ŠKORO I THOMPSON U RATU ZBOG KOLINDE? Ovo postaje prava sapunica, jedna odluka zakuhala je možda najveći okršaj na estradi

Detalji ovog skrivenog sukoba mogli bi ugroziti šanse Miroslava Škore i Kolinde Grabar-Kitarović u borbi za mandat na Pantovčaku

Politika je zakuhala možda i najveći okršaj na estradi i to između dvojice domoljubnih pjevača i kumova Marka Perkovića Thompsona i Miroslava Škore. Oni ionako nisu u dobrim odnosima u posljednjih nekoliko godina, no Škorina kandidatura za predsjednika bila je okidač za novi sukob. Naime, Thompson bi, doznaje Express, trebao u nadolazećoj predizbornoj kampanji trebao podržati Kolindu Grabar Kitarović, doduše ne pjevanjem u kampanji, ali bi se zato ona trebala pojaviti na njegovim koncertima i tako poslati poruku da uživa Thompsonovu podršku. Nada se da će tim potezom vratiti glasove dijela desnice koji je od nje ranije okrenuo leđa. No, u borbi za predsjednički mandat stoji i Miroslav Škoro, krsni kum Thompsonovog prvog sina Petra Šimuna, koji je također odlučio računati na glasove desnog dijela političkog spektra.

“Nije li logično da Thompson bude uz Škoru? Pa pjevali su toliko puta zajedno, dijele isti svjetonazor, kumovi su. Ali neće, evo čujem da je sve bliži dogovoru s Kolindom Grabar Kitarović. To mi govori da je nakon ovoga više nemoguće očekivati da će Škoro i Thompson ikad biti u dobrim odnosima”, kaže sugovornik blizak Škori i dodaje da će u njegovom timu biti visokoobrazovanih ljudi, mladih, ali i onih koji su radili za Franju Tuđmana: “Bit će i prebjega iz predsjedničina najbližeg okruženja”, govori sugovornik blizak Škorinu timu, ali ostaje tajnovit oko njihovih imena. Dodaje da Škoro s novcem neće imati nikakvih problema, jer su hrvatski iseljenici odlučili financirati upravo njega, dok su, s druge strane, poduzetnici podijeljeni.

ŠKORO SE KANDIDIRAO, OVO SE PLENKOVIĆU NEĆE SVIDJETI: ‘Ne mogu okrenuti glavu. To nije Hrvatska kakvu su sanjali naši preci!’

NIJE NITI SLUČAJNO, NITI SMIJEŠNO: Stručnjaci objasnili što Škoro želi i što Kolinda čeka; ‘Ona očito ima neki strah ili može nešto dobiti…’

Kolinda pjeva u Gospiću

Iz krugova oko predsjednice šuška se kako bi ona u kampanji trebala koristiti Thompsonovu pjesmu “Lijepa li si”, a možda će je i zapjevati na proslavi Dana pobjede u Gospiću, gdje bi trebao nastupiti upravo on. Predsjednica bi se, navodno, tamo trebala pojaviti s obitelji. Iako se govori kako su pregovori između Thompsona i predsjednice u tijeku te da sve u svojim rukama drži Ante Deur, predsjedničin savjetnik za branitelje i Thompsonov prijatelj, on demantira da je išta dogovarao u ime predsjednice, a vezano za Thompsona.

“Thompson je moj prijatelj, poštujem ga, ja i moja obitelj slušamo njegove pjesme. Poštujemo ga kao čovjeka, branitelja i prijatelja. Što se tiče predsjedničkih kandidatura, smatram da svatko može biti biran i birati te da je legitimno da svatko želi neki novi izazov u karijeri i životu. To poštujem. No Hrvatskoj treba državnik i to imamo u predsjednici države. Smatram da je temelj naše države Domovinski rat, a to isto smatra i predsjednica. To je ono što me posebno jako veže uz nju”, kaže Deur. Ništa ne zna ni o koncertu u Gospiću koji bi se trebao održati 5. kolovoza.

