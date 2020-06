ŠKORO O POBAČAJU: ‘Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti s obitelji što će učiniti’

‘Država, ako drži do sebe, ima bezbroj mehanizama kako da pomogne svakoj obitelji, ženi, majci koja se odlučuje na takav čin’, kaže Škoro

Miroslav Škoro i Gordan Jandroković danas su odradili sučeljavanje u studiju Večernjeg lista kao nositelji lista Domovinskog pokreta i HDZ-a u 2. izbornoj jedinici.

Jedna od rijetkih tema oko koje su se suparnici složili jest pobačaj.

“Moje mišljenje i moj stav jest da život počinje začećem i da ga treba štititi. Apsolutne zabrane ne postoje gotovo nigdje, treba raditi na edukaciji, smanjiti pobačaj na najmanju mjeru”, kazao je Jandroković.

‘Učiniti sve da se sačuva život’

Škoro je odgovorio: “Pitao sam se koja će biti kvaka na koju će se HDZ vaditi za lošu vladavinu u zadnje četiri godine i sad sam skužio da je to koronakriza koja je očito vama ispada dobrodošla, što je po meni skandalozno. Što se tiče pobačaja, definitivno mogu reći da se s gospodinom Jandrokovićem slažem. Osobno i kao čelnik Domovinskog pokreta zalažem se da se štiti do kraja. Država, ako drži do sebe, ima bezbroj mehanizama kako da pomogne svakoj obitelji, ženi, majci koja se odlučuje na takav čin. Nismo mi primitivna zajednica, ne zabrana, ali učiniti sve da se sačuva život”, rekao je.

“Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti sa obitelji što će učiniti”, dodao je Škoro.

Udomljavanje djece kod gej parova

Osvrnuli su se i na mogućnost da istospolno parovi udomljavaju djecu. Na pitanje treba li gej parovima dati da udome djecu, Jandroković je odgovorio: ” Za nas je najbolje okruženje za dijete da ima majku i oca. Gej zajednica sukladno zakonu ne može usvajati niti udomiti djecu. Dom nije nažalost najsretnije rješenje, ali je takvo da pomogne u situacijama kada je obitelj disfunkcionalna ili kada djeca ostanu bez roditelja. Treba na sve način osigurati da dijete ima prirodno okruženje, a to su majka i otac, odnosno muškarac i žena”, kazao je i dodao kako je stav HDZ-a da homoseksualni parovi ne trebaju posvajati djecu.

“Obitelj je ustavno definirana, protiv sam toga da istospolni parovi mogu usvajati djecu, to sam javno iskomunicirao i mogu ponoviti koliko god puta treba”, rekao je Škoro.