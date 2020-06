ŠKORO JE RAZRADIO NAPAD NA PLENKOVIĆA, PROCURILA TAKTIKA: Odredio je čovjeka koji ide na premijera, evo koga će poslati u bitku u 1. jedinici

Miroslav Škoro mogao pomrsiti Plenkovićeve planove u drugoj izbornoj jedinici gdje je nositelj liste Gordan Jandroković

Nositelj liste u 2. jedinice (dio Zagrebačke županije, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija i istočni dio Grada Zagreba) bit će Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta.

Glasovi desnice bi tako mogli završiti u njegovim rukama, a mogao bi pomrsiti računicu premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića koji se nada da će s Gordanom Jandrokovićem i predsjednikom HSLS-a Dariom Hrebakom u toj izbornoj jedinici osvojiti barem šest mandata, javlja danas Večernji list.

Ovo područje Hrvatske u prvom krugu predsjedničkih izbora odabralo je upravo Miroslava Škoru. Očekivalo se da će Škoro nositi ili slavonsku 4. ili 1. izbornu jedinicu u kojoj živi. Njegovi suradnici kažu za Večernji list da se ovakav rasplet dogodio jer na 4. ionako računaju, a 1. je, kažu, prva i u njoj će najvjerojatnije prvo ime liste biti Zlatko Hasanbegović koji će, kako se čini, odmjeriti snage s Andrejem Plenkovićem i Davorom Bernardićem.

“On je na prošlim izborima bio baš u 2. i ondje je osvojio najveći broj glasova. Zaključili smo da on može sigurno i više u 1. s obzirom na to da je to centar i zapad Zagreba, Hasanbegović je i zastupnik u Gradskoj skupštini, ugledan član islamske zajednice. A i sam nekako naginje 1.”, rekli su sugovornici Večernjeg lista.

Miroslava Škoru čekaju spomenuti Jandroković iz HDZ-a, bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak iz HSLS-a, koji će isto s HDZ-om, a tu su i SDP-ov Rajko Ostojić te Mostov Nino Raspudić. Treća je opcija 2016. u 2. jedinici bila Stranka rada i solidarnosti gradonačelnika Milana Bandića, koji je ujedno bio i nositelj liste, a trebao bi biti i sad te je vrlo izgledno da je jedan mandat njegov, piše Večernji list.

