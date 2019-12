ŠKORO OSNIVA STRANKU? ‘Više nema nazad’; Kolinda? ‘Pazio bih gdje pjevam’; Ne isključuje povratak moćnog savjetnika na Pantovčak

Škoro je govorio i o odnosu sa Srbijom, migrantima, vojsci na granici, kampanji, ulozi predsjednika….

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o kampanji, Kolindi Grabar Kitarović, odnosima sa Srbijom… Na pitanje je li zadovoljan velikim predizbornim skupom koji je održao u Lisinskom, Škoro je kazao: “Ja sam predugo u javnom prostoru da ne primjećujem neke sitnice. Te sitnice su po meni bitne, one su više tehničke prirode, ali samim sadržajem, posjetom i porukama te reakcijom ljudi nazočnih jesam više nego zadovoljan, s obzirom na to da sam ja političar amater”.

Škoro stalno ponavlja kako neće biti drugog kruga, no ako ga bude tko će biti u njemu? Ankete pokazuju da je u vodstvu Kolinda Grabar Kitarović, slijedi Zoran Milanović, a nakon njih je Škoro, no svi su unutar statističke pogreške.

“Očekujem puno bolji rezultat, zbog toga što sam na terenu i zbog toga što su oni pokazali već da oni ne griješe već u onome što ste vi nazvali statističkom pogreškom ili devijacijom od nekoliko poena. U svakoj statističkoj priči morate imati uzorak, on mora biti reprezentativan, pritom morate imati nekakvo mjerenje, morate imati one koji ta mjerenja analiziraju i izražavaju se u nekakvoj devijaciji. Oni griješe preko 100 posto. Dakle, ja sam stalno s tim ljudima. Kad sam bio i na 19 posto, opet se tu može igrati, ako netko može imati i 23, lako je da je on na 19, a ja na 23. Ako se bavimo statistikom, moramo uzeti nešto što je relevantno. Relevantno je da su oni imali predviđanja i za prošle predsjedničke izbore i za prošle parlamentarne izbore i da su stvarno jako pogriješili”, rekao je Škoro.

‘Računam na glasove HDZ-ovaca’

Na skupu se posebno obratio HDZ-ovcima, a kaže kako se njihovo vodstvo ničim izazvano već nekoliko mjeseci referira na njega, i njegovu obitelj te to rade, kaže, vrlo ružno. “Vjerojatno osjećaju otkud puše vjetar i potencijalnu opasnost u političkom smislu. Apsolutno nemam ništa protiv članova bilo koje stranke, posebice HDZ-a i ne stidim se priznati da sam bio i član HDZ-a, međutim, mislim da ljudi koji su preuzeli taj HDZ i koji ga vode u proteklih nekoliko godina, pa čak i desetljeća, ne rade to na zasadima onoga što bi HDZ trebao biti i to članstvo vidi. Prema tome, računam li i na glasove HDZ-a? Apsolutno računam. I oni računaju na mene, da se odmah razumijemo”.

Na pitanje što misli o Grabar Kitarović, poručio je kako ne misli loše o bilo kome kao o političkom protukandidatu. “…Ako se vratimo nekoliko mjeseci unatrag, onda vidimo da je najavljena kandidatura koja će biti objavljena jednoga lijepog dana, a zapravo premijer je kandidirao aktualnu predsjednicu prije nego što se ona sama i kandidirala. Tako da od prvog trenutka ja je doživljavam, apsolutno kao i većina javnosti, isključivo kandidatom Andreja Plenkovića. I ne samo to, vidjeli ste i na nekim situacijama da on i govori na njezinim predizbornim skupovima, vidjeli smo u nekoliko situacija da predsjednica, koja nije stranačka, vratila je svoju iskaznicu i predsjednica je svih građana, svih stranaka, svih članova, da se pojavljuje isključivo na tim skupovima. Sve u svemu, najzainteresiranija osoba na ovome svijetu i u ovoj našoj državi za pobjedu gospođe Grabar Kitarović za pobjedu na predsjedničkim izborima je Andrej Plenković. O tome ovisi njegova politička karijera”.

Smatra kako je problematično nečinjenje Kolinde Grabar Kitarović u proteklih pet godina. Kazao je kako nije u redu što nije pomilovala nijednog hrvatskog branitelja te kako funkciji treba vratiti dignitet koji je totalno srozan nakon 2000. godine.

