ŠKORIN MOĆNI STRATEG I IVAN VRDOLJAK VIĐENI SKUPA NA UTAKMICI U MOSKVI: ‘Osijek nije New York i tu svatko svakog manje-više zna…’

Razgovarali smo s Marijem Radićem, ključnim čovjekom u timu Škoro, i Ivanom Vrdoljakom, političarom koji je spasio Plenkovićevu vladu, ima li istine u glasinama da su – prijatelji

Je li Mario Radić, predvodnik slavonske ekipe menadžera i suvlasnika Pevexa koji podržavaju Miroslava Škoru, strateg Domovinskog pokreta, ujedno i prijatelj Ivana Vrdoljaka? Kada smo istraživali puteve novca i veze slavonske ekipe poduzetnika koja podržava Domovinski pokret, među kojima je najjači Pavao Vujnovac, milijarder izrastao na uvozu ruskog plina, ali se uz pokret direktno vezao upravo Mario Radić – i formalno s titulom političkog tajnika – neki od naših sugovornika su rekli da je Radić, između ostalog, i prijatelj Ivana Vrdoljaka, bivšeg predsjednika HNS-a, stranke koja je iz oporbene koalicije preko noći uskočila u Vladu HDZ-a nakon što je Most smatrao da je ministar financija Zdravko Marić kompromitiran u slučaju Agrokor, te je postala sinonim za političku trgovinu na najvišem nivou.

Upravo je ta “veza” s Vrdoljakom mnogima bila razlog za sumnju da Mario Radić, predsjednik NO Pevexa, i jedan od većih suvlasnika u Pevexu, ali i u dvije druge slavonske tvrtke (Filir i Dicentra), koji se sada predstavlja kao dugogodišnji desničar, zapravo sve donedavno nije uopće bio politički isprofiliran. Da Mario Radić može sjediti s i s Vrdoljakom, i sa svima, ako mu je to u poslovnom ili političkom interesu, jer, zapravo, sve to doživljava više kao trgovinu, a manje kao potragu za boljom budućnošću za hrvatsku sirotinju. No, ima i onih koji će reći da to samo pokazuje Radićevu širinu, da je on desničar novog kova – koji se može otvoreno družiti sa svima.

PROJEKT ŠKORO NA RUSKI POGON: Ovo su financijeri za koje kažu da odlučuju umjesto Škore – milijarde, s korijenima u ruskom plinu…

Moguća veza Vrdoljak-Radić bila je također zanimljiva i zbog činjenice da Pavao Vujnovac, najveći suvlasnik Pevexa, tvrtke koja je uključena u izgradnju projekta Škoro, Ivana Vrdoljaka otvoreno naziva prijateljem, te da je Vujnovčev posao s uvozom ruskog plina dosegao astronomsku zaradu upravo u vrijeme dok je Vrdoljak bio ministar. Iako je Mario Radić dva dana nakon teksta Net.hr-a u kojem rekonstruiramo poduzetničku mrežu iza Miroslava Škore izjavio za Jutarnji list da “Pavao Vujnovac nema apsolutno nikakve veze s projektom Škoro”, a da je on sam “sklon SAD-u, zbog njihova pristupa poslovanju”, činjenica je da najveći uvoznik ruskog plina i eksponent ruskih interesa u Hrvatskoj ima najveći udio u tvrtki koja je nedvosmisleno povezana s projektom Škoro i Domovinskih pokretom (i preko Pevexa i preko Z1) odnosno, da se on osobno nipošto nije distancirao.

Upravo je neosporna činjenica da je Pavao Vujnovac bio i ostao blizak s Ivanom Vrdoljakom ostavila otvoreni prostor spekulacijama da će Vrdoljak, čijoj se stranci, HNS-u, predviđa nestanak na ovim izborima, nekako biti upleten i u predizborne ili postizborne kombinacije Domovinskog pokreta.

