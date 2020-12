ŠKORO NEDOREČEN OKO TOGA HOĆE LI BITI KANDIDAT ZA ZAGREBAČKOG GRADONAČELNIKA: ‘DP će ponuditi najboljeg…’

Čelnik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora osvrnuo se na predizborna preslagivanja u Zagrebu i epidemiološku situaciju u cijeloj zemlji

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i dalje je neodređen oko toga planira li se kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima. “Domovinski pokret će ponuditi najboljeg kandidata, ako sam to ja, spreman sam”, rekao je Škoro novinaru Nove TV Mislavu Bagi te dodao da o tome u njegovoj stranci još nisu razgovarali.

Istaknuo je i da su im i po drugi puta propali pregovori s Mostom, jer je s njihove strane “bilo malo isključivosti”. Odmahnuo je rukom na teze o kombinacijama po kojima bi Most Domovinskom pokretu prepustio metropolu, a ovi njima nešto drugo. “Politiku ne shvaćam kao trgovinu, nego umijeće mogućega. Moramo se sjesti i dogovoriti”, rekao je Škoro te ipak pozvao Most na razgovor, bez obzira na to što su oni u ponedjeljak kao kandidata za gradonačelnika predstavili Zvonimira Troskota.

Tenzije s Mostom

No, i Škorin je pokret u isto vrijeme konstituirao zagrebačku podružnicu koja se sastoji od 17 ogranaka, a potpredsjednik Sabora je istaknuo kako će do kraja tjedna imati spreman popis stranaka koje su im srodne po političkim svjetonazorima. “Domovinski pokret je spreman izaći sam na izbore u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj. Most nas je doveo u situaciju da nas tjeraju uza zid, oni imaju svog kandidata. Osobno mislim da Most ima boljih kandidata koji se mogu usprotiviti Bandiću. Imamo problem da nas se dovodi pred svršeni čin, ali i dalje pružamo ruku prema Mostu i koalicijskim partnerima da srušimo duopol HDZ/SDP. Ako Bandić šalje signale da treba što više kandidata, onda je jasno da ta situacija njemu odgovara. Moramo imati ‘spitzen’ kandidata u bloku kako bi konkurirali”, ustvrdio je Škoro.

‘Brojke govore protiv nas’

Osvruno se i na epidemiološku situaciju u zemlji, rekavši kako “brojke govore protiv nas” i dodavši da će epidemiološke mjere nakon 21. prosinca biti samo strože. Dodao je da Hrvatska ne može ekonomski izdržati još jedno zatvaranje.

“Mislim da će ova Vlada koja za sve krivi narod sigurno posegnuti i za tim mjerama jer to ne ide njima u korist. Ne bih se petljao u rad stožera, trebalo bi politiku izvaditi iz puno toga u Hrvatskoj. Ako je netko premijer ili ministar nije dobar epidemiolog. Opet ćemo imati propusnice. Prošli put smo imali dva milijuna propusnica, znači nije se dogodilo ništa”, rekao je Škoro koji smatra da je Vlada zakasnila s mjerama.

Preživljavanje uz europski novac

Dodao je da u Nacionalnom stožeru civilne zaštite ne bi trebali biti samo epidemiolozi već i ekonomisti, psiholozi, sociolozi, psihijatri, filozofi… Možda bi oni mogli otkriti način kako bi Hrvatska mogla izdržati još jedno zatvaranje prije što pristigne novac iz Europske unije.

“To trebate pitati čovjeka koji je pobijedio koronu u svibnju. Pitate krivu osobu. Govorio sam da nije dobro da se politika toliko petlja u rad stožera, da se mjere donose ovisno o potrebama HDZ-a. Imamo stroge mjere, onda kad trebaju biti izbori nemamo stroge mjere. Mogu ja biti sto puta doktor ekonomskih znanosti. U ovakvoj situaciji kada budala baci kamen u bunar, sto pametnih doktora znanosti ne može izvaditi”, kaže Škoro koji očekuje da će gospodarstvo pasti i više od osam ili devet posto koliko Vlada predviđa. “Mislim da to više nije sporno. Najgori smo u Europi po svim pokazateljima, a imamo gospodarstvo koje nije u stanju iznijeti to sve skupa. Nemamo suficite, imamo deficite”, zaključio je čelnik Domovinskog pokreta.

