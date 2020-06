ŠKORO JE OPET KRIVO SHVAĆEN: Objasnio kome je prijetio da ‘će dobiti po prstima kada mi dođemo na vlast’

‘Ta fraza je kraj jednog mog izlaganja u kojem sam govorio o onima koji kradu. To se vidi, ali nažalost to su prenijeli samo neki portali’, kazao je danas Škoro o svojoj jučerašnjoj izjavi da će, kada on dođe na vlast, neki dobiti po prstima

U Osijeku, na predstavljanju liste Domovinskog pokreta za 4. izbornu jedinicu, Miroslav Škoro pojasnio je na koga je mislio kada je jučer u Slavonskom Brodu poručio da će, kada on i njegovi dođu na vlast, dobiti po prstima oni koji sada njima mašu. “Mogu mahati kojim god hoće prstima, to govori o njihovom karakteru. Ali, ono što je sigurno: Kad mi dođemo na vlast, dobit će po tim prstima”, izjavio je jučer Škoro.

‘Ta fraza je kraj jednog mog izlaganja’

Sve se to događalo u jeku svojevrsnog ženskog pokreta otpora prema Škori, u sklopu kojeg su žene uključujući i bivšu predsjednicu Republike Kolindu Grabar Kitarović, Škori pokazali srednji prst zbog njegove izjave o silovanim ženama i pobačaju. Danas je, pak, kazao da nije mislio na njih, javlja Dnevnik.hr.

“Ta fraza je kraj jednog mog izlaganja u kojem sam govorio o onima koji kradu. To se vidi, ali nažalost to su prenijeli samo neki portali. Govorio sam o ljudima koji se bave pljačkom države, govorio sam o tome da Hrvatska proizvede, bez obzira koliko smo u krizi, 350 milijardi godišnje BDP-a, a da ovi političari kontroliraju 180 milijardi i jako puno toga bude i u koruptivnim aferama, pa sam rekao da mogu mahati tim svojim prstima, a onda će dobiti po tim prstima. Dakle, radilo se o krađi”, rekao je Škoro.

Reagirao i na tvrdnju da je ‘pjevač opasnih namjera’

Škoro je komentirao i objavu Hrvatske narodne stranke na Facebooku u kojoj su ga nazvali “pjevačem opasnih namjera”.

“Volim kad netko zove Domovinski pokret strankom opasnih namjera jer me to podsjeća na ono vrijeme kad je Ivica Račan nazvao HDZ strankom opasnih namjera. Da, za ljude poput Ivana Vrdoljaka mi jesmo stranka opasnih namjera jer ćemo prekinuti hranidbene lance kojima on pripada i trgovačku koaliciju kojom se bavi”, poručio je Škoro.

Nije ovo prvi put da je gospodin Škoro krivo shvaćen, slično je bilo i, primjerice u izjavi o “prekopavanju Jasenovca”.

