ŠKORO KRENUO S PREDIZBORNIM OBEĆANJIMA: ‘Nema više ljetovanja u državnim rezidencijama. One idu na prodaju’

Miroslav Škoro je na facebooku iznio svoje prvo predizborno obećanje nakon kandidature

Miroslav Škoro sve više pozornosti daje svojoj predizbornoj kampanji. Na društvenim mrežama često komentira aktualna politička zbivanja u zemlji te protukandidate. No, osim videa u kojem je potvrdio svoju kandidaturu i ponekog medijskog istupa, Škoro nije davao puno predizbornih obećanja.

Osim što je obećao podnošenje zahtjeva za promjenom Ustava kako bi predsjednik dobio veće ovlasti te neke promjene u diplomaciji, Škoro je tek danas ponudio novo obećanje. Naime, na Facebooku je priopćio kako želi prekinuti praksu ljetovanja političara u državnim rezidencijama te ih staviti na prodaju. Njegovo predizborno obećanje prenosimo u cijelosti.

Odmor po privilegiranoj cijeni

“Ovih dana čujemo da su čelni ljudi države, predsjednica i premijer, na odmoru. Gdje? Ona u vojnom objektu Peneda na Brijunima, a on u državnoj vili Costabella u Opatiji. Oboje taj svoj odmor plaćaju po privilegiranoj cijeni. Istu praksu imao je i bivši premijer, danas kandidat, koji sada govori da su neki jednakiji od drugih, a zaboravlja da je i on sam bio jednakiji, što uključuje i korištenje državnog zrakoplova u privatne svrhe. Svatko u Hrvatskoj volio bi da sebi i svoj obitelji može priuštiti ljetovanje na Brijunima i Opatiji po cijeni i u uvjetima u kojima se odmaraju naši političari, ali to je samo njihova privilegija.”

“Prekinut ću s tom praksom! Vodeći ljudi države imaju takva primanja da si mogu platiti ljetovanje bilo gdje, po redovnim cijenama. Državne rezidencije treba staviti na tržište i ukinuti taj relikt socijalizma odmaranja u državnim objektima”, zaključio je Škoro.

Rezidencije siromašnima

Brzo je “zaradio” gotovo 1300 lajkova i 190 komentara. Dok većina pratitelja samo hvali njegovu ideju, neki je i nadograđuju.

“Ta odmarališta trebala bi se iznajmljivati našim umirovljenicima po tim povlaštenim cijenama, jer većina njih si ne može priuštiti odmor na moru. Također ima još toliko obitelji slabijeg imovinskog stanja kojima bi taj odmor jako dobro došao”, smatra jedna pratiteljica, dok je druga nadodala: “Ovaj me tekst podsjetio na moju nedavnu misao koliko je žalosno da Hrvati u Hrvatskoj imaju more, a većina si ga ne može priuštiti.”

Upozorili na posljedice

Neki pak upozoravaju kako bi takva odluka mogla koštati i više od samih povlaštenih ljetovanja protiv kojih se Škoro želi boriti.

“To bi za državu bilo skuplje jer bi zaštita štićene osobe prvog ranga na bilo kojem javnom prostoru zahtijevala veći angažman osiguranja”, komentirao je netko od pratitelja, dok se jedan Viranin na to nadovezao i uputio kritiku Škori kojem je rekao kako u njegovom mjestu nije dorodošao.

“Ova najava je demagoška i data bez imalo razmišljanja. Predsjednik je štićena osoba kojoj se mora pruziti kako fizička zaštita, tako i sanitarna i svaka druga. Uzmite na primjer Predsjednika koji ljetuje u Dubrovniku, osiguranje radi zaštite blokira nekoliko ulica, restoran u kojem ce Predsjednik ručati blokiraju brojne kontrole, sanitarna, kuhinju, namirnice, piće i drugo, goste kako provjeriti? Ima toga puno. Značilo bi to totalnu blokadu grada u kojem bi bio. Brijuni, da li treba toliki kompleks biti izuzet za ovaj tip gostiju ili ne to bi trebali stručnjaci za sigurnost procijeniti. Po meni Škoro ako budeš predsjednik ne dolazi na moj Vir, tijesan je za obadvojicu”, zaključio je gospodin.

Demagogija i kozmetičke mjere

Među malobrojnim kritičarima, koji su uglavnom isticali kako bi prvo trebalo poraditi na rezanju plaća i naknada političarima, bilo je i onih koji su “ušli u dubinu” njegove ideje.

“Sve što navodite su kozmetičke mjere za dokoni narod. Za one koji nisu u stanju pročitati ovlasti predsjednika i shvatiti da se može lupetati koliko se želi, no stvarna snaga funkcije je u zaleđu. Prema tome, da ste se potrudili potegnuti za nekim mjerama, onda ne biste “prodavali” površinu već sadržaj. Iskreno, u svemu što nudite iščitavam samo omalovažavanje ljudi i pružanje programa temeljem onoga kako Vi nas vidite. No varate se, šarene laže su prošlost. Možda ste izabrali publiku koja ovo grize, no samo površnim zadiranjem u životni put autora koji se predstavlja kao budući izvršni, dolazimo do jasnog sukoba između riječi i djela. Voljela bih kad biste se svoju ponudu digli na razinu koju ljudi zaslužuju. Barem komunikacijski ako ne i provedbeno”, napisala je jedna gospođa.