ŠKORO ODGOVORIO PLENKOVIĆU: ‘Govore svašta o meni. Boje nas se’

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro predstavio je u subotu kandidate u 3. izbornoj jedinici i proučio predsjednicima HDZ-a Andreju Plenković i SDP-a Davoru Bernardiću da je spreman na sučeljavanje bilo gdje i bilo kada

Škoro je u predstavio kandidate Domovinskog pokreta u 3. izbornoj jedinici, u kojoj će nositelj liste biti Davor Dretar Drele, a drugi na listi Ladislav Ilčić, dopredsjednik Hrvatskih suverenista. Poručio je kako oni biračima na sjeveru Hrvatske, koji su bili osuđeni na duopol HDZ-a i SDP-a, nude novu opciju.

Na upit je li postavljanje vlastite sestre za nositeljicu liste u 4. izbornoj jedinici nepotizam, Škoro je odgovorio kako ju nije zaposlio u HEP-u ili Hrvatskim šumama, što čini aktualna vlast, već će birači odlučivati o kvalitetnoj osobi.

Domovinski pokret u 11. izbornoj jedinici, za hrvatske građane izvan Hrvatske, podržava listu Željka Glasnovića.

Škoro je naglasio da je ponosan na liste uglednih ljudi koje su sastavili i najavio da će ih predati Državnom izbornom povjerenstvu u nedjelju u podne.

“To će biti praznik demokracije. Tako to radi skupina dobro organiziranih građana, koji to čine zato što vole svoje, a ne iz interesa da nastave uhljebničku politiku koja je do sada vladala u Hrvatskoj”, rekao je.

‘Boje nas se’

Na novinarski upit da komentira to što ga je Plenković prozvao da je SDP-ov igrač, Škoro je ustvrdio da ih se politički protivnici boje.

“Govore svašta o meni i Domovinskom pokretu, a to je posljedica činjenice da nas se uistinu boje. Boje se jer i nama nesklone ankete ukazuju na to da Domovinski pokret iz dana u dan raste”, odgovorio je Škoro.

Ovo je natjecanje za novu Vladu koja će voditi državu u pravom smjeru, koja neće krasti, koja neće vladati “žetončićima”, koja neće podilaziti onom dijelu biračkog tijela koje mora za njih glasovati, kazao je.

Predsjednicima HDZ-a Andreju Plenkoviću i SDP-a Davoru Bernardiću poručio da jedva čeka sučeljavanje s njima.

“Gdje god hoćete, kad god hoćete, možemo razgovarati s papirima, bez papira. Toliko ste zla nanijeli Hrvatskoj da ja na vašem mjestu ne bih imao obraza pojaviti se u javnosti”, kaže Škoro.

Ocijenio je da su izbori “poluregularni” jer puno birača izvan Hrvatske zbog pandemije koronavirusa neće moći glasovati.

“Naši ljudi sada ne mogu glasovati u četiri zemlje, a bit će ih i više, jer epidemiološke mjere to ne dopuštaju. Sve zato da bi netko iskoristio nešto malo vjetra u leđa koji je dobio zahvaljujući ‘stožerokraciji’. To je žalosno”, rekao je.

Predsjednik Domovinskog pokreta prokomentirao je i šovinistički transparent navijača u Kustošiji kazavši da takav govor mržnje osuđuje i da ga treba izbaciti iz javnog života u Hrvatskoj.

“To nije način na koji se komunicira u jednoj kršćanskoj zemlji”, ističe Škoro.