrlo kulturne i drage žene katolkinje, o mrtvima sve najbolje. Ne bih volio da se ovaj razgovor i moja kandidatura pretvori u razgovor o ocjeni Milana Bandića”, rekao je Škoro.

Drugačiji način zapošljavanja

Kaže da on ne bi na isti način zapošljavao u Gradskoj upravi. “Znači da ću ja zapošljavati drugačije i da neće biti mjerilo poznanstvo, kumstvo i stranačka iskaznica nego će biti mjerilo sposobnost, znanje, kvaliteta projekta ili čovjeka. Dakle, nema nikakvih kumovskih ili drugih veza. Otpuštanje je nešto drugo, treba prvo napraviti due dilligence. Moramo napraviti snimku stanja pa ćemo vidjeti, možda ima manjka, možda ima viška. Kada vidimo koliko ljudi tamo ima zaposlenih i vidimo financijsko stanje grada. Treba svakome dati komad A4 papira i pitati ga što radi u danu. Ja sam vodio sustave i dobro znam što znači nekome dati otkaz. Moramo vidjeti. Ja sam političar star godinu i pol dana. Kada dođem u tu situaciju, ja ću vam vrlo jasno i transparentno doći u emisiju i reći: toliko smo dužni, toliko se može vratiti, a toliko ne može, ali kad ja budem gradonačelnik, Grad Zagreb nikome neće ostati dužan jer ja nikome nisam dužan”, rekao je Škoro.

Zamjeraju mu iz HDZ-a da je “trojanski konj” jer će omogućiti kanidatima ljevice da dođu u drugi krug. “Svašta govore iz HDZ-a i ja se još jedanput ispričavam svima koje to vrijeđa, posebno mojoj supruzi i obitelji. Svašta su o meni izgovorili. Konj je za nas Slavonce vrlo plemenita i draga životinja, vrlo puno vrijedi i meni je kompliment”.

Danas je najavio da će se zalagati da vrtići u Zagrebu budu besplatni. Na pitanje što je s projektom Majke odgajateljice, Škoro je odgovorio: “Nisam se zalagao, rekao sam da ću to prvo omogućiti, mislim da je to veličina 50 milijuna kuna u proračunu Zagreba i to se može napraviti, već sada subvencionira taj dio. Kad je u pitanju Majka odgajateljica, osnovni problem je u tome što kada dobijete taj status onda dobijete zaključak, a ne uvjerenje. Ja mislim da bi to mogli unaprijediti, da zadržimo i unaprijedimo i da osobama koje imaju taj status damo i jedan kvalitetan dokument temeljem kojega mogu dalje djelovati”.

