ŠKORO BI NA IZBORE KAO POKRET POD NJEGOVIM ‘ZAŠTITNIM ZNAKOM’: S SDP-om neće koalirati, a s HDZ-om? ‘Birači su ti koji određuju…’

Škoro je govorio o budućem izlasku na parlamentarne izbore, potencijalnim koalicijima, ali i predsjedničkim izborima na kojima nije uspio ući u drugi krug

Miroslav Škoro dao je intervju za Jutarnji list u kojem je govorio o predstojećim parlamentarnim izborima, kazavši kako suradnju s SDP-om i Beljakovim HSS-om unaprijed odbacuje, a o postizbornoj koaliciji s HDZ-om kaže: “Birači su ti koji određuju tko je relevantni čimbenik za suradnju. Dobijemo li 76 mandata ni o kakvoj suradnji ni sa kim neću razgovarati. Ne dobijem li postoji i opcija ponavljanja izbora”.

Kazao je kako želi stvoriti stabilnu opciju koja drži do principa. Na pitanje planira li jasno ideološki odrediti novu opciju koju stvara odgovara: “U predsjedničkoj sam kampanji vrlo jasno govorio o svjetonazorskim temama. Svakodnevno me se bombardiralo takvim pitanjima i ja od njih nisam bježao. Isti oni koji su mi ta pitanja servirali, nakon nekog su vremena ustvrdili da pričam samo o prošlosti i ideologiji. To je namještena igra, što god kažem ne valja. Ali veliki je broj birača ipak prepoznao da sam autentičan i dao mi svoje povjerenje. Sad analitičari tvrde da su me podržale različite skupine birača, što pokazuje da nisam odbio ljude koji se možda i ne slažu u svemu sa mnom, ali vide da nisam maliciozan i da ne lomim preko koljena. Zdrav razum je ono što ljudi traže”

Kako će na parlamentarne izbore?

Škoro kaže kako mu je cilj ne izgubiti nikoga tko želi kvalitetno doprinijeti te kako želi zadržati sinergiju s predsjedničkim izbora. “Jasno je da za formiranje novog političkog brenda nemamo dovoljno vremena pa mislim kako je najbolje rješenje da ostanemo pokret i da na izbore izađemo pod mojim zaštitnim znakom. Treba naći pravu mjeru, kompromis između činjenice da su me određene stranke podržale i dale svoj doprinos te zaslužuju da se zadovolje i neke njihove ambicije, a s druge strane, ne treba zaboraviti da sam od tih 24,5 posto glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora nešto osvojio i ja osobno, na svoje ime”.

Kaže kako ne razmišlja o postizbornim koalicijima jer u ovom trenutku ima nula mandata. “Ne mogu zamisliti suradnju sa strankom čiji saborski zastupnik kaže da 1945. posao nije odrađen do kraja ili čiji koalicijski partner izjavi da UDBA očito nije ubila dovoljno ljudi. Kad takve izjave prođu bez posljedica, jasno je da se ta opcija nije u stanju odreći svog protucivilizacijskog totalitarnog nasljeđa”, kazao je Škoro u intervjuu za Jutarnji list, odbacivši koaliciju s SDP-om i HSS-om.

Bozanićeva podrška Kolindi

Škoro je prije predsjedničkih izbora izjavio kako će, ako on ne uđe u drugi krug, to značiti da je posrijedi izborna prijevara. U drugi krug nije ušao, a danas na pitanje je li bilo prijevare odgovara:

“Ne bježim od te svoje izjave u kampanji kao ni od bilo koje druge. Puno ozbiljnih ljudi smatra da postoje mehanizmi koji vladajućoj strukturi omogućavaju da si, po potrebi, namiri određen broj glasova. Od stanja biračkih popisa, vrste glasačkih kutija, strukture biračkih odbora, ograničavanja glasovanja u inozemstvu itd. Da veliko nepovjerenje u sustav postoji, jasno je i iz sve većeg broja promatrača koje stranke i udruge prijavljuju. Definitivno postoji puno parametara na osnovi kojih bismo mogli kazati da je prostor za manipulaciju velik. Međutim, ja nisam kao neki profesionalni političari, klasni diplomati i veliki vođe pa da prebacujem odgovornost na druge. Ako nisam dobio dovoljno glasova da bih ostvario svoj cilj, odgovornost je prvenstveno na meni”.

Na pitanje je li ga u finišu predsjedničke kampanje naljutio kardinal Josip Bozanić kada je de facto podržao HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović, odgovara: “Rekao sam u kampanji i stojim i dalje iza toga da politiku treba maknuti iz Crkve. Crkva je važan društveni faktor s velikom povijesnom ulogom u Hrvata i treba biti slobodna sudjelovati u društvenom životu, ali je evidentno da postoji jedna neprirodna sprega s politikom zbog koje je Crkva izložena političkim pritiscima. Dio političara smatra da imaju Bogom dano pravo vršiti pritisak na crkvene velikodostojnike. S druge strane, isto je tako bjelodano da pojedini crkveni velikodostojnici podlegnu tim pritiscima. To nije dobro i Crkva zbog toga najviše gubi. Ne mogu reći da me nešto takvo u ovoj kampanji naljutilo, prije razočaralo. To priznajem. Ali ja nisam od onih koji krive druge”.