ŠKORO: ‘Blizu smo dogovoru s Penavom, dolaze nam i tri prekrasne dame’; Prokomentirao i tekst Net.hr-a: ‘Iza mene stoji orkestar’

Miroslav Škoro otkrio je nove moguće koalicijske partnere te otkrio kako je Domovinski pokret važan faktor sastavljanja vlasti

Čelnik Domovinskog pokreta, trenutačno treće najjače političke opcije u Hrvatskoj prema istraživanjima javnog mnijenja, Miroslav Škoro gostovao je u Studiju uživo na N1 televiziji. Predizborna kampanja je započela napadima svih na sve, a premijer Andrej Plenković je napao Škoru, rekavši da je izvanredan koalicijski partner SDP-a pomogavši Zoranu Milanoviću da postane predsjednik.

“Kada nemate kao premijer na odlasku ništa drugo reći, onda izmišljate. Ta teza omalovažava volju više od milijun glasača u Hrvatskoj. Indikativno je što je rekao da će se Škoro i drugi namjeriti na pravog političkog protivnika. Smatram da je bitno da on govori što je postigao u prethodne četiri godine, ali čime da se pohvali? Ne može se pohvaliti s 15 ministara koji su otišli, niti sa smanjenjem PDV-a, jer ga nije smanjio, da je riješio pitanje MOL-a. Ne može se pohvaliti ni da je riješio pitanje gospodarstva. Cijeli niz stvari koje je mogao napravit, a nije, tjera ga da se ponaša kao malo dijete. Sve skupa mi nalikuje na 2007. kada je Sanader prozivao sve i svakog te na sve moguće načine pokušao izboriti još jedan mandat kako bi zataškao sve što je učinio u prvom mandatu”, rekao je Škoro.

Prokomentirao je i rezultate Crobarometra, po kojima ima 13,5 posto potpore birača i time čini bitnu kariku u stvaranju moguće postizborne koalicije. “Domovinski pokret je utemeljen 29. veljače. Mi na terenu djelujemo dva i pol tjedna, a već smo napravili takav rezultat. Rekao bih da predstavljamo ozbiljnu snagu koja je spremna preuzeti odgovornost za upravljanje zemljom. Moramo objasniti da se SDP i HDZ moraju maknuti i da drugi preuzmu odgovornost”, smatra Škoro.

‘Pregovori su teška stvar’

Objasnio je i tko bi im mogao biti koalicijski partner, jer svi strahuju o novom “scenariju Mosta”, koji ipak nije uspio postići sporazum upravo s Domovinskim pokretom. “Mislim da će se svi iznenaditi, jer će Domovinski pokret ostvariti jako dobar rezultat. Bez nas neće biti moguće složiti vlast i mi ćemo povesti odgovorno državu. Što se tiče pretrčavanja, predložit ću nekoliko točaka kojih će se Domovinski pokret držati u postizborno vrijeme. Mi nećemo prihvatiti da žetončići uopće mogu doći na našu stranu i s nama koaliraju na bilo koji način. Mi nećemo prihvatiti pretrčavanja iz drugih stranaka”, naglasio je Škoro te se osvrnuo na propale pregovore s Mostom.

“Pregovori su uvijek teška stvar. Nismo se dogovorili, ne bih trošio na to riječi. Želim im svako dobro. Kada ima previše želje za soliranjem, ne možete formirati koaliciju. Kad formirate koaliciju ne možete solirati, već morate pristati na puno ustupaka. Mi ćemo polako izgraditi priču da SDP zaista bude pokret koji će okupiti širok spektar ljudi i političkih ideja.

Škoro je prokomentirao i tekst objavljen na Net.hr-u o Mariju Radiću, političkom tajniku Škorine stranke i predsjednikom Nadzornog odbora Pevexa i povezanosti Škore s ruskim kapitalom. Tvrdi kako se takva priča ne krije iza njega.