ŠKORO IZAZVAO TEKTONSKI POREMEĆAJ NA POLITIČKOJ SCENI: Ulazi u drugi krug s Milanovićem, a Kolinda otpada iz svih kombinacija?

Ruka ruku mije

Thompsonov menadžer Denis Pletikosa također nije ništa želio komentirati, no činjenica je da je Thompson primio pozivnicu za nastup u Gospiću. No, u međuvremenu je potvrđeno je da će Thompson za Dan pobjede nastupati na Krbavskom polju. “Gospić je dogovoren ima već pola godine. Kad je bila kriza vlasti u Lici, Dado Milinović je dogovorio njegov nastup za Dan pobjede. Milinović je u dobrim odnosima s Thompsonom, koji ga je i spasio na neki način u kampanji. Naime, Dado je uzeo pjesmu od Mate Bulića za svoju kampanju, na što je poludio Mate Bulić jer je on blizak HDZ-u i ne želi svađu s njima, a Milinović je išao tad na izbore kontra svoje bivše stranke (HDZ). Bulić mu je zabranio da tu pjesmu izvodi pa se Milinović obratio Thompsonu s kojim se dogovorio da koristi pjesmu ‘Lijepa li si’. Tad je, koliko sam čuo, dogovoren i Thompsonov koncert u Gospiću”, govori čovjek koji je nekad bio u dobrim odnosima s Thompsonom i dodaje da mu je bilo važno osigurati angažman, jer mu nastup u Kninu ne dopušta kninski gradonačelnik, koji je lani na proslavu Oluje pozvao Miroslava Škoru.

“Slušajte me, Thompsonu treba podrška predsjednice jer on treba imati podršku politike. Pa on živi od glazbe, a u zadnje vrijeme su mu izvan zemlje otkazani koncerti. Nije smio nastupiti u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, pa čak ni u susjednoj Sloveniji. Dakle, mora nastupati u Hrvatskoj, a angažmane većinom dobiva od načelnika i gradonačelnika koji su u HDZ-u. Izuzetak je Čehok”, govori sugovornik i dodaje kako se ne radi o formalnim političkim zabranama, već lokalne udruge protestiraju protiv Thomspona i tako mu otkažu nastup.

Posvađali se oko Sanadera

S obzirom na to da sugovornik odlično poznaje obojicu, otkrio je i kad je njihovo prijateljstvo prvi put uzdrmano. Sugovornik kaže da se to dogodilo još dok je Škoro bio na čelu Croatia Recordsa. Tada nije htio ispuniti Thompsonu nešto jer je, kaže, štitio interese tvrtke, što je Thompsona natjeralo da postane suvlasnik diskografske kuće Hit Records. “Drugi sukob je izbio oko različitih mišljenja o tadašnjem premijeru i šefu HDZ-a Ivi Sanaderu. Naime, Miroslav Škoro nije se sa Sanaderom našao na istoj valnoj dužini, između ostalog podržavao je Glavaša otvoreno, s njim je prijateljevao. Na kraju je mandat u Saboru ostavio jer mu se sve smučilo, a istodobno je Thompson, kako je pokazala afera Fimi media, primio novac od Sanadera da ne pjeva. Tu su se Škoro i Thompson najviše razišli”, otkriva sugovornik dodajući kako je ovaj okršaj možda i najveći.

Škoru je zaboljelo što ga Thompson nije nazvao nakon što je on doživio srčani udar. Nakon oporavka, Škoro je rekao da ga je Bulić nazvao, a Thompson nije: “Mediji pišu svašta, to je njihovo pravo. Kum sam njegovu prvom sinu, kontakt je na razini koliko dopuštaju obveze, ali naravno da mediji vole to napuhivati preko svih mogućih mjera. Najbolje bi bilo pozvati njega da kaže svoj stav ili da dođemo zajedno, što bi mi bilo drago, jer ovdje se radi o odnosu dvoje ljudi koji imaju uspone i padove, ali nema nikakve svađe i nismo se nikad svađali. Možda ne razmišljamo isto o nekim stvarima, ali svađa je nešto čemu ja nisam sklon, a nije ni on”, komentirao je tada Škoro.

