Nakon velike afere u Vladi u kojoj je uhićen bivši ministar Darko Horvat sve se više i više spominje mogućnost rekonstrukcije Vlade. Cijelu situaciju komentirao je i Miroslav Škoro, i to veoma slikovito.

"Ako HDZ zamislimo kao potočić, ovo može biti priča o Zeki i potočiću, ali vidjet ćemo što će donijeti budućnost… Mislim da ova uhićenja neće promijeniti ništa", rekao je Škoro za N1.

Kaže da će s velikim zadovoljstvom dati potpis za raspuštanje Sabora: "To bi bila dobra izlazna strategija za Plenkovića. On vlada Vladom i odgovorna je osoba. Od 36 osoba koliko je prošlo kroz Vladu njih 22 je otišlo – to je 60 posto, puno za jednog menadžera. Nije dobro procijenio. Gledamo li ovih 15, to je po meni skandalozno. Tu mu je učinkovitost malo veća, ali promašaj je na razini od 40 posto", kazao je Škoro pa dodao kako "HDZ neće pustiti Hrvatsku iz kandži".

'HDZ ima vojsku uhljebljenih ljudi'

Podsjetio je kako je on bio član HDZ-a, ali je izašao: "Ne bih se priklonio nikome za koga ne mogu procijeniti da može napraviti reforme", kaže Škoro i dodaje kako smatra da bi premijer i HDZ trebali saslušati i ono što oporba i građani imaju za reći.

"Možda ima drugačiji način da Plenković i HDZ poslušaju javnost i oporbu. Hrvatska demokracija je još uvijek mlada. Generalno gledamo, Plenković je osvojio 66 mandata, jedan je neovisni, osam je manjinskih, imate Hrebaka, Hrelju i Reformiste. Njima se treba obratiti. Zbog čega bi HDZ otišao s vlasti i pustio stotine milijardi koje kontrolira?", upitao je Škoro i istaknuo da HDZ ima svoju vojsku uhljebljenih ljudi. "To su stotine tisuća ljudi!"