ŠKORO O TROŠKOVIMA KAMPANJE: ‘Nismo mogli prikazati novac na računu kad ga nije bilo. Ništa nije tajno, negdje smo na milijun kuna’

‘Ništa nije tajno, sve je dostupno svakoj reviziji. Možemo, uz pojašnjenje, dostaviti to DIP-u pa će možda onda to DIP uspjeti shvatiti’, kaže Škoro

Državno izborno povjerenstvo objavilo je financijska izvješća za lokalne izbore, a prema tom izvješću kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro nije potrošio niti kune.

“Ja sam poduzetnik, ne financiraju me ni Hrvatske vode, ni Hrvatske šume, ne iskačem iz paštete. Mi smo već početkom godine planirali da ćemo ići u ovu utrku. Vjerujte da su onda naknade bile puno jeftinije, puno jeftinije je bilo unaprijed rezervirati i unaprijed platiti prostore za plakate, što smo i mi učinili. U tom trenutku, sukladno našem nedostupnom zakonu niste mogli otvoriti račun do prije dva tjedna. Onda smo ga otvorili, ali to je malo kasno.

KOLIKO SU NOVCA POTROŠILI, ALI I DOBILI KANDIDATI U ZAGREBU? Dvojica dala više od pola milijuna kuna, a jedan potrošio – 12 kuna

ŠKORO TVRDI – U ZAGREBU JE UČINJEN URBANOCID: ‘Ozakonjena je divlja gradnja. Nužno je zaustaviti interese tzv. građevinske mafije’

Svi raniji troškovi evidentirani u bilanci stranke

U bilanci Domovinskog pokreta postoji vrlo jasno izražena struktura svih rashoda. Za razliku od svih ovih drugih zanimljivih likova mi trošimo svoje novce. Sve će biti pojašnjeno, prikazano i u svaku lipu dokazano. Dobro smo postupili kad smo ranije zakupili te prostore. Nismo mogli prikazati novac na računu kad ga nije bilo”, rekao je Miroslav Škoro.

Kaže da su svi raniji troškovi evidentirani u bilanci stranke.

“Ništa nije tajno, sve je dostupno svakoj reviziji. Možemo, uz pojašnjenje, dostaviti to DIP-u pa će možda onda to DIP uspjeti shvatiti. Mislim da smo negdje na razini oko milijun kuna. Bit će sve to dostupno vrlo brzo”, rekao je Škoro.

ZBOG FINANCIRANJA KAMPANJE 151 KANDIDAT U PREKRŠAJU: ‘DIP će ih prijaviti DORH-u radi pokretanja postupaka’

ŠKORO USPIO ZBUNITI I SAMOGA SEBE: Pogledajte kakav odgovor je dao na pitanje ‘Kakvi ste sa ZET-om, dobri?’