AKO STE HTJELI THOMPSONA ZA KUMA, NIŠTA OD TOGA: Pjevač i supruga ne stižu brinuti o 60 kumčadi i petero djece

THOMPSON IZGUBIO NA SUDU: Nije dokazao da mu HDZ nije platio pola milijuna eura za šutnju

Ugroženo kumstvo

No Thompson nije birao riječi kometirajući moguću Škorinu kandidaturu. Na Hodu za život je rekao: “Joj… Ne znam hoće li on ići ni što se događa, nisam baš informiran. Ne znam, ne znam o čemu se radi, volio bih malo to sve… Preozbiljna je stvar politika i bavljenje politikom, ali vidjet ćemo što se događa. Čovjek mora znati gdje su mu granice, dakle svi smo mi ograničeni. Budimo ono za što imamo dara. Ja sam glazbenik i osjećam da imam poziv biti glazbenik, i po meni je to blagoslov Božji. Ne bih išao u područja u kojima se ne snalazim dobro”.

Njegove riječi pokazuju da nije uz krsnog kuma svojega djeteta: “Joj, Thompson u svojem komentaru kao da docira Škori. Poručuje mu zapravo da se uhvati mikrofona, što je omalovažavajuće, pogotovo jer zna da Škoro ima dva fakulteta, doktorat, bavi se proizvodnjom vina, ima nekakvu programersku tvrtku, bio je konzul, saborski zastupnik, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Osijeka… Škoro je svestran i gotovo čime god se bavi radi uspješno”. govori izvor blizak Škori.

SJEĆATE LI SE ZAŠTO JE ŠKORO PRIJE 11 GODINA NAPUSTIO POLITIKU? Nešto ga je silno uvrijedilo, ego je patio

Milanović veći problem Kolindi

I dok se na desnici odvijaju estradni ratovi, ljevica je iznjedrila Zorana Milanovića kao predsjedničkog kandidata. Zasad se ne zna tko će njemu pjevati u kampanji. Milanović se oslonio na stare snage, na koje se oslanjao i dok je bio premijer. Šef kampanje mu je bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić, glasnogovornik mu je Nikola Jelić, a tu su još i Ivan Račan te Joško Klisović.

Gotovo svi hvale vrijeme objave njegove kandidature, ali i način na koji je to učinio – promjenom profilne fotografije na Facebooku i porukom “Predsjednik s karakterom”: “Ovo je nešto novo u Hrvatskoj. Prije svega kreativno, što je odlično odjeknulo u javnosti. Svi su cijeli dan pričali o Zokijevoj kandidaturi što je zasjenilo proslavu 30 godina osnutka HDZ-a”, govori izvor koji poznaje Milanovića i Škoru te tu smatra da će predsjednica imati više problema s Milanovićem: “Moja je procjena da Škoro neće udarati ispod pojasa, on nije takav čovjek, dok se od Milanovića može svašta očekivati. I, realno, puno je ozbiljniji protukandidat od Škore. Pa Zoki zna sve, bio je premijer”.

Drugi sugovornici iz SDP-a kažu da će Milanović biti svoj, ali i drugačiji nego inače. Stranka će mu pružiti svu moguću financijsku i logističku podršku: “Teren će za njega raditi svim srcem jer žele da SDP pobijedi i da se pokaže da sve kritike, sve podvale o stranci koje su zadnjih mjeseci i godina izlazile u javnost, nisu ni blizu istine”, zaključuje sugovornik iz SDP-a.

ZORAN MILANOVIĆ ŽELI BITI PREDSJEDNIK S KARAKTEROM: Što mislite o njegovu sloganu, je li pogodio?

ZORAN MILANOVIĆ SE VRATIO: ‘Nikad nisam rekao da sam pošten političar, dakle sudite me’