“Ako je netko iza mene stajao, to je onda bio moj orkestar. Dugo se nisam naslušao tako lijepih stvari o sebi, pogotovo od ljudi koje nikad nisam vidio. moj je život javan i političko djelovanje, sve iz predsjedničke kampanje je javno, pa mislim da je to način da se odvuku stvari s bitnijim zbivanjima”, rekao je Škoro rekavši da nitko ne zna što glavna državna odvjetnica radi, kako će raditi i sve ostalo.

Radikalno desno zbog pjesama

Komentirao je i Pupovčevu izjavu rekavši kako to nije način komuniciranja, već da bi trebalo pričati o važnim temama poput demografije, poljoprivrede i gospodarstva. Naveo je i primjere državne pomoći u doba koronakrize, preradi nafte u Mađarskoj te pogodovanju poljoprivrednim zemljištima. Dodao je i da je HDZ imao studiju da bi Hrvatska 2050. imati 3,2 milijuna ljudi te to nazvao njihovom vizijom hrvatske.

Na parlamentarnim izborima bi mogla biti gužva, jer HDZ računa na svoju bazu, a na listi HNS-a kandidirat će se i osječki gradonačelnik Ivica Vrkić. Škoro je odbio komentirati Vrkićeve najave te dodao da je važno pokazati što želi učiniti na vlasti. Dodao je da u cijeloj toj priči najvažnije da je HNS stranka s kojom je Plenković bio na vlasti i da smo u situaciji da zemlja izlazi iz četiri godine stagnacije i bori se s Bugarima za zadnje mjesto u EU zbog trgovačkih koalicija. “U Hrvatskoj nema lijevo i desno, već ima onih koji žive od svog rada i onih koji žive od tuđeg.”

Rekao je da smatra da ga svrstavaju u radikalnu desnicu zbog njegovih domoljubnih pjesama. “Mi smo toliko daleko otišli u ekstremima, pokušavajući sakriti ono što je važno, pa svatko tko se usudi staviti ruku na zastavu je nacionalist. Mi smo napravili situaciju koja je smiješna, gdje se svatko tko se želi baviti svojim radom i tko želi reći da je Hrvat ne može to reći. Mi želimo u vrijeme gdje se sukobljavaju suverenisti i globalisti, ja mogu samo priznati da sam suverenist. Sramota je koliko se stidimo svoga i nadam se da nećemo dopustiti da nas vode u krivom globalističkom smjeru.”

Aduti u rukavu

U Domovinski pokret su ušli Zlatko Hasanbegović, Robert Pauletić, Zeleni… Škoro je potvrdio i da je razgovarao s Brunom Esih te dodao da se nisu dogovorili oko izlaska na izbore. Naglasio je da bi nastojao pomiriti nju i Hasanbegovića te da je cilj politike dogovor i konsenzus, a ne dodatne podjele. Blizu je i HDZ-ov prebjeg Ivan Penava.

“Vrlo smo blizu dogovora s Ivanom Penavom. Jučer smo obavili razgovore s još jednom strankom i priveli smo ih kraju, objavit ćemo do kraja tjedna. Do kraja tjedna imat ćemo pojačanje u tri prekrasne dame i objavit ćemo to. Drago mi je da se Raspudić odlučio kandidirati, neće mu biti lako, to se već vidi. Dobro je da se što više ljudi uključuje u politički život, govori Škoro. Razišli smo se kao džentlmeni”, otkrio je Škoro.

Potvrdio je kako se zalaže za neradnu nedjelju po austrijskom modelu, kojim bi jedan dio nedjelja ipak ostao radni. No, i to bi pitanje Škoro stavio na referendum.

“Država koja kaže da se ne može raditi, država koja zatvara sve i onemogućila ljudima da rade, onda poslodavac može dati radniku otkaz ili manju plaću, a svi ti radnici padaju na teret države. Oni su rekli da će pomoći gospodarstvu, ali Vlada nije rekla da je listu tvrtki koje su dobile pomoć pretvorila u listu za odstrel tipa zašto je netko tražio pomoć, a imao je tolike prihode”, rekao je Škoro i potvrdio da je izašao iz vlasničke strukture tvrtke koja se bavi naplatom parkiranja.

