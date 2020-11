‘DANAS MI JE PRIJATELJ UMRO OD KORONE…’; Škoro o pandemiji, ali i o izjavi koja je uzdrmala HDZ, Plenkoviću poručio: ‘Budi frajer, budi baja’

Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora, govorio je o svojem iskustvu s koronavirusom, ali i o tome zašto se nakon 12 godina ispričao što je bio član HDZ-a, a osvrnuo se i na Kolonu sjećanja u Vukovaru

Nakon što je prebolio koronavirus i sablaznio dio javnosti svojom javnom isprikom zbog članstva u HDZ-u, predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro, sve je objasnio u RTL Direktu. Na početku se osvrnuo na već devet mjeseci aktualnu temu – epidemiju koronavirusa. Škoro je bio jedan od oboljelih; oporavio se, ali kaže da još uvijek malo otežano diše, zbog čega i dalje sluša preporuke liječnika.

“Imao sam, recimo, srednje simptome. Ta korona sama po sebi kod većine ljudi ne ostavlja nekog velikog traga i ne izaziva velike simptome, ali matematika je takva kakva je, onih desetak posto koji razviju simptome, bili oni blagi ili jako teški, njih treba liječiti i nažalost trebaju dodatnu pozornost. Ja ne znam nikoga tko je poginuo u padu zrakoplova, ali evo i danas mi je jedan prijatelj preminuo od korone, znam nekoliko ljudi koji su razvili obostrane upale pluća i izvlače se još uvijek”, rekao je Škoro i dodao kako nije skeptičan prema samoj bolesti, već prema epidemiološkim mjerama.

“Mi smo skeptični prema načinu na koji se te epidemiološke mjere nestandardizirano provode. Od samog početka smo rekli da se virus može zaustaviti samo na jedan način kada je u pitanju fizička metoda, a to je da se uvede karantena i da nema virus kamo preskočiti s jedne osobe na drugu. Kada su u pitanju mjere epidemiologa i stručnjaka, to poštujemo. Ne poštujemo činjenicu da Stožer danas govori jedno, sutra drugo. Da zaključava državu na 19 oboljelih, a da 3000 smatra prihvatljivim. Pa vidjeli smo iz vaših priloga sve”, odrješito je rekao šef Domovinskog pokreta.

‘Red je ispričati se’

On se danas na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru ispričao javnosti što je bio član HDZ-a te je poručio kako će, za razliku od Andreja Plenkovića, on snositi odgovornost za postupke. No, Škoro je to obznanio nakon presude Ivi Sanaderu, njegovim suradnicima i HDZ-u u aferu Fimi media i 12 godina nakon što se ispisao iz stranke.

“Smatram da je u politici osnova odgovornost, posebice ljudi koji vode određene političke brodove, ako ih tako mogu nazvati. Kada netko uzme brod s posadom, kao što uzimaju kolege, zvao se on HDZ, SDP, on je pravni sljednik onoga što se događalo do tada i naravno da valja preuzeti kao kapetan i obavezu da se ispričaš i za stvari koje su se dogodile ranije. Ne moraš ti sudjelovati u njima. Ovdje nije pitanje Plenkovića ili nekog novog ili n-tog HDZ-a. Činjenica je da je HDZ proglašen nepravomoćno još uvijek krivim za neke stvari i mislim da je red ispričati se. Ja sam čovjek koji je odgovoran i spreman se ispričati…”, rekao je Škoro čiju stranku čini velik broj bivših HDZ-ovaca.

“Što se nas tiče, mi smo spremni preuzeti odgovornost i nije se problem ispričavati ako treba i svaki dan, ali mislim da ljudi razumiju koja je elementarna poruka. Ukoliko si nešto pogriješio, ili je netko od tvojih pogriješio, onda preuzmi odgovornost. Budi frajer, budi baja, kao što mi to kažemo u Slavoniji”, smatra i dodaje da Plenković treba prigrliti odgovornost i prestati negirati stvari koje svi vide.

Političari bi trebali šutjeti na Dan sjećanja

Potom se osvrnuo i na višednevno prepucavanje između Plenkovića i Zorana Milanovića oko sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Gotovo jednako sarkastičnim jezikom dao je do znanja kako u to ne želi biti upleten.

“Ja sam dovoljno star, imam iskustva da se nikad ne petljam u bračne svađe, u između prijatelja. na kraju izvisiš i budeš kriv. Oni se pomire, nađu način kako da nastave dalje. To su ljudi koji su zajedno živjeli, peciva kupovali, polovne automobile, posjećivali se, vrlo su intimni i znaju puno jedan o drugome i iz nekog razloga, njima poznatoga, zabavljaju javnost. No to nije dobro i nikuda ne vodi. Ne bih zauzimao strane”, poručio je.

No, ipak se složio s predsjednikom Republike oko toga da Kolona sjećanja u Vukovaru nije za elitu. Obojica će otići u Vukovar i odati počast na svoj način, ali u koloni neće biti. “Ja nisam odabrana elita, nisam joj nikad pripadao. Kolona sjećanja u Vukovaru je kolona u kojoj trebaju biti ljudi koji su nekoga izgubili u tom ratnom vihoru, oni koji su branili taj grad, to je dan kad bi političari trebali, ako imaju pameti – šutjeti. Ako ima neko malo mjesto gdje se mogu njima u čast prošetati, ja ću to učiniti. Ako epidemiolozi procijene da je to nemoguće, neću se sigurno gurati. Otići ću u Vukovar, ali hoće li to biti u ovom ili onom trenutku, to je manje važno”, rekao je Škoro i dodao kako se nada da grad nakon obilježavanja Dana sjećanja neće postati novo žarište koronavirusa, pritom ne mogavši procijeniti hoće li doći više ili manje od propisanih 500 ljudi.

No, u koloni će biti potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a i srpske nacionalne manjine, Boris Milošević. Škoro je rekao kako je sasvim svejedno tko će doći, ali da neće doći do pomirenja, ako se ne sankcioniraju zbivanja iz tog vremena, za što, poručio je, nikad nije kasno.

“Ja sam katolik, znam kako to ide. Kod nas je normalna stvar da se čovjeku dogodi grijeh i on ode na ispovijed i na njoj prizna taj grijeh i dobije pokoru i ide dalje. Ova priča kako je zamišljena nije učinkovita, dragom Bogu je svejedno tko će doći. Gesta je priznati grijeh, pokajati se, dobiti pokoru, a ne gesta je kao politički konvertit, ja ću danas ovako, sutra onako. To nervira narod. Vukovar je bio pod okupacijom ne jedan dan, nego sedam godina. SDSS je postojao i u ono vrijeme. Nisu tada napravili Kolonu sjećanja. Puno toga je preskočeno. Ništa tu nije sporno do li činjenica da postoje određene radnje koje su se dogodile na taj dan i one nisu sankcionirane i tu je zakazala hrvatska država, mnoge vlade i nikad nije kasno da se neke stvari istjeraju na čistac”, zaključio je.

