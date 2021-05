‘MIROSLAV ŠKORO JE SVE SAMO NE CLINT EASTWOOD’: Sandra Benčić ga optužila da vodi kampanju kao Aleksandar Vučić

‘Gospodin Škoro i njegov tim su platili agenciju McElit koji su za njih pod različitim drugim imenima, plasirali niz neistina i difamacija o našim članovima’, tvrdi Benčić

Sandra Benčić iz platforme Možemo! gostovala je danas na N1 televiziji pri čemu je izjavila da Miroslav Škoro u drugom krugu lokalnih izbora za gradonačelnika Zagreba vodi kampanju slično kao što je to radio spski predsjednik Aleksandar Vučić. Također je ustvrdila da je Škoro sve samo ne Clint Eastwood kako se predstavlja.

“Kampanje jest bila huškačka, mogu navesti vrlo eklatantne primjere koji su bili usmjereni na poticanje podjela i mržnje prema nekim članovima. Gospodin Škoro i njegov tim su platili agenciju McElit koji su za njih pod različitim drugim imenima, plasirali niz neistina i difamacija o našim članovima. To je išlo toliko daleko, što održava njihov očaj, oni su doslovno plasirali tvrdnje da je naša Rada Borić bila Radoslav i da je promijenila spor.

Na tvrdnju novinara da Miroslav Škoro tvrdi da on nema veze s tim, pozvala ga je da tuži ako nije istina što govori. “On je platio i to se vidi iz njihvog izvještaja agenciji, ta agencija je vlasnik tih portala, broj telefona koji morate navesti je broj jednoga od braće Macan. Da, to je radila ta agencija. Ako Škoro tvrdi da nije i da on s tim nema veze ja ga pozivam da me tuži. Ja bih jako rado ušla u taj spor. Takve stvari rade Vučić i Orban, nisam očekivala to u Hrvatskoj”, rekla je Benčić za N1.

‘NISAM HUŠKAČ!’: Škoro otkrio stoji li on i njegov novac iza napada na Tomaševića na Facebooku

Tomašević nema policijsku zaštitu

Rekla je da Tomašević nema policijsku zaštitu te da su im iz policije rekli da se radi o preventivno-opservacijskim radnjama na temelju njihovih procjena.

“On se kreće među ljudima normalno, u tramvaju, busu, bisicklom, nismo zabrinuti i mislimo da neće ići tako daleko. Ali zabrinjava nas da postoje prlamentarne opcije koje su spremne na ovako difamacijske kampanje kojima se potiče na nasilje, da se plaćaju agencije koje to rade da se ne vidi tko to stvarno radi, one mogu rezultirati nasiljem, ali nadam se da neće”, rekla je i istaknula da nikakvih ozbiljnih prijetnji, osim komentara na Facebooku, nije bilo te da ništa nisu prijavljivali policiji.