ŠKORO ODBIO DOĆI NA N1: Zamjerio je novinaru privatne objave na Facebooku, s N1 mu odgovorili: ‘To ne utječe na profesionalnost’

‘Ovom ste objavom povrijedili mene kao osobu jer mi namećete neprijateljstvo prema cijeloj jednoj državi ili jednom narodu’, tvrdi Škoro, dok mu s N1 poručuju da privatne objave svojih novinara smatraju Ustavom zajamčenom slobodom te da ni na koji način ne utječu na profesionalnost u radu i izvještavanju

Čelnik Domovinskog pokreta i kandidat za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro odbio je doći u emisiju Pressing televizije N1 zamjerivši voditelju te emisije Iliji Jandriću objave na Facebooku iz kojih je zaključio da je ovaj neprofesionalan. Svoju odluku da ne gostuje u spomenutoj emisiji Škoro je naširoko objasnio u objavi na Facebooku koju prenosimo u cijelosti.

‘Na ružan i sugestivan način koristite moje ime’

“Poštovani gospodine Ilija Jandrić, zahvaljujem na pozivu za gostovanje u Vašoj emisiji, no iako bih Vaše gledatelje rado upoznao sa svojim programom i vizijom koju imam za grad #Zagreb, moram Vas obavijestiti da sam, potaknut Vašim nedavnim objavama na Facebooku, odlučio otkazati svoje gostovanje. Vašom objavom na Facebook profilu nisko i neprofesionalno komentirate hrvatsko-srpske odnose u natjecanju i glasovanju za pjesmu Eurovizije, pritom na ružan i sugestivan način koristeći moje ime, a nakon tog statusa to nastavljate činiti i drugim sugestivnim objavama na društvenim mrežama.

Ja sam od početka svog političkog djelovanja, pa i ranije, jasno komunicirao svoj svjetonazor i njega se ne sramim niti ga skrivam. Međutim, morate znati da kao što i ja, kao javna osoba, moram paziti i na ono što izgovaram u svoje privatno vrijeme, tako ste i Vi javna osoba koja svojom komunikacijom šalje određene poruke. Ovom ste objavom povrijedili mene kao osobu jer mi namećete neprijateljstvo prema cijeloj jednoj državi ili jednom narodu, a to je, ne samo vrlo podlo, nego je to i vrlo opasna retorika. Voljeti svoje ne znači mrziti tuđe! Sigurno ne nekome tko se smatra kršćaninom.

‘U Vašoj emisiji ne mogu računati na slobodu’

Ono protiv čega se borim i borit ću se dok sam živ nije jedan narod, nego sustav u kojem je naš narod u nedavnoj prošlosti živio i u krvi iz tog sistema izašao, a neki ga svojim stavovima žele vraćati. Dok dišem, zagovarat ću slobodu i demokraciju i boriti se za ono u što vjerujem. Vi ste nažalost svojim objavama pokazali da u Vašoj emisiji ne mogu računati na tu slobodu i demokraciju, povrijedili ste osnovno načelo svog posla, a to je profesionalnost i nepristranost. Javno ponižavanje je nešto što može biti prihvatljivo u političkoj borbi, ali je nedopustivo kada to čine predstavnici medija, koji bi trebali biti neovisan i neutralan kanal plasiranja objektivnih informacija prema građanima. I za to ću se, gospodine Jandriću, boriti – za slobodu medija, koja je ključna za slobodno demokratsko društvo u kojem će narod imati pravo na istinu, a ne na neku “istinu” koju mu plasira ova ili ona partija, kako god se ona zvala.

U istini živim i za istinu ću se uvijek boriti, tako su me naučili moji roditelji, tako mi nalaže moja vjera i moja savjest! Vi, gospodine Jandrić, možete u privatno vrijeme biti simpatizer i pobornik platforme Možemo, ali u obavljanju novinarskog posla istina, nepristranost i objektivnost su temeljene postavke. Vi ste nažalost svojim istupima pokazali da Vas ne zanima istina i činjenice, nego propaganda vlastitog mišljenja. Svojim ruganjem ste degradirali svoju emisiju na nivo ispod prihvatljivog demokratskog i civiliziranog dijaloga.

Citirao mu Kodeks časti hrvatskih novinara

Dopustite mi da citiram Kodeks časti hrvatskih novinara koji kaže: „U svom su radu novinari dužni braniti ljudska prava, dostojanstvo, slobode i vrijednosti, uvažavati pluralizam ideja i nazora. U svim novinarskim prilozima, pa tako i u komentarima i polemikama, novinar je dužan poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemizira. Novinar se ne smije baviti poslovima koji bi mogli ugroziti njegovu neovisnost, objektivnost i samostalnost prosuđivanja, narušavajući njegov novinarski dignitet. Novinar, kao i svaki građanin, ima pravo na političko i drugo opredjeljenje. On, međutim, u svom djelovanju zauzima profesionalnu distancu prema aktualnim zbivanjima, što je jedan od preduvjeta za objektivno i profesionalno izvještavanje o događajima.”

Stoga, gospodine Jandrić, ako Vi već niste sačuvali svoju čast, ne zamjerite što sam odlučio ja sačuvati svoju”, poručio je Škoro Jandriću i javnosti u objavi na Facebooku.

N1: Škorina objava dio je njegove predizborne kampanje

Na Škorinu objavu i odluku da ne sudjeluje u emisiji ‘Pressing’ urednika i voditelja Ilije Jandrića, reagirali su s televlzije N1.

“Objavljujući privatne objave na Facebooku urednika N1 televizije Ilije Jandrića, Miroslav Škoro sumnja u objektivnost i profesionalnost novinara koji u svojoj emisiji svakog tjedna razgovara s brojnim ljudima iz javnog života i politike, u ovom slučaju i s kandidatima na lokalnim izborima. N1 odbacuje svaku sumnju u nepristranost i profesionalnost svojih novinara i urednika. Miroslav Škoro je kandidat u kampanji i, kao i svi drugi kandidati, ima jednak tretman u programu N1 televizije. Prije samo dva dana bio je gost u jednosatnom izbornom sučeljavanju u našem programu. Nismo čuli nijednu primjedbu na neravnopravan ili neprofesionalan tretman, jer takvih primjedbi, jednostavno nije bilo, niti bi ih moglo biti, budući da su svi kandidati tretirani novinarski nepristrano i profesionalno.

Objava Miroslava Škore je dio njegove predizborne kampanje u kojoj ne sudjelujemo, pa s takvim objavama ni ne želimo polemizirati. Miroslav Škoro sumnja u nepristranost i neprofesionalnost novinara u čijoj emisiji nije ni gostovao. Privatne objave svojih novinara N1 smatra slobodom koja je zagarantirana svima hrvatskim Ustavom, i one ni na koji način ne utječu na profesionalnost u radu i izvještavanju N1 televizije”, poručili su.

