ŠKORO SE OBRUŠIO NA PLENKIJA I KOLINDU, A GOVORIO JE I O ADVENTU: ‘Platio sam 100.000 kuna za kućicu, nije tu sporan Bandić nego nešto drugo’

“Treba doći u situaciju da shvatimo da demokracija znači različitost mišljenja. Pa kada ta mišljenja minimum konsenzusa uskladimo, imamo nekakvo zajedničko mišljenje”, kaže Škoro

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro u RTL-u Danas dao je veliki intervju novinarki Damiri Gregoret.

Kada govorimo o današnjem danu predali ste gotovo 80.000 potpisa, zahvalili se svima, ali i “onima koji vam se nisu usudili dati potpis”. Tko su ti?

Koristim priliku zahvaliti se svim volonterima i političkim opcijama koje me podržavaju i koje su skupljale potpise – Suverenistima, Mostu, Zelenima, Buri… Kad govorimo o tome da se neki nisu usudili, moj je dojam nakon obilaska terena i nekoliko mjeseci pretkampanje da u Hrvatskoj uistinu vlada jedna vrsta straha.

Kakvog straha. Možda ljudi jednostavni nisu htjeli vama dati potpis?

U Hrvatskoj vlada jedna vrsta straha.

Od čega?

Svi su vidjeli i pisali su i mediji da se ljude izbacuje iz stranaka zbog drugačijih mišljenja, stavova, zbog poruka i podrške meni i normalno da se ljudi boje. Boje se za egzistenciju jer im je egzistencija vezana uz stranačku pripadnost. Ljudi se snimaju kada dolaze i tko dolaze. Vidjeli ste i da su tražili i popis ljudi koji dolaze na štrajk. To su sve stvari koje nisu klasična demokracija, odnosno demokracija kako je ja vidim. Nije to ni pluralizam koji smo svi sanjali 90-ih godina. Živimo u sistemu gdje smo iz jednopartijskog jednoumlja i straha prešla u dvopartijsko jednoumlje.

Bojite li se vi u Hrvatskoj?

Ne bi vi i ja razgovarali da se nečega bojim. Neovisan sam kandidat i predstavljam mogućnost hrvatskome narodu da razbije taj strah.

Konkretno, mislite li na HDZ-ovce?

Mislim na dvije vodeće stranke koje su nastale iz Saveza komunista Hrvatske. To su lijeva i desna frakcija koje suvereno vladaju Hrvatskom. Posebice u ovih 20 godina kada je taj jedan činovnički mentalitet zavladao. I to ljudi koji nisu kompetentni gotovo za nekakav realan sektor i posao.

‘Izašao sam iz HDZ-a’

I vi ste dva puta bili u HDZ-u?

Jesam, ali sam i izašao.

Nedavno ste rekli da ćete vratiti stranke članovima?

Treba doći u situaciju da shvatimo da demokracija znači različitost mišljenja. Pa kada ta mišljenja minimum konsenzusa uskladimo, imamo nekakvo zajedničko mišljenje i onda ta većina koja nametne svoje mišljenje, je opcija koja će se zastupati. Ali ne na način da se nekome nešto dirigira. Sjedio sam u Saboru i bio sam u stranačkim strukturama i tamo to funkcionira tako da dođe veliki vođa i nametne svoje mišljenje. Nema tu stranačke demokracije.

Članovi HDZ-a nisu vam dali potpise. Očekujete li njihov glas?

Apsolutno. Nisam ovdje da bih dodatno razjedinio razjedinjenu zemlju i narod nego da bi ujedinio. Živio sam u zemljama u kojima se predsjednik ozbiljno mora boriti sa svojom strankom da bi dobio potporu. Govorim o trenutnoj situaciji u SAD-u gdje Trump nema potporu svih članova svoje stranke. To je demokracija.

Danas vam je Plenković odgovorio u Saboru i poručuje vam da ćete vi izgubiti, a pobijedit će njegova kandidatkinja te da ćete se vi nastaviti baviti svojom profesijom, a ona će nastaviti voditi državu.