Susret u društvu supruga prije utakmice

Informaciju da je Radić blizak i s Ivanom Vrdoljakom jedan od naših sugovornika potkrijepio je i činjenicom da su bili skupa na finalnoj utakmici hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Moskvi, 15. srpnja 2018. godine, i to zajedno sa suprugama. I da su ih tako skupa vidjeli mnogi Osječani. Ivan Vrdoljak se pohvalio fotografijama iz Moskve i na svom Facebook profilu, ali nije pozirao s Radićem. No, mogu se naći svi zajedno na videozapisima koji su snimani te euforične večeri u Moskvi: na snimci koja je dostupna na YouTube kanalu, u filmiću o atmosferi u Moskvi na dan finala, u nekoliko kadrova prolaze zajedno Ivan Vrdoljak, Mario Radić i supruge, svi odjeveni u dresove i opremljeni navijačkim rekvizitima i čavrljaju…

“Da, znamo se. Naravno da se znamo, iz Osijeka”, odgovorio nam je na telefonski poziv Ivan Vrdoljak, upravo na dan kada je objavljeno da on prestaje biti predsjednik HNS-a, a da tu dužnost preuzima Predrag Štromar, dosadašnji zamjenik. “Ne bih ulazio u mjerenja jesmo li poznanici ili prijatelji. Osijek vam je, znate, mali grad. Mario Radić se dugo bavi biznisom i naravno da se znamo. I cijenim ga kao poslovnog čovjeka…”, objasnio je Vrdoljak. Ne sjeća se točno kada su se upoznali. Naime, Ivan Vrdoljak je završio elektrotehniku na Fakultetu u Osijeku, a s obzirom na to da je Radić inženjer telekomunikacija, nametnulo se pitanje jesu li možda prijatelji još iz studentskih dana, no Vrdoljak to opovrgava. No, kaže – znaju se dosta dugo.

Mario Radić je rođen u Vukovaru, no 27 godina živi u Osijeku, a tamo je i 1994. osnovao svoju prvu tvrtku, Dicentra, zajedno s Juricom Lovrinčevićem, danas također suvlasnikom Pevexa. Vrlo brzo su – postali milijunaši. Mario Radić je u intervjuu za Jutarnji list objasnio da se nije htio javljati na natječaje za inženjerski posao u tvrtkama jer je tada plaća bila 350 njemačkih maraka, nego se zajedno s Juricom Lovrinčevićem odlučio za rizik privatnog poduzetništva. Ni ratne operacije, niti dijelovi okupirane Hrvatske, niti izoliranost Hrvatske nisu omeli mlade osječke poduzetnike da kupe hladnjaču u Njemačkoj – te su počeli distribuirati sladoled. “Nitko nije htio taj sladoled u vrijeme rata voziti u Bosnu po NATO-ovim bazama, pa smo to radili nas dvojica”, otkriva tajnu njihova uspjeha Radić.

Potkraj devedesetih i Ivan Vrdoljak spada u red osječkih poduzetnika mlađe generacije, zapošljava se u tvrtki “Neo inženjering” i napreduje do mjesta voditelj projekata u procesima automatizacije i upravljanja, a 2001. zajedno sa suradnicima osniva tvrtku ATO Inženjering u Osijeku.

Vrdoljak: ‘Mogu razgovarati sa svima’

Ivan Vrdoljak kaže da su se u Moskvi, na finalnoj utakmici Svjetskog prvenstva družili, kao što su se tamo družili mnogi drugi Osječani koji su došli “bodriti Vatrene”, ali da nisu putovali u “zajedničkom aranžmanu”. Vidjeli su se i kasnije, pa i u vrijeme predsjedničke kampanje. Razgovarali su, kaže Vrdoljak, i o njegovoj izjavi da podržava Milanovića kao predsjedničkog kandidata. “Pitao me – kako to? Objasnio sam mu svoje razloge, ali ja uvažavam i njegov stav. Ja nemam problem s time ako netko želi biti i malo više desno. Mogu otvoreno razgovarati sa svima. Nemojte zaboraviti da sam ja s Juga II, osječkog kvarta u kojem ima mnogo žestokih Hrvata, a HNS je tu dva puta pobjeđivao…”

Mario Radić je na upit Net.hr-a potvrdio da je bio na utakmici u Moskvi, ali i on je ustvrdio da nije bio u zajedničkom aranžmanu s predsjednikom HNS-a.

