ŠKORO NE ŽELI BITI FIKUS PREDSJEDNIK: Stjepan Mesić vjeruje da njegove ideje nisu opasne, a evo i zašto

Prema bivšem predsjedniku, Stjepanu Mesiću, ideje predsjedničkog kanidata Miroslava Škore nisu opasne, a misli i da će ući u drugi krug s Milanovićem

Nakon što je danas ujutro popularni hrvatski pjevač Miroslav Škoro potvrdio putem svoje Facebook stranice kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, istaknuvši tom prilikom kako Hrvatska treba osnaženje ustavnoga položaja predsjednika Republike Hrvatske, bivši predsjednik države Stjepan Mesić rekao je za Večernji list da Škoro izlazi na izbore s nečim novim, izmjenom pozicije predsjednika države. Smatra da njegove ideje nisu opasne i vidi ga u drugom krugu sa Zoranom Milanovićem.

Mesić je rekao kako je Škorina ideja da promijeni poziciju predsjednika države nešto što drugi još nisu najavili.

“Drugim riječima, želi da on ostane i dalje čvrsta točka sistema, ali da ima i nešto više ovlasti, dakle, da ne bude fikus kako se do sada nazivalo predsjednike. Ovako bi imao nešto više ovlasti jer je na kraju predsjednik onaj koji ima direktni mandat, jedina je osoba koja je izabrana na općim izborima”, smatra Mesić te dodaje da Škorine ideje ne smatra opasnima jer je do sada postojao prigovor kako predsjednik ima premale ovlasti.

U slučaju da predsjednika bira Sabor, imao bi i manje ovlasti. “Ako ga bira Sabor, predsjednik ne bi imao nikakve ovlasti jer politiku diktira i određuje onaj tko ima većinu u parlamentu, a to znači jedna stranka. To znači, da kada bi došlo do krize, predsjednik koji ju mora rješavati ne može ništa jer ovisi o šefu stranke koji ima većinu u Saboru.”

Predlaganje članova Ustavnog suda

Jednako tako, Mesić ne vidi ništa sporno u tome da predsjednik ima mogućnost predlaganja članova Ustavnog suda, budući da je doo sada predlagao predsjednika Vrhovnog suda. “Time bi se oslanjalo na građane koji su dali mandat predsjedniku, a manje na političke stranke. Tu nema nikakve opasnosti osim što bi se na jedan drugi način pozicioniralo predsjednika u političkom prostoru.”

Da se Škoro ozbiljno pripremao za funkciju, ukazuje to da sve što predlaže nije nešto što se moglo očekivati, no koliko bi toga bilo usvojeno ovisit će o kasnijim borbama u parlamentu, smatra Mesić. Uvjeren je da će Škoro ući u drugi krug predsjedničkih izbora, zajedno s kandidatom SDP-a Zoranom Milanovićem.

