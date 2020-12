ŠKORO IMA ZAMJERKE OKO DEFINIRANJA REFERENDUMA: ‘Pozdravljam inicijativu, ali čini mi se da je malo ‘ćosava”

Šef Domovinskog pokreta smatra da je HDZ-ova inicijativa za uvođenjem zakonskog okvira o referendumu zakašnjela te da ne propisuje potreban broj skupljenih potpisa, jer broj birača nigdje nije precizno utvrđen, a dodao je i kako je potrebno unaprijed definirati neke opće pojmove

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro ocijenio je u subotu u Požegi da je HDZ-ova inicijativa vezana uz zakonski okvir o referendumu pomalo zakašnjela. “Inicijativa HDZ-a je pomalo zakašnjela, mi o tome govorimo već duže vrijeme. Nažalost, HDZ je pokazao što misli o referendumima”, ocijenio je Škoro u Požegi i dodao da je bitno definirati pitanja kako bi promjene uopće bile legitimne.

Novi zakonski okvir o referendumu, koji je pripremilo Ministarstvo pravosuđa i uprave, sadrži niz novosti kojima se precizira čitav referendumski postupak, ali i olakšava prikupljanje potpisa i raspisivanje narodnog referenduma. Uvodi se i mogućnost da se na referendumu glasuje o protuprijedlogu Sabora. Govoreći o potrebi potpisa 10 posto birača, istaknuo je kako zasad broj birača nije nigdje bio precizno utvrđen te iznio prijedlog da se to limitira određenim brojem, odnosno da se skupi određeni broj potpisa, 100 ili 200 tisuća. “Drugo, nije dobro unaprijed ograničavati određene stvari, da se govori, posebice kad su u pitanju ljudska prava, o isključivosti. Moramo to definirati i znati na što se to odnosi”, ocijenio je Škoro.

Nova stranačka podružnica

Domovinski pokret osnovao je u subotu podružnicu Požeško-slavonske županije, a za predsjednicu je izabrana Mirela Mezak Matijević. “Uvjeren sam da ćemo ovdje osnovati podružnicu koja će igrati značajnu ulogu na nadolazećim lokalnim izborima. Živimo u teško vrijeme, mi smo odgovorni ljudi i siguran sam da ćemo već na tim izborima, kao što smo i na parlamentarnima, pokazati da smo bitan politički čimbenik, da se može odgovornom politikom doprinositi boljitku naših građana”, rekao je Škoro na osnivačkoj skupštini.

Predsjednica podružnice Mirela Mezak Matijević istaknula je kako su u Požeško-slavonskoj županiji dosad osnovana četiri ogranka, a osnivanje je počelo i u Požegi. Pohvalila je ljude u Domovinskom pokretu Požeško-slavonske županije jer, smatra, u ovo vrijeme za stati pred kamere treba hrabrosti. “Dajem im ovim putem usmenu medalju hrabrosti, pogotovo, usuđujem se reći, u Požeško-slavonskoj županiji koja se može smatrati prijestolnicom kriminala i korupcije”, poručila je Mezak Matijević.

Saborska antiinicijativa

Također, mišljenja je da nije dobro da građani s referendumskom inicijativom kontra sebe imaju mogućnost da postoji anti-inicijativa koju može pokrenuti čak i Hrvatski sabor. “Mislim da će tu ustavni suci i ustavno pravni stručnjaci imati mnogo za reći. Pozdravljam inicijativu, ali čini mi se da je ona, kao i sve ono što radi vladajuća koalicija, nažalost, onako malo ćosava, rekli bi i u Slavoniji”, zaključio je Škoro.

