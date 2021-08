Nastavljanju se politička previranja u Domovinskom pokretu započeta iznenadnom ostavkom predsjednika stranke Miroslava Škore. Tjednik Nacional piše da je Škorina supruga, Kim Ann Škoro, 9. prosinca prošle godine prodala Domovinskom pokretu 1479 njegovih CD-ova. Cijena svakoga je bila 23,99 kuna po komadu, pa je ukupan iznos, uz popust od posto, na koncu iznosio 31.933 kune.

Očito se radilo o neprodanim zalihama CD-ova s albumom 'Miroslav Škoro, Ladarice – Hrvatski Božić' s deset božićnih pjesama, objavljenim 2015. godine. Izdavač CD-a je Campus čiji su osnivači supružnici Škoro. Ta se tvrtka ujedno bavi i prodajom Škorinih vina.

Stranka im ukupno platila 213.942 kune

Nadalje, Nacional piše da su preko iste tvrtke Škorini prodali Domovinskom pokretu 2790 boca vina Škoro-Graševina iz 2019. po cijeni od 55 kuna po boci uz popust od deset posto. Pišu da je cijena od 153.450 kuna umanjena za 15.345 kuna na završnih 138.105 kuna. Tom iznosu za vino i CD-ove, navode, pridodano je 42.509 kuna PDV-a te 1395 kuna povratne naknade za boce, pa je sveukupno Domovinski pokret tvrtki bračnog para Škoro platio 213.942 kuna.

Nacional je objavio i fotografije računa koji je tvrtka Campus fakturirala Domovinskom pokretu 9. prosinca 2020. godine, te izvod računa prema kojem je Domovinski pokret taj račun platio 11. prosinca.

Članovi DP-a tvrde da vino nisu vidjeli

Škoro je u nedavnom intervjuu Večernjem listu kazao kako je sve to gražila stranka želeći se brendirati njegovim imenom te da je uz naplaćeno vino i CD-ove stranci besplatno dao još tisuću boca vina te više od tisuću CD-ova i knjiga. Nacional, pak, piše kako je visoki izvor iz Domovinskog pokreta rekao da mnogi nisu nikada vidjeli to vino te da su spremni to i javno potvrditi.

Sam Škoro jučer se na televiziji N1 osvrnuo na prozivke da se fakturiralo više vina nego što je isporučeno, kazavši da su to gluposti.

"Ono što smo fakturirali stranci, to smo i isporučili”, kazao je Škoro.