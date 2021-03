ŠKORO KAŽE DA BI DINAMO TREBAO BITI PRIVATNI NOGOMETNI KLUB: ‘Kod nas je to jedna siva zona, treba mijenjati Zakon o sportu’

“Jedan dio ustavnopravnih stručnjaka govori da je Milanović u pravu, a drugi dio govori da nije u pravu. Ja nisam ustavnopravni stručnjak. Većina ljudi u Saboru od 151 zastupnika nisu završili pravo, mi očekujemo da netko nama da input da mi postupimo sukladno zakonu”, rekao je Škoro

Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba, održao je danas press konferenciju. Među ostalim, govorio je o Dinamovom stadionu i SRC-u Svetice.

“Ja sam imao sreću živjeti u Pittsburghu tri i pol godine, jedno kratko vrijeme sam čak živio u Mađarskoj. Ja vam jako vjerujem u slobodno tržište i ja vam jako vjerujem u poduzetništvo i u tom smislu znam što se otprilike događa. Događa se to da Grad ako se ne varam izdvaja 40-ak milijuna kuna, pa onda Holding još 5-6 milijuna, pa turistička zajednica još toliko milijuna. Mi smo izračunali da se tih milijuna u godinu dana skupi šezdesetak.

Rješenje se vjerojatno nalazi u činjenici da bi to trebao biti privatni nogometni klub. Dobro rješenje je ono što se dogodilo u Gradu Osijeku. Normalna stvar u vrhunskom sportu je da poduzetništvo uđe, pa vlasnik Chelseaja bude Rus. Kod nas je to jedna siva zona u kojoj bi definitivno prije svega trebalo promijeniti Zakon o sportu”, rekao je Škoro.

“Puno puta sam i ja u krivu”

Škoro je komentirao i previranja oko imenovanja predsjednika/predsjednice Vrhovnog suda.

“Ono što mene smeta u cijelo priči, osim tog napucavanja između nekoliko brda, smeta me činjenica da naši ustavnopravni stručnjaci različito tumače nešto što se dogodilo u zadnjih nekoliko godina. Po ustavu, predsjednik ima obvezu i pravo predložiti to, ali postoji taj Zakon ja mislim od 2018. godine koji govori o tome da se DSV treba uključiti u proces i da oni trebaju biti ti kroz koje će to proći. Mi imamo ove godine situaciju da trebamo imenovati novog predsjednika Vrhovnog suda i sad smo se sjetili da tu nešto ne štima”, kaže Škoro.

“Jedan dio ustavnopravnih stručnjaka govori da je Milanović u pravu, a drugi dio govori da nije u pravu. Ja nisam ustavnopravni stručnjak. Većina ljudi u Saboru od 151 zastupnika nisu završili pravo, mi očekujemo da netko nama da input da mi postupimo sukladno zakonu. Ono što ja želim je samo da se ispoštuje zakon. Ako zakon eksplicitno kaže da treba proći kroz DSV i kroz molbu, urudžbirati pa će predsjednik predložiti dva-tri pa ćemo mi odabrati – čini mi se da je to demokratska procedura koju treba uvažiti. Ako zakon kaže da predsjednik može poslati samo jednoga pa mi to moramo izglasati – mi smo živjeli u takvom sustavu. Imali smo po jednog kandidata, ali Domovinski pokret to ne može podržati jer mi nismo takva stranka. Kod nas je više kandidata, više mišljenja. Puno puta sam i ja u krivu, ali ja sam u stanju za razliku od njih izaći i ispričati se”, kazao je Škoro.

