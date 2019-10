ŠKORO OTKRIO ŠTO MISLI O DRŽAVNIM PRAZNICIMA: Pritom je posegnuo i za uvriježenim povijesnim falsifikatom

Komentirao je i što misli o anketama i na čije glasove zapravo računa

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro u studiju RTL-a, konačno se izjasnio oko proslave Dana državnosti, odnosno treba li se on slaviti na dan kada je Hrvatska postala neovisna ili na dan kada je konstituiran prvi višestranački Sabor.

“Nažalost, nama su političari i političke elite ukrali blagdane koje smo do sada imali. Mislim da je postojao jedan kontinuitet blagdana do 2000. godine. Ljudi su ih i prihvatili. To bi trebali biti dani kada iskazujemo neko zajedništvo, stijegove na koje smo ponosni”, rekao je i prilično neodređeno rekao kako bi se kao praznici trebali slaviti dani koji su zaživjeli u narodu.

Posegao za uvriježenom laži

Ubrzo potom posegnuo je za povijesnim falsifikatom kojim se često desnica koristi kako bi diskreditirala SDP.

“Drugo su spomendani i dani kada su se dogodile važne stvari. No kada bi išli u analizu toga treba li praznikom biti proglašen 8. listopada dan kada se dogodio svaki raskid sa SFRJ, dan kada je Zvonimir krunjen za kralja ili 25. lipnja kada su SDP-ovi članovi izašli iz sabornice…”, rekao je ciljajući uvriježenu lažnu tvrdnju kako su zastupnici SDP-a napustili sjednicu kada se 25. lipnja 1991. glasovalo o osamostaljenju.

Na pitanje treba li o praznicima odlučivati na referendumu odgovorio je protupitanjem “Zašto ne?”

Pojasnio je i kako se njemu čini da je 30. svibnja, za razliku od današnjih Dana neovisnosti i državnosti, zaživjeli u narodu.

“To je bio dan, sjećam se, kada smo svi s ponosom isticali stijegove, pjevali pjesme, radovali se tome danu. Poslije su se dogodile promjene koje nisu odvele baš nikuda i koje su dodatno podijelile narod.” , rekao je, dodajući kako nema ništa protiv niti da dan sjećanja na Vukovar bude državni praznik.

Prilično sarkastičan prema anketama

“Puno ljudi hodočasti u Vukovar taj dan i mislim da bi to trebao biti državni praznik i dan kada bi se ljudima omogućilo da odu sa svojih radnih mjesta i da posjete Vukovar. Zašto da ne.”, komentirao je, dodajući kako ove godine ide u Vukovar, a prošle nije mogao zbog poslovnih obveza.

Ankete je komentirao prilično sarkastično: “Nas uvijek oko izbora razvesele tri stvari. Prvo je izborni zakon – to je silno veselje. Druga stvar koja nas razveseli je D’Hondtova metoda, a treće su ankete. I ako pogledate ove zadnje europske izbore, ne možete reći da su ankete baš pogodile neke stvari. Meni je drago da se ispituje javno mnijenje no izbori su najbolja anketa”, te dodao da se ne želi davati nikakva predviđanja: “Ja nisam baba Đuna da to tako radim. Ja ću raditi najbolje što mogu.”

U znatno ozbiljnijem tonu je pojasnio: “Jedino što je sigurno je to da će biti kako birači budu htjeli. Ja ću se potruditi da budem u drugom krugu. No, ne volim te: Ja ovo, ja ono… To nije OK. Vi i ja ne bi o tome razgovarali da je sve dobro i ja bi više volio da kad idem na televiziju da razgovaramo i o tom stanju i o onome što se može napraviti da se to promijeni.”, rekao je opisujući kako CroDemoskop nije gledao jer je u tom trenutku šetao i razgovarao.

‘Moramo maknuti politiku iz puno toga

“Šetam koliko mogu pa sam čuo neke stvari među kojimai to da moramo ići prema tome da maknemo politiku iz puno toga. Prije svega iz gospodarstva. Onda ćemo ići dalje. Ovo drugo su priče za malu djecu”, ističe.

Govoreći o kapanji istaknio je svoje prednosti i mane. S jedne strane, kaže, zahvaljujući tome što se bavi glazbenom produkcijom spotove može vrlo jednostavno i jeftino napraviti, no za razluku od drugih kandidata nema iza sebe mašineriju.

“Ja nemam mogućnost stranačke baze. Korištenja državnih novaca…“, rekao je dodajući da je otvorio račun za donacije jer „’kampanja, ruku na srce, je skupa'”.

Osvrnuo se i na Matu Radeljića, bivšeg savjetnika predsjednice, s kojim ga povezuju.

“Mate Radeljić, kao i brojni drugi ljudi, su ljudi koje ja znam dugo godina. On je Osječanin, njega sam upoznao davno, a čak sam i izgubio izbore kad je on bio s druge strane. To je čovjek koji je radio u sustavu, u uredu Predsjednice i ja sam, razgovarao, ne samo s njim već mnogima, upravo na temu kako to sve skupa izgleda, kako je to sve ustrojeno i što bi se moglo napraviti da bude učinkovitije” , istaknuo je i odmah pojasnio kako nema namjeru oformiti nikakav stožer jer bi svi ljudi u njemu bili samo dodatni razlog da ga se napada.

“Toliko su me izbušili do sada, zbog kojekakvih gluposti da je to fenomenalno i kapa dolje. Ja sam mislio da je dosta mulja u poslu u kojem se ja bavim. U politici je toliko mulja da se, kako bi rekao Arsen, ne može niže već samo dublje”.

Kad definiramo što je lijevo, a što je desno, priklonit ću se

Ponovio je kako računa na glasove svih onih koji su nezadovoljni, “a takvih je sve više”, i ne zanimaju ga ni lijevica ni desnica.

“Onoga trenutka kada budemo definirali što je desno, a što lijevo ja ću se vrlo lako prikloniti. Ja sam ekonomist i za mene lijevo znači rad, desno kapital. Pa sad, kad je u pitanju nacionalna sigurnost i interes države ja sam apsolutno desno, no kad je u pitanju rad, radnici i odnos prema radnicima, onda sam apsolutno lijevo. To možete nejbolje provjeriti kod onih ljudi kojima sam ja poslodavac”, istaknuo je.