“Na finalnoj utakmici bio sam kao i još 20 tisuća navijača iz Hrvatske, što ne znači da sam sa svima njima došao u zajedničkom aranžmanu. U Moskvu sam išao u aranžmanu sa suprugom, a gospodina Vrdoljaka sreo sam slučajno u navijačkoj zoni izvan stadiona, baš kao i mnoge druge Hrvate koji su tada došli bodriti Vatrene. Niti smo zajedno sjedili na tribinama, niti smo putovali u zajedničkom aranžmanu. Svoj put smo supruga i ja financirali sami, a za Vrdoljakov ćete morati pitati njega”, odgovorio je Mario Radić.

Radić: Poznajemo se samo površno

Radić ne smatra da se njegovi kontakti s Vrdoljakom mogu smatrati prijateljstvom. “Moj odnos s gospodinom Ivanom Vrdoljakom ne bi se mogao okarakterizirati kao prijateljski, budući da se poznajemo tek površno, iz Osijeka. To nije velik grad poput New Yorka i svatko svakog manje-više zna. Tako sam i gospodina Vrdoljaka upoznao prije nekoliko godina, baš kao i mnoge druge političare iz Osijeka. Nikada nismo imali poslovnu suradnju, čak se i ne bavimo istom branšom”, odgovorio je Mario Radić na pitanje u kakvom je odnosu s Ivanom Vrdoljakom.

Na pitanje je li razgovarao s Vrdoljakom o Domovinskom pokretu, odnosno, smatra li da je moguća ikakva suradnja s Ivanom Vrdoljakom ili HNS-om, Mario Radić odgovara negativno. “Da bih s nekim razgovarao, morali bismo se sastati, a finale Svjetskog nogometnog prvenstva sigurno nije ni vrijeme ni mjesto za razgovor o temi Domovinskog pokreta koja tada još nije bila niti na vidiku. Kao što je općepoznata stvar, naravno da nije moguća suradnja Domovinskog pokreta niti s HNS-om niti s Ivanom Vrdoljakom osobno; to je prije pitanje za gospodina Plenkovića“, stoji u pisanom odgovoru Marija Radića.

Iako je Mario Radić odgovorio da je “općepoznata stvar” da Domovinski pokret ne može s HNS-om ili Ivanom Vrdoljakom razgovarati ni u kakvim kombinacijama, postavili smo to pitanje i Ivanu Vrdoljaku. On je pak odgovorio da ćemo pitanje o koalicijama i eventualnim dogovorima HNS-a sada morati postaviti Predragu Štromaru, upravo proglašenom predsjedniku stranke, a da će on osobno svakako biti na listi HNS-a u Osijeku, a da će tu listi voditi Ivica Vrkić. A Vrkić i Škoro se ne podnose još iz devedesetih.

No on osobno, kaže Vrdoljak, i dalje će nastojati i komunicirati i družiti se sa svima, pa i s Marijem Radićem ili nekim drugim osobama iz Domovinskog pokreta, ako će biti prilike za to. To je, smatra, dio političke kulture.

S druge pak strane, Mario Radić koji tvrdi da je “oduvijek desno orijentiran”, te želi proglasiti Pavla Vujnovca i sve njegove ruske veze i prijatelje neupletenima u slučaju Škoro, nipošto ne želi ostaviti dojam da bi mogao imati išta s Ivanom Vrdoljakom.

Mario Radić, naime, sada otvoreno govori da žele okupiti cijelu desnicu, i da njemu “nije problem sjesti bilo s kim”, ali i da je moguća suradnja s HDZ-om – poslije izbora. Za to dogovaranje i pregovaranje možda će mu ipak doći dobro i neki savjet već iskusnog političkog trgovca, “lege” iz grada koji nije New York, pa se svi pripadnici poslovno-političke elite nekako uspijevaju družiti i postaju poznanici, poluprijatelji ili prijatelji – ovisno o političkom trenutku.