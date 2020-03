ŠKORO JE BRKIĆEV PROJEKT ZA DETRONIZACIJU PLENKOVIĆA? ‘On je kombinacija poduzetničkog klijentelizma i patetičnog domoljublja’

Mirando Mrsić: ‘Što se tiče Škore, to je projekt koji je pokrenuo Milijan Brkić s ciljem da detronizira Plenkovića, ali je to otišlo u drugom pravcu’

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava te predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić u razgovoru za N1 izjavio je da je bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro projekt potpredsjednika Hrvatskog sabora i Hrvatske demokratske zajednice, Milijana Brkića s ciljem da se makne aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

“Što se tiče Škore, to je projekt koji je pokrenuo Milijan Brkić s ciljem da detronizira Plenkovića, ali je to otišlo u drugom pravcu. Vidi se da je pokret Miroslava Škore kombinacija poduzetničkog klijentelizma i patetičnog domoljublja, novi Kerum na političkoj pozornici. To je jasno iz svih njegovih nastupa. Kad se konsolidira HDZ, vidjet ćemo što će biti, ali mislim da će od glasača koji sad podržavaju Škoru, dio glasati ipak za HDZ. Ne treba slijepo vjerovati trendovima”, smatra Mrsić.

Prema njegovu mišljenju HDZ bi mogao skupiti političke bodove ako dobro riješi situaciju s koronavirusom. “HDZ-u ne ide dobro jer su unutarstranački izbori. Nakon izbora će se stvari u HDZ-u smiriti i onda će probati podići rejting stranke, a jedna od ključnih stvari je ova epidemija i migrantska kriza.” Iako je Ivan Vrdoljak najavio izlazak HNS-a iz Vlade ako na unutarstranačkim izborima u HDZ-u pobijedi opcija Mire Kovača, Mrsić smatra da se to ipak neće dogoditi.

DEMOKRATI POKOPALI PLENKOVIĆEVU MJERU ZA POVRATAK LJUDI: ‘Omalovažavaju radnike i sve ljude koji su još u Hrvatskoj!’

Bandić na zalasku karijere

Komentirao je i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za kojeg smatra na je “na zalasku političke karijere”. “Potezi u posljednje vrijeme ne pokazuju da želi neke stvari promijeniti, ovo je preživljavanje do sljedeće godine i lokalnih izbora. Oporba u zagrebu se mora dogovoriti za zajednički nastup.”

Uvjeren je da SDP-u raste rejting zbog toga što “efekt Milanović” još uvijek traje. No, misli da će se stvari drugačije posložiti u idućim mjesecima kad krene predkampanja za parlamentarne izbore. Također, to što je predsjednik stranke Davor Bernardić na listama najnepopularniji političar, prema Mrsiću bi moglo predstavljati problem za SDP na parlamentarnim izborima.

“Plenković će voditi personalnu kampanju i sučeljavanje između njega i Bernardića neće biti dobro za Bernardića. Izjava za Dan žena vrlo je nespretna i politički štetna, na razini čokolade i kiselog zelja. SDP se trebao jasno ograditi od izjave, ona je diskriminirajuća prema ženama, a taj pokušaj nemuštog ispričavanja i prebacivanja odgovornosti je krivi pokušaj sanacije štete”, smatra Mrsić.

Migrantska kriza i vojska

Komentirao je i aktualnu migrantsku krizu, rekavši da je zazivanje vojske “desničarima melem za uši”, ali da vojska nema pravo postupanja prema civilima. “Što će oni kad dođe 150.000 migranata? Što će vojska pucati u njih? Oni mogu biti logistika i potpora jer je policija ta koja je zadužena za čuvanje granica. Potrebna su jasna pravila, što vojska radi i koje su njene zadaće”, rekao je Mrsić za N1.