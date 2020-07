ŠKORINA SESTRA VESNA VUČEMILOVIĆ: ‘U kampanji smo bili jasni s kime ne bismo pregovarali, figurativno kroz pet Davidovih kamenčića’

Članovi i simpatizeri Domovinskog pokreta Miroslava Škore rezultate izlaznih anketa i rezultata parlamentarnih izbora čekaju u zagrebačkom hotelu International

Domovinski pokret Miroslava Škore, prema izlaznim anketama, na ovogodišnjim parlamentarnim izborima osvaja 16 mandata. Pokret bi mandate dobio u svim izbornim jedinicama osim u osmoj jedinici, Istri.

“Domovinski pokret je stranka koja je u veljači imala osnivačku skupštinu. Mislim da smo u kampanji bili jasni s kime ne bismo pregovarali. Predsjednik stranke prošli tjedan je vrlo jasno, doduše figurativno kroz pet Davidovih kamenčića rekao koji su naši preliminarni uvjeti. Sve stranke koje su nama ideološki i svjetonazorski bliske su potencijalni koalicijski partneri, ali o tome ćemo sutra kad vidimo konačne reztultate. Što se tiče poziva, mogu vam reći da je moj telefon ugašen, tako da ako me netko i zvao ja to još ne znam”, rekla je sestra Miroslava Škore Vesna Vučemilović za Novu TV.

Rezultate je komentirao i Hrvoje Zekanović. “Dokazali smo da ljudi prepoznaju naš rad i svim biračima zahvaljujem. Iznenađuje me dobar rezultat HDZ-a no to su izlazne ankete i siguran sam da će oni biti lošiji kako vrijeme bude prolazilo. Loš rezultat HDZ-a je jer je SDP-u uzeo dio birača. Hrvatski suverenisti s Domovinskom pokretom su za zajedništvo, to je čvrsto. Osobno garantiram za sve koje sam predložio da neće biti iskakanja. Mi stojimo pri našim uvjetima, ništa se nije promijenilo, a s kime ćemo pregovarati, znat ćemo sutra kada sjednemo za stol”, rekao je Zekanović, prenosi N1.