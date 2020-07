ŠKORO SARKASTIČNO BOCNUO MILANOVIĆA PA BRANIO HASANBEGOVIĆA: ‘Pristojno je da ga prihvate u Odbor za ljudska prava’

“Sve što je za dobrobit hrvatskog naroda će biti podržano. Ne znači da, ako samo oporba, moramo biti nužno protiv svega”, rekao je Škoro

Miroslav Škoro za RTL Danas pojasnio je zašto su prvi dan zastupnici Domovinskog pokreta ipak podržali zakone o ustrojstvu Vlade. Ističe kako je su u pitanju organski zakoni, a osim toga idu u pravcu kojeg su i oni zastupali, dakle smanjenje ministarstva.

“Prvi dan je protokolarni dan, ispoštovali smo sve što je dogovoreno. Sama činjenica da žele smanjiti Vladu zavrijedila je našu privolu”, rekao je Škoro te dodaje da treba vidjeti što će napraviti.

“Nadamo se da su napravili dobru studiju, vidjet ćemo što će biti s ljudima koji sada prelaze, čija se ministarstva spajaju“,

Ne znači da, ako samo oporba, moramo biti nužno protiv svega

Ističe kako će podržati sve što ide za dobrobit hrvatskog naroda.

“Što se ostalih stvari tiče, mi ćemo sve, kao i ovo, podrobno poslušati, pročitati, proučiti i dati svoje mišljenje. Imamo svoj stav o svemu, mi smo svoj program vrlo jasno izložili i imamo odgovornost prema biračima. Radi se o zdravom razumu. Sve što je za dobrobit hrvatskog naroda će biti podržano. Ne znači da, ako samo oporba, moramo biti nužno protiv svega”, rekao je Škoro.

Takvu kategorična isključivost vidjela se, smatra, i na izboru njega za potpredsjednika, te ističe kako nije samo Katarina Peović bila protiv.

ZASTUPNICA U SABORU BUNI SE JER MORA NOSITI MASKU, JANDROKOVIĆ OPOMINJE: ‘Stavite tu masku, nije ni meni ugodno…’

“Izabran sam s nekakvih 110 glasova, drugi sa 135, 140… To je činjenica u kojoj ljudi koji se ponekad zalažu za određene stavove i bore protiv određenih stavova na kraju postanu gori nego što su ti protiv čega se oni kao bore. Mislim da način isključivosti nije nešto kako mi u Domovinskom pokretu funkcioniramo, ne gledamo i ne sudimo a priori negativnim halo efektima”, rekao je Škoro te dodao da se zna o kome govori.

Branio je i Zlatka Hasanbegovića, kojeg je Domovinski pokret predložio za mjesto potpredsjednika Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine.

“To je naš prijedlog koji smo dogovorili na Klubu i stojimo iza njega. Hasanbegović je legitimno izabran zastupnik, mi smo ga nominirali mislim da bi bio minimum pristojnosti da ga prihvate”, rekao je Škoro, a na pitanje kako bi Hasanbegović surađivao s Miloradom Pupovcem, odgovara: “Gospodin Hasanbegović je vrlo suradljiv čovjek”.

Nedolazak predsjednika Zorana Milanovića na konstituirajuću sjednicu Sabor ga ne iznenađuje jer je kaže to i najavio, i pomalo sarkastično komentirao kako ispunjuje svoje predizbnorno obećanje. „Pokazuje svoj karakter, sve što je obećao on izvršava“, rekao je i dodao kako . Misli da to nije dobar potez.

“Ovo je jedan novi početak i kad imate novi početak mislim da možete na neki način okrenuti stranicu, zbrojati sve staro i krenuti iznova, no neki ljudi se ne daju i ponovno jašu po svome”, rekao je Škoro.

Hoće li ostati u Saboru sve četiri godine? “Nitko ne može garantirati ništa. Ja sam odgovoran čovjek, imam obveze i prema biračima, Klubu i stranci i učini ću ono što je najbolje. Kako stvari stoje, trpit ćete me do kraja”, odgovorio je Škoro.

Ne isključuje koncerte

Sada kada je saborski zastupnik, pitanje je što će biti s njegovim koncertima.

“Ako bude prilika da se koncerti dogovoreni u Lisinskom održe, ja ću njih odraditi. Nažalost, zgrada Lisinskog je oštećena u potresu. Što se tiče mojih nastupa, tko pjeva, zlo ne misli. Mislim da bi bio veliki sukob interesa kada bih ja nastupa za gradove, općine ili bilo što što je u kontradikciji zbog plaćanja. Ali kad je nešto moj osobni koncert, zašto ne”, rekao je Škoro.