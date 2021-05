SKORO 139.000 NEZAPOSLENIH, NEDOSTAJE SEZONACA: ‘Otišli su oni koji vrijede, neće pravi chef raditi sezonu za 1.500 €’

Statistika HZZ-a pokazuje i da je u Hrvatskoj preko 20.000 slobodnih radnih mjesta pa se postavlja pitanje hoćemo li dok kukamo ‘kako nema posla’ morati uvoziti radnike?

U ponoć je krenulo popuštanje epidemioloških mjera, a nakon prvog vala zadovoljstva uslijedilo je pitanje – tko će raditi? Kako javlja RTL Danas, nema dovoljno konobara, kuhara ni zidara, a službena evidencija HZZ-a pokazuje da je u Lijepoj našoj trenutačno 138.896 nezaposlenih.

Statistika HZZ-a pokazuje i da je u Hrvatskoj preko 20.000 slobodnih radnih mjesta pa se postavlja pitanje hoćemo li dok kukamo “kako nema posla” morati uvoziti radnike? Krapinski zidar Marijan Hramina već 25 godina slaže ciglu po ciglu. Kaže da svoj zanat ne bi mijenjao.

“Plaća je na vrijeme i kako se kaže, to me drži sad”, govori zidar za RTL Danas. Isto drži i Igora Ugarkovića iz Bjelovara koji se još davno prekvalificirao za tesara. “Zavoli se, s godinama se zavoli, da se ne zavoli ne bi se to ni radilo, a i financija je puno drugačija nego kada se radi neki posao primjer pilane. Puno je manja plaća nego na građevini”, govori tesar.

Fali nam od zidara do kuhara

Hrvatska građevinska operativa raspolaže s oko 100.000 radnika, što, smatra HGK, nije dostatno za obnovu nakon potresa. Prema njihovim procjenama trebat će još 20.000 na godinu i to u idućih pet godina.

“Smatramo da je to posljedica prije svega višegodišnjih loših obrazovnih politika koje nisu pratile potrebe tržišta rada“, istaknuo je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam. Od zidara do kuhara. U Hrvatskoj nedostaje radnika u više od 40 zanimanja, a slijedi i sezona.

Podaci HZZ-a pokazuju da je u prva četiri mjeseca 2021. iz evidencije nezaposlenih, na sezonskim poslovima zaposleno skoro 3.500 osoba. U istom razdoblju lani traženo je skoro 11.000 sezonskih radnika. “Ono što je najveći problem trenutno je da oni koji jesu na mjerama ostali i koji su zadržali radna mjesta nemaju apsolutno beneficije u bankama. Svedeni su u građane trećeg reda i traže drugu djelatnost za raditi“, kazala je za RTL Danas Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja.

Velik broj kuhara otišao je izvan granica Hrvatske, no neki su se i vratili, baš poput chefa Marija Mandarića. “Ljudi koji nešto vrijede i koji su nešto napravili su otišli vani negdje gdje im se rad cijeni, neće nijedan pravi kuhar raditi u sezoni za 1000, 1500 eura”, objašnjava chef.

Hoće li Hrvatska uvoziti radnike?

Stranci bi nam mogli biti od pomoći, ali su procedure nešto teže s obzirom na to kako više nemamo kvote za uvoz stranih radnika. U odnosu na lani, u HGK očekuju rast turizma od 10 do 15 posto, ali se više uzdaju u domaće radnike.

“Ipak neće biti tolika potreba za radnom snagom kao jedne rekordne 2019., ali svakako je da će nedostajati radnika, ali moramo razmišljati dugoročno”, govori Kovačević za RTL Danas.

Početak zadržavanja radnika je turistička sezona.