‘Pazio bih u kojem društvu pjevam’

Na pitanje bi li on pjevao kao predsjednik, odgovara: “Pa Bože moj, zašto ne, ali ne bih preuzimao mikrofon, ne bih oduzimao feštu i, s druge strane, pazio bih u kojim društvima pjevam, ne bih nikome pjevao baš ‘Sretan rođendan’, ne mislim da bi ni pokojni predsjednik Tuđman nekome baš pjevao ‘Happy birthday’, to je malo specifično. Treba paziti, danas svatko ima kameru na mobitelu i davati takve izjave… Posljednja izjava je bila da se pokojni predsjednik Tuđman trebao povući ranije. Ne razumijem to jednostavno”.

Govoreći o susretu Grabar Kitarović s Vučićem, kazao je kako on nema problema, kao što je rekao Tuđman, sjesti za stol i pregovarati s crnim vragom, ako je to u interesu Hrvatske, ali to treba biti bolje pripremljeno.

“Postoje stvari koje se zovu bilateralni odnosi i postoje stvari koje se zovu multilateralni odnosi i to se sve može regulirati. Dakle, bilateralni odnosi su odnosi između nas i Srbije, multilateralni su ono kada smo mi dio Europske unije i postavljamo se prema nekakvoj zemlji budućoj članici, kao što je Srbija. Ona mora, kao što smo i mi, ispuniti najviše demokratske standarde da bi ušla tamo, ali bilateralna pitanja jednostavno i dalje ostaju otvorena, na njima treba inzistirati i definitivno Hrvatska treba procijeniti u kojem je to trenutku postigla određenu količinu sporazuma sa Srbijom ili s bilo kojom drugom zemljom, da bi mogla za nekoga dići ruku. Ja sam rekao one stvari za koje smatram da su minimum. Ne vidim zašto bi hrvatska arhiva bilo čega bila u Beogradu, zbog čega? Zašto bi Beograd znao bolje čuvati hrvatske arhive nego mi?”, kazao je.

Rekao je kako bi se, kao bi bilo dobro pripremljeno, sastao s Vučićem. Na pitanje treba li Milorad Pupovac strahovati od njega kao predsjednika odgovara: Za Boga miloga. Pa gledajte, ja sam Hrvat, kršćanin, katolik. U toj cijeloj priči najvažnija je stvar da sam ja odgojen tako da imam onoliko prava koliko ima najmanji među nama. Druga stvar, postoji razina na kojoj određene strukture moraju funkcionirati. Mi smo se tu malo zaigrali. Mi se igramo jedne situacije u kojoj se skrivamo iza velike sintagme koja se zove parlamentarna demokracija. I u toj cijeloj priči, znači, može se biti predsjednik Sabora s 808 osvojenih glasova, u toj cijeloj priči mi smo dali određena prava hrvatskim manjinama da oni po krvnim zrncima, bez obzira na broj glasova, ulaze u Hrvatski sabor. Oni nemaju nikakav imperativni mandat, međutim, onoga trenutka kada uđu u Sabor, ne može ih nitko više opozvati i oni nisu više samo predstavnici hrvatskih manjina u Hrvatskom saboru, pa se bave manjinskim pitanjima, oni se bave svim. Ja smatram da svaki hrvatski državljanin može biti biran i može birati i svaki hrvatski državljanin ima pravo to konzumirati. Ne smije biti ni privilegiranih niti smije biti diskriminiranih. To je za mene demokracija”.

Ne isključuje mogućnost vojske na granici

Trebalo bi, kaže, sjesti i razgovarati o promjeni izbornog zakona, a trebalo bi promijeniti i izborne jedinice. Nije, ga, kaže podbola kampanja SNV-a koji je plakate triju vodećih kandidata tiskao na ćirilici – poručuje kako je tako besplatno dobio još plakatnih mjesta. Ne isključuje mogućnost vojske na granici kao zaštite od migranata. “Ako policija ne može zaštititi cijelu granicu, a Hrvatska ima jako dugačku granicu, takva je kakva je, onda moramo upregnuti sve službe koje su u stanju to napraviti, zašto ne i vatrogasce. Nije tu problem u činjenici da treba angažirati ili ne treba angažirati vojsku. Vojska je na to spremna, vojska je za to obučena, možda bi joj i dobro došlo”, kaže.

