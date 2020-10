ŠKORO OPRAVDAVA ŠOKANTNE IZJAVE SVOJIH ZASTUPNIKA: ‘Osuđujemo radikalizaciju, no to je posljedica nezadovoljstva. Nije isto gledati svijet iz Zagreba i Vukovara’

Tvrdi i da Plenković sigurno nije mislio na Domovinski pokret kada je govorio o drastičnom polariziranju društva

Nakon sastanka Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, čiji sadržaj nije mogao komentirati, predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro osvrnuo se pucnjavu na Trgu sv. Marka, kao i izjave zastupnika koji su na njegovim listama došli u Sabor.

‘Kad nemaš odgovor i kriv si, onda tražiš krivca u drugome’

“Što se tiče tog slučaja, žao mi je što se to dogodilo, oštro osuđujem bilo kakav čin terorizma i radikalizma. Policajcu želim brz oporavak, sućut obitelji mladića. Domovinski pokret nikad nije bio na tom tragu. Kad nemaš odgovor, a kriv si, onda tražiš krivca u nekom drugom. HDZ je na vlasti barem 20-ak godina, Plenković je na vlasti koliko je, on vuče poteze s ministrima koji se redaju kao na pokretnoj vrsti, zbog kojih je narod frustriran i Plenković bi se trebao zamisliti nije li on taj koji drastično polarizira društvo. Nije mislio na Domovinski pokret sigurno.”, prenosi N1.

Komentirajući konkretne izjave članova Domovinskog pokreta, Hrvoja Zekanovića, Karoline Vidović Krišto i Ivana Penave, rekao je:

Penava je pokušao sagledati stvari trodimenzionalno

“Što se tiče Zekanovića koji govori o hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji, pa zar nije to to? Oni trguju i relativiziraju i dogovaraju se tko će biti državni tajnik, ministar. Što se tiče izjave Krišto, ona je bila figurativna nakon činjenice da je bilo puno propusta u osiguranju. Ona je samo rekla da neće pomoći ni da se stavi tenk da se nastavi normalan život što moramo nastaviti. Penava je pokušao sve to sagledati trodimenzionalno. Osuđujemo tragediju, radikalizaciju, terorizam, no to je posljedica određenog nezadovoljstva, neke poruke ukazuju na to.

Nisam psiholog nego političar. Stavljate me u poziciju da se ograđujem od onoga što je rekao Penava. Stvar se postavlja inverzno. Dogodila se tragedija koja ima razloge i sad treba svesti na to da je Domovinski pokret kriv za to, za boga miloga, to je kriva teza. Nije isto promatrati svijet iz Zagreba, Banskih dvora, i iz Vukovara.”

Na pitanje kakve veze ima Vukovar s događajima na Markovom trgu, rekao je: “Domovinski pokret osuđuje terorizam i radikalizam, ograđuje se, ne želi u tome sudjelovati, to je problem aktualne vlasti koju su generirali duopol SDP-HDZ. Možemo se ponašati kao nojevi, ali Domovinski pokret to neće raditi.”