Gospodin Plenković je svašta rekao. U ovoj kampanji i ovom procesu se svašta lupeta, tako da se ja time nisam iznenadio. Rekao je čovjek i da će se on vratiti svome odgovornom poslu i da se ja mogu vratiti svome poslu. Činjenica je da, naravno, ja neću izgubiti ove izbore nego ću ih dobiti. Gospodin Plenković će se iznenaditi. Druga stvar, gospodin Plenković vodi ovu kampanju, ne vodi je Grabar-Kitarović, nego on. On otvara i zatvara njezine skupove. S treće strane, sve i da se dogodi da ja budem čovjek koji se mora vratiti – ja se imam čemu vratiti. Imam se vratiti svome poslu.

Vratit ćete se glazbi?

Imam jako puno poslova kojima se mogu vratiti. Ja sam poduzetnik i sasvim je svejedno…

‘Ja ću te izbore dobiti’

Zašto biste odustali od politike ako izgubite na predsjedničkim izborima? Nije li to razočaravajuće…

Govorimo o vremenu, recimo, za pet godina. Ako se ne budem htio kandidirati za drugi mandat, imam se čemu vratiti. A Plenković se nema čemu vratiti. To je jedina razlika između njega i mene. Prvo zaposlenje koje on ima u radnoj knjižici je državna uprava. On nikada nije u životu stvorio nikakve novce, kao što sam ja stvorio. Nikada u životu nije sjedio za kompjuterom i nekome klikao plaću. On to ne zna.

Konkretno odgovorite: ukoliko izgubite na ovim izborima i ne postanete predsjednik, hoćete li se vratiti pjevanju ili ćete se aktivirati u nekoj drugoj kampanji?

Komentirao sam njegovu izjavu. Ja se ne mislim maknuti iz politike, dapače. Nisam sada ušao u politiku da bi iz nje izašao.

Parlamentarni izbori sljedeće godine?

Ja sam koncentriran na predsjedničke izbore i ja ću ih dobiti. Poslije toga, to sam danas predložio, bilo bi najbolje, s obzirom na taj rezultat, da Plenković odstupi, da se raspusti Sabor i da se raspišu parlamentarni izbori. To je situacija koja je trenutno u zemlji. Narod nije zadovoljan. U krajnjoj liniji, ovo nije predstavnička demokracija koju su ljudi htjeli. Zadnji izbori su dali jedan rezultat, a mi trenutno imamo rezultat takav da je Vlada činjenica nekakvih “žetončića” koji su pretrčali iz jedne političke opcije u drugu.

Mislite da je ovaj štrajk prosvjetara bio poruka Plenkoviću?

Mislim da mu je bila ozbiljna poruka i upozorenje, a mislim da to nije ozbiljno shvatio pa se to razvlačilo, nepotrebno, kao žvaka. Sad nakon prosvjetara čekaju u redu carinici, policajci i jako puno nezadovoljnih ljudi. Na kraju okončan je taj štrajk gdje, u krajnjoj liniji, prosvjetari nisu zadovoljni niti s dogovorom niti sa sindikatom. Sve skupa ispada nepotrebno.

Službena kampanja počinje ovog tjedna. Rekli ste da ste dosad potrošili 1,5 milijuna kuna. Koliko ćete još potrošiti? Očekujete li donacije?

Ja sam financiram svoju kampanju i zasad sam najveći donator samom sebi. Potrošio sam više od milijun kuna. Pokrit ću se onoliko koliko mogu. Očekujem da će mi ljudi pomoći. Ljudi mi pomognu koliko mogu, no te su donacije još uvijek na razini skromnih priloga.

Bez donacija poznatih tvrtki

Ima li donacija većih i poznatih tvrtki?

Nema.

Što ćete sa svojim tvrtkama ukoliko postanete predsjednik?

Postoji taj jedan, po meni, licemjerni zakon prema kojem to moraš prebaciti na odvjetničku tvrtku onda ona, kao, to nešto vodi i onda kada završiš svoj mandat, to onda kao uzmet natrag.

Što ćete vi napraviti?

