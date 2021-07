Nakon naprasne i neočekivane ostavke Miroslava Škore, ne prestaje ključati u stranci, a Škoro se danas prvi puta nakon ostavke oglasio u medijima.

"Ja sam svoje rekao, ništa se nije i neće promijeniti. Nisam se povukao iz politike, samo s mjesta predsjednika stranke. Mislim da je to dobro za stranku“, rekao je Miroslav Škoro za Jutarnji list. Nadodao je i kako je odmah nakon lokalnih izbora na sastanku vrha stranke predložio da svi skupa daju ostavke na stranačke dužnosti kako bi se nakon završenog izbornog ciklusa što prije održali izbori za novo vodstvo DP-a.

Škoro je odbio ideju Maria Radića da ga se proglasi počasnim predsjednikom DP-a.

"Ne želim biti počasni predsjednik, to me ne zanima, ne zanima me da budem živući spomenik. Postoji predsjednik stranke i točka. Kakav počasni predsjednik?“, kaže Miroslav Škoro.

Sestra dodatno podigla tenzije

Inače, sukobe je dodatno raspirila njegova sestra Vesna Vučemilović, koja bi zbog svega mogla biti i izbačena iz stranke.

"Zovu me članovi Predsjedništva, svi žele da ju izbacimo iz stranke. Mislim, što više da radimo s njom? Da, čini se da ćemo ju izbaciti iz stranke“, rekao je Jutarnjem listu jedan član stranke. O njezinoj se ostavci razmišlja zbog kritika na račun vrha stranke, ali i zbog toga što je kolegici iz stranke poručila da bi joj mogla "zakrenuti vratom".