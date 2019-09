ŠKORO KOMENTIRAO SVOJE ŠANSE PROTIV PREDSJEDNICE: ‘Za pretpostaviti je da će se kandidirati, a onda ćemo na megdan…’

Tek kad se raspišu izbori i kad prikupimo 10.000 potpisa postajemo kandidati… Postoji njen stožer, ima šefa stožera, no nema onog tko je najavio kandidaturu. Za pretpostaviti je da će se ona kandidirati pa ćemo na megdan i birači će odlučiti, kaže Škoro

Na pitanje o reakciji HDZ-a na njegovu kandidaturu, odnosno zahtjeva Predsjedništa stranke da članstvo stane iza aktualne predsjednice, Miroslav Škoro je rekao kako ne bi želio pričati o HDZ-u, već o vinogradu i berbi te kako se u slučaju HDZ-a dogodio ono što se uvijek dogodi kod stranaka.

‘Do jedne razine mogu razumjeti stranačku stegu, ali…’

“Vrhuška se odvoji od baze, tko koga podržava, to je pitanje demokracije. Do jedne razine mogu razumjeti stranačku stegu, ali to bi trebalo biti pitanje svakog čovjeka”, rekao je za N1 Škoro koji je danas u vinogradu kod Kutjeva imao brebu grožđa.

Kaže da je vinograd kupio 2014. godine “iz velike ljubavi prema tom kraju”. Za svoj vinograd dobio je ove godine oko 1.000 do 2.000 kuna poticaja te je rekao kako je “cijeli proces dobivanja poticaja tako napravljen da bi jedan prosječni čovjek koji se bavi vinogradarstvom trebao ići na fakultet da sve shvati”.

‘Ima stožer, ima šefa stožera, ali kandidature nema’

Upitan da komentira odgađanje isticanja kandidature aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Škoro kaže:

“Nitko od nas nije kandidat. Tek kad se raspišu izbori i kad prikupimo 10.000 potpisa postajemo kandidati… Postoji njen stožer, ima šefa stožera, no nema onog tko je najavio kandidaturu. Za pretpostaviti je da će se ona kandidirati pa ćemo na megdan i birači će odlučiti”, kaže Škoro.

‘U mom stožeru će biti obrazovani, mladi, sposobni ljudi’

Napominje da on još nema stožer.

“Ja, ustvari, nemam stožer, imam tim s kojim surađujem, dnevno se srećem s desecima ljudi… Razgovarao sam i s Matom Radeljićem, i opet ćemo razgovarati, on puno zna kako to funkcionira. Kad osnujem stožer, vidjet ćete da to neće biti ljudi koji su naročito poznati široj javnosti, već će to biti obrazovani, mladi, sposobni ljudi”, rekao je Škoro za N1 televiziju.