Za početak mogu to prebaciti na tu neku odvjetničku tvrtku. Što ću…

To vam je opcija?

Imam i opciju da prodam.

Kada govorim o Adventu u Zagrebu neki dan ste kritizirali zakup i Milana Bandića, ali ste i konkretno rekli da ste platili 100.000 kuna za svoju kućicu. Zašto?

Svi su platili 100.000 kuna za kućicu.

Zašto ste se odlučili za takav potez?

Zato što ja imam firmu koja se bavi s više različitih djelatnosti, a jedna je i prodaja vina i to nam je dobra promocija za to vino.

Model je sporan…

Ne pričamo o vinu. Što mislite o Milanu Bandiću općenito?

Nije ovdje sporan Milan Bandić nego model i predložio sam da se taj model promjeni, ako bi bilo moguće i bilo bi bolje i za zakupoprimce i za zakupodavca. Sada postoji tvrtka koja se nalazi između i tu je situacija za različite malverzacije moguća.

Bandić je zagrebački gradonačelnik pa je poveziv uz ovu priču. Što mislite o njemu?

Bandića sam upoznao više puta i nekoliko puta smo se našli zato što je zagrebački gradonačelnik 20 godina. Živjeti i raditi u Zagrebu, a da ne susretnete Milana Bandića je jednostavno nemoguće.

Što mislite o njegovom političkom djelovanju?

Njegovo političko djelovanje je takvo da je 20 godina na vlasti u Zagrebu i očito postoji dio birača koji podupiru njegov stil i način rada.

Podupirete li vi ili ne?

Mislim da to nije predmet našeg večerašnjeg razgovora i ne treba biti. On je jedna politička opcija, a ja sam nezavisni kandidat, a mi razgovaramo o izborima za predsjednika države. Ne vidim kakve to ima veze…

On daje potporu aktualnoj predsjednici i čini mi se da ste ove godine pjevali na danu obilježavanja grada Zagreba, angažirao vas je Zagreb, Bandić je bio na koncertu…

Je. Zagreb me je angažirao, bila je proslava Dana hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Dana grada Zagreba, svi su pjevali na tom, pjevao sam i ja za honorar.

Niste baš kritični prema Bandiću?

Ne da nisam kritičan prema Bandiću nego ja ne gradim svoju cijelu političku karijeru i ono što sad radim na kritici ili valoriziranju bilo koga drugoga – bio to Bandić ili aktualna predsjednica ili bilo koji drugi protukandidat. Njihov je način da oni ponekad idu omalovažavati mene i često imate u medijima da se govori o aktualnoj predsjednici, bivšem premijeru, bivšem sucu, a jedino ja sam pjevač. No, bez obzira na to, pjevač je skupio 80.000 pravovaljanih potpisa, odnio je to i sada je legitimni predstavnik.

Imate li plan ako dođete na Pantovčak tko će vam biti najuži tim ljudi. Je li među njima Mate Radeljić?

Ja se vrlo transparentno već neko vrijeme pojavljujem u javnosti s ljudima s kojima surađujem: to su moja sestra Vesna Vučemilović, djevojački Škoro, Mate Mijić, profesor Željko Požega.

Ide li i sestra s vama na Pantovčak?

Mislim da je to malo šiljenje ražnja prije nego ulovimo zeca. Dobit ćemo te izbore, ali trebamo vidjeti kako je zatečeno stanje i tko tamo sada radi. S druge strane, tko od mojih ljudi može i u kojem vidu sudjelovati u radu na Pantovčaku.

Prvo bi posjetio BiH

Vi sukreirate vanjsku politiku ako postanete predsjednik. Koju zemlju biste prvu posjetili?

Definitivno BiH. Posjetio bi svoj narod u BiH.

A tko bi bio prvi vanjskopolitički potez?

Mislim da bi bilo dobro protresti hrvatsku diplomaciju. Kao što vidite sami ona je opterećena određenim koruptivnim aferama, postoje i neka rješenja određenih državnih tijela. Vrlo je zanimljivo to da diplomacija nije gospodarski orijentirana koliko bi trebala biti s jedne strane, a s druge strane, ta imenovanja su uvijek kompromis između vladajućih stranaka.

