ŠKORO NE VJERUJE ANKETAMA: ‘Koliko volim Zagreb i koliko Zagreb voli mene, najbolje se vidjelo na mojim koncertima’

Miroslav Škoro govorio je o svojim šansama da postane zagrebački gradonačelnik na lokalnim izborima

Osnivač i čelnik Domovinskog pokreta te kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Miroslav Škoro govorio je o svojoj kandidaturi i predizbornoj kampanji. Tvrdi da nema povjerenja u ankete.

“I sam sam radio ankete i znam koliko je teško doći do uzorka. Ne bih gubio vrijeme na to. Izbori su najbolja anketa – to je frazetina, ali još nismo smislili bolji odgovor na sve skupa”, rekao je na N1 te istaknuo da sebe vidi u drugom krugu i da je uvjeren da će pobijediti Tomislava Tomaševića, za čiju platofrmu Možemo! kaže da se ponaša suprotno od svega što bi trebalo biti zagrebačka tradicija.

Ružna retorika

Tvrdi da je ružna retorika naglašavanje kako nije rođen u Zagrebu i da zato nema veze s metropolom. “Takva ružna retorika – da je netko iz istočne Slavonije pa ne može biti kandidat za gradonačelnika grada Zagreba, da sam samo pjevač – to dolazi od dijela kandidata. To je razina kojoj ne pripadam. Mogao sam dobiti predsjedničke izbore da sam reagirao na ružne objede jedne kandidatkinje. Svojim radom sam pokazao što mogu, a koliko volim Zagreb i koliko Zagreb voli mene, najbolje se vidjelo na mojim koncertima”, rekao je Škoro.

Branko Bačić jučer je Škoru nazvao “vječitim gubitnikom“, koji će izgubiti i zagrebačke izbore. “Čime je Bačić zaslužio da se može baviti politikom, a mi ne možemo?”, pita se Škoro i dodaje: “Neće svijet promijeniti oni koji okolo hodaju s novcem. Činjenica je da je ta stranka dobila pravomoćnu presudu. Izašao sam iz HDZ-a jer se nisam slagao s njihovom politikom. Ne vidim što je tu loše, osim što pokazujem da se može drugačije, poštenije, bez keša.”

Misli da nije prekasno ušao u kampanju, jer je dugo u javnom prostoru i ljudi ga znaju. Ali, ipak ga ne prepoznaju kao lidera. On smatra da bi o njegovom liderstvu trebalo pitati ljude s kojima je surađivao.

“Što znači imati liderske sposobnosti u Hrvatskoj? Biti bezobrazan? Popljuvati nekoga neargumentirano, ponašati se kao revolveraš? Percepcija liderstva je kod nas takva, a ja nisam takav čovjek. Plenković je prije svega jedan bahat čovjek koji se ponaša vrlo neodgovorno, vrijeđa i stvari rješava spinovima. Tomašević se u odgovorima referira na nešto što nema veze sa zdravom pameću. Lider je čovjek koji treba znati služiti, biti skroman i stvoriti tim… Što koga briga što sam ja i što ja radim? Sve radim svojim novcima, za razliku od njih”, rekao je Škoro, pa dodao: “Moja imovina je švedski stol. Odete na Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i vidite koliko novaca imam na računu.”

Ne želi s kompromitiranima

Poručio je da je kampanja financirana njegovim i stranačkim novcem, bez previše donatora. Istaknuo je da je HDZ stranka s pravomoćno presudom, a BM365 – Stranka rada i solidarnosti ima nekoliko sudskih procesa. Tako je naglasio da će surađivati s onima koji nisu kompromitirani.

“Gdje je trenutno HDZ? HDZ je više lijevo nego što je bilo koja stranka koja se definira kao lijevo ili lijevi centar. Gdje je papa Franjo – lijevo ili desno? Klupa u parku nema svjetonazorsku orijentaciju, stadion u Maksimiru također – ili ga treba napraviti ili ne”, rekao je Škoro i obećao izgradnju stadiona.

“Zagreb ima sposobnosti da izgradi prekrasan stadion. Ovo što sada imamo je ruglo”, rekao je. Pojašnjava da, lider ili ne lider, on napravi sve što kaže da će napraviti. “Kad kažem da ću napraviti koncert, ja ga napravim. Kad kažem da ću napraviti vino, ja ga napravim. Kad kažem da ću osnovati stranku, ja to napravim”, govori.

“Da nisam bio kandidat HDZ-a na osječkim izborima, ja bih predsjedničke izbore dobio. Ja sam dođem, mali dečko iz Višnjevca, i tučem se sa sustavom, a HDZ učini sve što može da podrži lošeg kandidata. Ja nisam izašao iz nikakvog inkubatora nego sam iz Višnjevca, iz radničke obitelji i svojom voljom sam došao u Zagreb… Ja sam na terenu već 30 godina, svaki dan”, zaključio je.

