ŠKORO KAŽE DA NIJE TAKO MISLIO OKO MAKSIMIRA I PROZIVA MEDIJE: ‘To su cijene za sponzore, ne za građane’

‘Moj protukandidat Tomislav Tomašević nije relevantan sugovornik o ovoj temi, jer kad postanem gradonačelnik i započnem s izgradnjom stadiona, možemo očekivati prosvjede njegovih aktivista koji će zasigurno opet ležati pred bagerima’, poručio je Škoro u priopćenju

Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba, koji će se u drugom krugu sučeliti s kandidatom platforme Možemo! Tomislavom Tomaševićem, održao je danas prijepodne konferenciju za novinare. No, poslijepodne se oglasio priopćenjem požalivši se na pojedine, kako ih je nazvao, opredijeljene medije da su iz onoga što je rekao na pressici izvukli posve sporednu temu, umjesto one glavne – izvora financiranja platforme Možemo!.

Podsjetimo, Škoro je danas pred novinarima u Zagrebu među ostalim kazao: “Napravite utakmicu Dinama i nekoga ili reprezentacije i nekoga. I stavite kartu 1000 kuna i ljudi to žele platiti, siguran sam u to. Tu ćemo već stvoriti milijune kuna. Kad ćemo otvarati stadion… stavit ćemo kartu 8000 kuna. I doći će građani Zagreba. Ja sam siguran u to. Netko treba izaći s tim idejama van”.

Škori se, međutim, nije svidjelo ono što su mediji “izvukli” u prvi plan iz njegovih izjava pa je odlučio svoj stav pojasniti u priopćenju koje prenosimo u cijelosti.

“Jako je zanimljivo kako su pojedini i, nažalost, jasno opredijeljeni mediji, s moje današnje konferencije za medije izvukli potpuno sporednu temu, a namjerno ignorirali onu glavnu vezano uz financiranje platforme Možemo i iznose koje su dobili od Grada Zagreba i Vlade RH. Naime, odgovarajući na pitanje novinara o ulaganju u zagrebački sport i izgradnji stadiona u Maksimiru, spomenuo sam i cijene ulaznica za atraktivne utakmice koje bi se mogle igrati prije izgradnje i nakon otvorenja stadiona. Pritom sam, naravno, mislio na cijene karata za sponzore, a ne građane i navijače za koje bi one, po mom mišljenju, trebale biti i jeftinije nego sada.

Ovakvi modeli suradnje i projekti sa sponzorima u sportu su potpuno uobičajeni u svijetu. Naime, donatorskim utakmicama dali bi priliku mnogim donatorima da njihova imena trajno budu upisana na novom stadionu, kao što su upisana i imena svih onih koji su pomogli izgradnju Vukovarskog vodotornja – simbola zajedništva.

Moj protukandidat Tomislav Tomašević nije relevantan sugovornik o ovoj temi, jer kad postanem gradonačelnik i započnem s izgradnjom stadiona, možemo očekivati prosvjede njegovih aktivista koji će zasigurno opet ležati pred bagerima”, poručio je čelnik Domovinskog pokreta i kandidat za gradonačelnika Zagreba.

