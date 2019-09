ŠKORO MALO OKRENUO PLOČU: ‘Nikada ni jednom rječju nisam rekao da treba zabraniti stranku koja predstavlja srpsku manjinu’

Ali i dalje tvrdi da, ako Pupovac nije govorio istinu, protiv njega treba pokrenuti postupak jer ugrožava ustavnopravni poredak

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro smatra da bi predsjednik države rebao imati pravo pokrenuti zabranu djelovanja neke političke stranke ako se za to steknu uvjeti, a konačnu odluku o zabrani donosio bi Ustavni sud.

Škoro je, nakon obilaska Jesenskog sajma u Gudovcu pored Bjelovara, novinarima izjavio kako mu se čini da je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac usporedio Hrvatsku s fašističkom tvorevinom.

‘Kao građanin imam dvije opcije’

„Kada to učini netko tko je član vladajuće koalicije, onda ja kao zabrinuti građanin imam dvije opcije. Ako je u pravu, onda živim u fašističkoj državi, a to ne želim, niti to žele hrvatski građani. A, ako taj isti gospodin nije govorio istinu, onda treba pokrenuti određene radnje da vidimo zbog čega nije govorio istinu i zbog čega ugrožava ustavnopravni poredak Hrvatske”, pojasnio je Škoro te dodao da predsjednik može inicirati pokretanje postupka o zabrani neke političke stranke, a da konačnu odluku donosi Ustavni sud.

Dodao je i da svatko tko ugrožava ustavnopravni poredak Republike Hrvatske mora biti svjestan da te riječi moraju imati posljedice. Naglasio je i kako niti jednom riječju nije rekao da bi zabranio stranku koja predstavlja srpsku manjinu.

Osvrnuo se i na stanje u hrvatskoj poljoprivredi.

„Svake četiri godine mijenjaju se propisi i dolaze neki novi ljudi koji u principu omaste brkove, a seljaku ostane to što ostane. Mislim da sam to najbolje opisao u zadnjoj svojoj pjesmi gdje govorim o praznim šorovima i sokacima, o praznim ambarima. Hrvatski seljak, čak i ono malo novaca što dobije i investira, kada dobije gotov proizvod nema to gdje plasirati, nadam se da će ovakvi sajmovi biti prigoda da se na neki način ti ljudi upoznaju i stvore uvjete koji će biti bolji za hrvatskog seljaka i poljoprivredu. I sam se bavim vinarstvom i vinogradarstvom i mogao bih satima davati izjavu na ovu temu”, kazao je Škoro.