Na pitanje može li jamčiti da, ako dođe na Pantovčak, Mate Radeljić neće biti u njegovu timu, odgovara: “Možete li vi meni dati jedan razlog zašto Mate Radeljić ili bilo tko drugi ne bi trebao biti tamo? Razumijem taj interes javnosti i to pitanje. Ja sam odgovorio uvijek i odgovorit ću opet. Dakle, što se tiče gospodina Mate Radeljića, kao i velikog broja drugih ljudi koje poznajem, ne samo u javnom prostoru, s mnogima sam kontaktirao i razgovarao i dali su mi dragocjene savjete. U krajnjoj liniji i on. On je radio tamo ne jedan dan, radio je tri ili četiri godine pa su ga maknuli otamo. Nisam još uvijek uspio saznati koji je to krimen koji je napravio, očito vi znate, ja ne znam, ali bih volio da mi to netko kaže”. Smatra kako je Radeljić “čovjek koji zna taj svoj posao vrlo dobro, nisam do sada uspio saznati koji je krimen napravio, ali vjerujem da ću biti u poziciji pa ćemo onda moći vi i ja kompetentnije moći razgovarati na tu temu”. Rekao je kako se nikada nikoga nije odrekao.

Rekao je kako će biti prvi hrvatski predsjednik koji će sudjelovati u Hodu za život, ako ga organizatori pozovu. Na pitanje ako ne uspije u ovoj utrci, gdje se vraća: “Za razliku od svih ovih drugih mojih političkih takmaca koje sam stekao u zadnjih nekoliko mjeseci, ja ću se za pet godina, ako se ne budem odlučio ponovno kandidirati za predsjednika države, bez obzira koliko to bahato zvučalo, imati gdje vratiti, jer stvarno imam nekoliko poslova i ti poslovi su meni vrlo dragi. Ja sam sve svoje poslove, hvala Bogu, uspio složiti tako da sam sve svoje hobije pretvorio u posao i uspio sam ih posložiti tako da su samoodrživi. To bih volio napraviti i kad je u pitanju cijela ova naša lijepa zemlja”.

‘Više nema nazad’

Kažete da imate svoje poslove, isključujete li onda daljnji politički angažman ako ovaj ne uspije, pitao je novinar N1 televiziji Miroslava Škoru. “Ja sam rekao i danas na skupu i mislim da nije ništa preambiciozno, bilo bi dobro nakon ovih predsjedničkih izbora koji su još jedan test i unutarstranačkih demokracija i svega toga što se događa kod nas u političkom životu, bilo bi dobro, s obzirom na to da će to biti ozbiljna poruka gospodinu Andreju Plenkoviću, jer on je čovjek koji je kandidirao gospođu Grabar Kitarović za još jedan mandat, bilo bi dobro da Vlada podnese ostavku, da se raspusti Sabor i da se raspišu novi parlamentarni izbori. Definitivno nemam namjeru sve ovo što sam napravio do sada, a bili ste i na skupu, ostaviti ljude na cjedilu i taj narod koji jednostavno vapi za promjenama. Dakle, nema više nazad, kad je politika u pitanju”.

Na pitanje ima li u vidu ime stranke koju će osnovati, Škoro je odgovorio kako nema. “Možemo se sad vi i ja probati dogovoriti. Mislio sam nešto da bude kao simpatično svima ljudima, da objedini sve. Imate vi neku ideju? Šalim se. Silno se radujem ovim izborima, sve pozivam da izađu na te izbore, neka daju glas kome god hoće. Bilo bi dobro da se dogode promjene. Ovo je za mene jedno sveto, veliko vrijeme, tako sam odgojen. Mi smo u Adventu, radujem se izborima, radujem se Božiću, radujem se novoj godini, bit će što Bog bude htio, i što hrvatski narod bude htio. Ja sam uvjeren, hrvatski narod nikada nije pogriješio, Boga nikad nije ostavio, neće ni ovoga puta, 22. prosinca će biti jedno veliko slavlje koje je ovaj narod zaslužio i zavrijedio”, kazao je za N1 televiziju.