Napravili biste reviziju veleposlanika?

Mislim da je, definitivno, to sve skupa postao jedan deponij za ljude da se raskusuravaju određeni odnosi. Trebalo bi vidjeti što se može učiniti da kvalitetnije postavimo hrvatsku diplomaciju.

Imate li neki plan?

Nekim diplomatima kojima ističu mandati, treba vidjeti što dalje s njima. Neki su karijerni, a neki ugovorni. Treba sa svima njima porazgovarati barem. Kada dođe novi šef, mislim da je to elementarna pristojnost.

Ukoliko postanete predsjednik bit ćete i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. NATO želi da se u idućih pet godina za 40 posto povećaju izdaci za vojsku. Što mislite o otme i o nabavi 12 novih zrakoplova?

Članica smo NATO-a i samim time imamo određena prava i određene obveze. Što se tiče obveza, NATO je 2014. godine donio odluku na summitu u Walesu da svaka država članica mora minimalno izdvajati 2 posto BDP-a. Mi ne zadovoljavamo taj uvjet, izdvajamo oko 1,3 ili 1,4 pa su statističkim pretumbacijama došli do 1,7 posto. Jedna od razloga što predsjednica ne ide na summit NATO-a, što bi njoj u predizbornoj kampanji puno značilo da se slika s tim liderima, je što bi Hrvatska mogla biti prozvana na summitu NATO-a jer treba ozbiljno podići izdvajanja za vojsku.

Mislite da zato ide Plenković?

Mislim da da. Generalno gledano mislim da Plenković vodi cijelu priču jer je to njemu silno važno.

‘Plenković joj vodi kampanju’

A njoj?

Ne mogu ući u to što misli gospođa Grabar-Kitarović, ali definitivno je Plenković taj koji u principu vodi kampanju. Za njega je to puno važnije nego za gospođu Grabar-Kitarović.

Ako u drugi krug uđu aktualna predsjednica i Milanović, što biste poručili svojim biračima?

Poručujem da se to neće dogoditi.

Ukoliko dođe do toga? Prema rezultatima anketa to je za sada tako?

Bez obzira što sam pjevač, ja sam i doktor znanosti. Ne ide to tako. To je kondicional, kad bi se stekli uvjeti, a uvjeti se neće steći. Mislim da će hrvatski narod odlučiti u prvom krugu zbog toga što nema vremena previše čekati. U prvom krugu će se izabrati.

O Kolakušiću…

Raste i Mislav Kolakušić, što mislite o njemu? On često spominje i referendum, kao i vi?

Ankete su vrlo zanimljiva stvar. Kolakušić je u nekim anketama na 14, a u nekima na 7 posto. Ruža Tomašić je u jednoj anketi bila 4 posto dva dana prije izbora pa je na izborima dobila 9. Agencije kod nas oblikuju, a ne istražuju javnost.

Što mislite o Kolakušiću kao kandidatu?

Jako puno se poziva na transparentnost, a pozivati se na transparentnost, a pritom imati dosta toga tajnovitoga, ne znamo gdje je njegov ured europskog zastupnika u Zagrebu, ne znamo koliko i kako troši. Govori da uopće nema otvoren račun za predsjedničku kampanju. To je pravno možda neka smicalica i caka, ali generalno nije to ona količina transparentnosti koju očekuješ od čovjeka koji teži tolikoj količini transparentnosti i borbi protiv korupcije i zakulisnih igara. Smatram da bi trebao biti transparentniji. A da ne kažem o tim nekim njegovim željama koje ima…

On je spominjao i plaću koju predsjednik treba imati. Smatrate li i vi da bi predsjednik trebao imati toliku plaću?

Ne smatram. Nisam u ovo ušao zbog novaca jer mi novci nisu presudni. Sve skupa sam financiram transparentno. Bit ću predsjednik države, što Kolakušiću ostavlja barem tri ili četiri funkcije koje on onda može objediniti pa obnašati poslije mene.