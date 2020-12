ŠKORO: ‘Domovinski pokret podržava sve vrijednosti koje je zastupao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman’

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u četvrtak je, nakon polaganja vijenca na grobu prvog hrvatskog predsjednika u povodu 21. obljetnice njegove smrti, istaknuo da Domovinski pokret podržava sve vrijednosti koje je zastupao i Tuđman

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je u četvrtak da ta stranka podržava sve vrijednosti koje je zastupao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Škoro je to istaknuo nakon što je izaslanstvo Domovinskog pokreta na Mirogoju položilo vijenac i zapalilo svijeće na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u povodu 21. obljetnice njegove smrti.

“Danas na godišnjicu smrti doktora Franje Tuđmana, delegacija Domovinskog pokreta je ovdje na Mirogoju položila vijenac u čast tom hrvatskom velikanu i sa željom da pošalje vrlo jasnu poruku da je Domovinski pokret stranka koja je protiv dijeljenja hrvatskog naroda, protiv svih podjela koje su nas, čini mi se, dovele dovde”, rekao je tom prilikom Škoro. “Mi ćemo uvijek podržavati sve ono što je na tragu onoga što je zastupao dr. Tuđman, a to je cjelovitost, to je integritet, to je zajedništvo, i to je suverenitet”, poručio je.