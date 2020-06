ŠKORO I EKIPA, ONA VAM IMA NEŠTO ZA REĆI: ‘Ja sam dijete silovanja i poručujem vam – ne petljajte se u to. Cijeli moj život time je obilježen’

‘Svatko ima pravo na svoje mišljenje, no pričati o pravima žena, zaključivati što bi silovane žene i ta djeca trebala raditi, previše je i za političare. Cijeli moj život obilježen je tim činom’, kaže Puljanka Danijela Đorđević

“Ja sam dijete silovanja i najbolje znam kakve su posljedice za dijete koje je začeto na taj način. Poručila bih svim političarima da se ne petljaju u takva intimna pitanja i svaka žena treba imati pravo sama odlučiti što će napraviti”, kazala je za 24 sata Danijela Đorđević, 47-godišnja Puljanka koju je majka začela s 14 godina kada je bila silovana.

Slušajući kako neki političari u kampanji govore da ni silovane žene ne bi trebale ići na abortus ili, u najmanju ruku, o tome najprije razgvarati s obitelji, ova je Puljanka kazala kako to više ne može mirno promatrati.

ŠKORO O POBAČAJU: ‘Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti s obitelji što će učiniti’

‘Od toga se ne možete oporaviti’

“Svatko ima pravo na svoje mišljenje, no pričati o pravima žena, zaključivati što bi silovane žene i ta djeca trebala raditi, previše je i za političare. Cijeli moj život obilježen je tim činom”, kaže ona.

“Od toga se ne možete oporaviti. Cijeli život nešto vam nedostaje i pitate se zašto baš ja, a dok nisam saznala kako sam nastala, mučila su me pitanja poput: Zašto me majka napustila, zašto sam bez roditelja”, dodaje Danijela, koju je odgojila baka.

Upravo joj je baka, polako i pažljivo, na pragu punoljetnosti pričala kako je došla na svijet. No, Danijela kaže da je to teško prihvatila i da posljedice osjeća cijeli život.

HASANBEGOVIĆ O ŠKORINOM STAVU O POBAČAJU: ‘Rekao je što je mislio, nema potrebe za stvaranjem moralne panike’

‘Da je majka živa sve bih joj oprostila’

U jednom trenutku života odlučila je pronaći čovjeka koji je uništio život njezinoj majci.

“Muškarac koji je silovao moju majku kao dijete neko vrijeme bio je podstanar kod bake. U Zagrebu su ga čekali žena i sin dok je u Puli uništavao život maloljetnici i njezinoj obitelji. Baka je, uz moju majku Mirelu, rodila još 12-ero djece, sama na sjeniku. Živjela je u siromaštvu kakvo je danas teško zamisliti”, ispričala je.

Njezina životna priča uistinu je potresna.

“Dok sam ja maštala o čokoladama, majka se prodavala na ulici, drogirala, preprodavala drogu i više vremena provodila u zatvoru nego na slobodi. Sve do 12. godine me posjećivala ili ja nju u pritvorima. Kako sam odrastala, sve sam je više mrzila jer nisam shvaćala. Umrla je prije 15 godina. Da je živa, sve bih joj oprostila”, kaže Danijela.

ŠKORINA IZJAVA ZGROZILA JE I GRAĐANE: ‘Silovanje, fuj… I onda joj ne dopustiti abortus? Pa kako ga nije Boga strah?!’

‘Pljunula sam ga i bacila mu spise u lice’

Život joj je postao ljepši tek kada je upoznala svoga sadašnjeg supruga. Za njega kaže da je otac i muž kakvog bi svaka žena poželjela. Njezini djed i baka prijavili su silovatelja njezine majke, a on je sve zanijekao. Kasnije se DNK analizom ipak dokazalo da joj je biološki otac. Morao je plaćati alimentaciju, ali nikada ništa nije platio. Kada joj je bilo 26 godina, otišla je u Zagrebna vrata svoga oca. Otvorila je njegova žena i rekla da ga nema.

“Po pogledu sam shvatila da zna tko sam jer mu dosta sličim. Nisam se dala smesti i opet sam kucala. Otvorila je, a ja sam joj rekla da sam samo došla vidjeti to smeće. Kad se pojavio, pljunula sam ga i izvrijeđala te mu bacila spise u lice. Njegova supruga se šokirala i umalo onesvijestila jer je tek tad saznala što se zaista dogodilo. On joj je ispričao kako ga je zavodila 18-godišnjakinja pa je poklekao. To nam je bio jedini susret u životu”, kazala je za 24 sata dodavši kako je tim posjetom za nju završila ta ružna priča.

BRUNA ESIH ŽELI ZABRANITI ABORTUS I SILOVANIM ŽENAMA: Usput, transparent o silovanju srpskih žena i djece nije osudila

Poruka političarima: Ne pričajte o onome što ne možete spoznati

Većinu života ta je Puljanka posvetila humanitarnom radu. Kaže da je sve što je proživjela ostavilo traga na njenoj psihi.

“Imala sam i krize, no liječnici i suprug ponovno su me vratili u život. Gledajući tuđe tragedije često se prisjetim svoje i to me umalo psihički slomilo. No izgleda da najjači nose najteže križeve pa je meni moj očito podnošljiv”, kazala je.

Na koncu je političarima koji pričaju o “onoj djeci” kakvo je ona sama poručila da ne pričaju o nečemu što ne mogu ni spoznati.

RASPUDIĆ BI RADI POBAČAJA UKINUO USTAVNI SUD: ‘To je ubojstvo, život počinje začećem!’; Glasovac: ‘Žensko tijelo ne smije biti državna imovina!’