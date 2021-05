ŠKORO KOMENTIRAO PREMIJEROVU IZJAVU: ‘Došlo je vrijeme da Plenković razgovara s Petrovom – on je psihijatar’

Komentirao je i izjave predsjednika HDZ-a, Andreja Plenkovića, da je Škoro izmišljen kako bi HDZ izgubio na izborima

Predsjednik Domovinskog pokreta i kandidat za gradonačelnika Zagreba, Miroslav Škoro, komentirao je nedovoljan broj cijepljenih ljudi.

“Ovako kako stvari stoje, samo se šuta loptica između ministra ovoga i onoga, premijera… Trebamo se ugledati na zemlje koje su to napravile uspješnije od nas”, rekao je Škoro za N1.

TKO JE MIROSLAV ŠKORO? Biografija kandidata Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba

‘Ja sam kriv za sve’

Kazao je i kako će Domovinski pokret biti za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša.

“Mislim da je sve ovo skupa što se događalo zadnjih mjeseci pokazalo da on nije dorastao tom poslu. Bojim se da je malo ljudi koji su uopće dorasli tom poslu, to nije posao za jednog čovjeka, nego za cijelu Vladu. Nitko mu ne želi biti u koži, ali ako se toga prihvatio, onda mora napraviti dvije stvari – da radi i napravi najbolje što može i da ode kad shvati da ne može, a on se uporno drži toga i ne želi otići”, rekao je Škoro.

‘ŽELIM DA POKAŽEMO GRAĐANIMA ŠTO SMO I TKO SMO’: Miroslav Škoro predao potpise za kandidaturu za gradonačelnika Zagreba

Komentirao je i izjave predsjednika HDZ-a, Andreja Plenkovića, da je Škoro izmišljen kako bi HDZ izgubio na izborima.

“Ja sam kriv za sve. Ja sam se ispričao za sve to skupa, za stanje u HDZ-u, za stanje u državi… Zanimljivo je da se takve stvari događaju u predizborno vrijeme. Ta količina fokusa gospodina Plenkovića na Domovinski pokret i na mene pokazuje da je došlo vrijeme da on razgovara s Božom Petrovom, zato što je Božo Petrov psihijatar i ta količina fiksacije se može liječiti psihoterapijom ili tabletama”, rekao je Škoro.