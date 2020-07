ŠKORO UPOZORIO NA ‘STOŽEROKRACIJU’ PA IZJAVIO: ‘Ne može se zastupnike natjerati da nose masku’

Potpredsjednik Sabora je ustvrdio da se zastupnike ne može natjerati na nošenje maske, a komentirao je i aplikaciju Stop COVID-19 govoreći kako je protiv kontroliranja građana mimo procedura

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u utorak je, nakon sjednice Predsjedništva Sabora, ustvrdio da se zastupnike ne može natjerati da nose maske, ali vjeruje da će se, kada se donese odluka, pronaći način da se to učini.

“Preporuka Predsjedništva Sabora je da se nose maske, međutim, s obzirom na status saborskih zastupnika nikoga ne možemo natjerati na to. No, kada se donese odluka, vjerujem da će postojati način da se to učini”, kazao je Škoro novinarima.

Ni epidemiolozi se ne slažu

Istaknuo je da se epidemiolozi ne slažu oko nekih stvari. Dio njih govori da su maske dobra zaštita za druge od nas ako smo kliconoše, dok dio smatra da može biti i drugačije, kazao je. “To je taj problem neujednačenosti prakse kod propisivanja mjera u vezi s Covid-19, čemu, na žalost, svjedočimo svaki dan. Imamo, s jedne strane, čovjeka na traktoru koji sam ore njivu, a u samoizolaciji je i dođe policija, privede ga i kazni velikom kaznom i vrati ga kući, a, s druge strane, očito ako si nužan za kvorum većine u Saboru, onda možeš prekinuti samoizolaciju i doći na sjednicu Sabora. Ako si predsjednik Vlade, možeš biti i u kontaktu, ali u tom slučaju, virusu treba 15 minuta da prijeđe razdaljinu od metar i pol. To su sve te vrlo zbunjujuće poruke epidemiologa i onih koji u ovoj ‘stožerokraciji’ vode računa o provođenju tih mjera”, poručio je Škoro.

Problem s maskama u sabornici pojavio se kada je zastupnica u njegovu klubu Karolina Vidović Krišto, unatoč višekratnom opominjanju predsjednika Sabora odbila staviti masku, tražeći da joj se objasni zašto je mora nositi, s obzirom na različita mišljenja epidemiologa.

Protiv kontroliranja građana aplikacijom

Škoro je kazao da još nije stigao instalirati aplikaciju Stop COVID. “Nisam još proučio aplikaciju, a u načelu sam protiv toga da se bilo koga kontrolira mimo uobičajenih procedura kada postoje indicije da nekoga treba kontrolirati i pratiti. Mislim da većina nas građana ne spada u tu skupinu”, odgovorio je na pitanje strahuje li da bi se tom aplikacijom građani mogli pratiti.

Dodao je da, tehnološki gledano, čim na pametnom telefonu uključite lokaciju i dođete bilo gdje, onda vas automatski, “ne bilo kakva hrvatska obavještajna služba, nego Google” pita kako vam se čini u tom objektu. “To je suvremena tehnologija i nešto na što smo svi pristali kada smo odlučili biti pretplatnici telekomunikacijskih kompanija i imati pametni telefon”. “Ako je ta aplikacija u svrhu zaštite hrvatskih građana i njihova zdravlja, naravno da ću to napraviti”, poručio je Škoro.

