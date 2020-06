ŠKORINA IZJAVA ZGROZILA JE I GRAĐANE: ‘Silovanje, fuj… I onda joj ne dopustiti abortus? Pa kako ga nije Boga strah?!’

‘Silovanje, ljudi moji shvatite, silovanje, a to je zadnji čin nečega odvratnog, groznog, fuj. I takvoj ženi ne dopustiti da napravi abortus. Kako ga nije Boga strah?’

Jučerašnja izjava šefa Domovinskog pokreta Miroslava Škore u sučeljavanju s Gordanom Jandrokovićem, kako u slučaju da žena zatrudni nakon silovanja mora s obitelji dogovoriti što će učiniti, izazvala je niz reakcija i kritika. Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Osijeka, poslala mu je čak i srednji prst preko Facebooka, a N1 je sada pitao građane što misle o toj izjavi.

“Mene plaši kada izjavi da žena koja je silovana treba s obitelji popričati treba li pobaciti, bojim se takvog društva u kojem bih živio da je to zaista tako”, kaže Christian.

“Ne možeš ti ženu natjerati na tako nešto. Silovanje, ljudi moji shvatite, silovanje, a to je zadnji čin nečega odvratnog, groznog, fuj. I takvoj ženi ne dopustiti da napravi abortus. Kako ga nije Boga strah?”, zapitala se Ana. “Mislim da se njega ne bi trebalo ni pitati, on je muškarac. Kao da ja sada pričam o kastraciji muškaraca, to bi bilo isto degutantno kao i njegov stav o ženama”, smatra Nera.

