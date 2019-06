SJEĆATE LI SE ZAŠTO JE ŠKORO PRIJE 11 GODINA NAPUSTIO POLITIKU? Nešto ga je silno uvrijedilo, ego je patio

Škoro je 2008. tvrdio da odlazi iz politike zbog toga kako su političari prikazani u medijima

Miroslav Škoro najavio je svoju kandidaturu na predstojećim predsjedničkim izborima, a ovo neće biti prvi pjevačev izlet u političke vode. Premda se mnogi sjećaju Škore dok je sjedio u zastupničkoj fotelji u Saboru, mnogi su vjerojatno zaboravili zašto je prvi put odustao od bavljenja politikom. Na to nas podsjeća portal 24sata koji se prisjetio zašto je Škoro prvi put završio svoju političku karijeru.

Razlog za to su bili mediji. Naime, Škoro je 2008. tvrdio da odlazi iz politike zbog toga kako su političari prikazani u medijima. On smatra da to nije prava slika hrvatskih političara. Kako piše 24sata, Škoro je prije 11 godina i nakon devet mjeseci boravka u Saboru, odnosno, aktivnog bavljenja politikom, napustio i Sabor i Gradsko vijeće Osijeka pa se ponovno okrenuo glazbi.

‘Odbijam da smo svi jednaki i da smo svi lopovi i zato napuštam aktivnu politiku’

“Tako su posložene kockice u mojoj glavi i moja najava nije zafrkancija. Možda sam zadnji romantičar na svijetu, ali ne želim više dopuštati da se svi političari tretiraju na isti način. Na žalost, mediji su stvorili takvu sliku u javnosti da su svi političari korumpirani, da su niškoristi i lopovi kojima je jedino stalo do fotelje, dobre plaće, dva mjeseca godišnjeg i povlaštene mirovine. Ja po svojoj vokaciji nisam takav i ništa od toga mi nije važno. Mislio sam da će sama činjenica što sam u pitanju ja, koji sam sve u životu stekao svojim radom biti dovoljna da se takva percepcija promijeni, no očito sam se prevario. Odbijam da smo svi jednaki i da smo svi lopovi i zato napuštam aktivnu politiku”, obrazložio je Škoro 2008.

Predvodio listu HDZ-a u Osijeku

U to vrijeme špekuliralo se da je pjevač zapravo napustio politiku zbog svađe u HDZ-u, međutim, on je to demantirao. Tada je kazao da i “da će i dalje biti član HDZ-a te pomagati stranci u svim prigodama”. Neposredno uoči izbora u studenom 2007. Škoro je obnovio svoje članstvo u HDZ-u pa čak i visoko kotirao pa je u IV. izbornoj jedinici te ušao u Sabor. Nakon pet mjeseci stranka ga je kandidirala za gradonačelnika Osijeka na prijevremenim lokalnim izborima u ožujku 2008. Predvodio je listu HDZ-a i postigao najbolji rezultat te stranke u posljednjih 18 godina. Zato je HDZ osvojio pet mandata u Gradskom vijeću.

Podmetali mu u HDZ-u?

Kako piše 24sata, Škori su mnogi, barem kada je o lokalnoj razini riječ, podmetali noge. I da, radi se o “stranačkim kolegama”. Prvo takvo podmetanje jest HDZ-ova suradnja s Antom Đapićem i HSP-om, odnosno Glavaševim HDSSB-om. Lokalni HDZ navodno Škoru nikada nije prihvatio i navodno mu je odmagao u kampanji. Tri dana prije izbora na adrese osječkih članova HDZ-a stigla su pisma u kojima se članstvo poziva da ne glasa za Škoru. Oni koji su napisali pisma nikada nisu otkriveni, no sumnja se da je autor netko od HDZ-ovaca.

“Nisam paranoičan i ne smatram da je stranka radila protiv mene. Sa svima sam ostao u dobrim odnosima i pomoći ću im na sljedećim lokalnim izborima. Ponavljam razlozi odlaska su prvenstveno ti što nas mediji sve generaliziraju kao lopove, a to jednostavno nije istina”, kazao je tada pjevač. Člansku iskaznicu vratio je 2012. i otišao iz HDZ-a.

Nije bio zadovoljan tretmanom u medijima

Za Večernji list škoro je u to vrijeme rekao “da je žalosno što se tako banalnoj stvari poput izlaska jednog člana iz stranke daje više pozornosti nego činjenici da sam u vrijeme aktivnog bavljenja politikom svoju saborsku plaću davao u humanitarne svrhe” te dodao da je nakon osam mjeseci sjedenja u saborskoj klupi samoinicijativno vratio mandat.

“Nisam konzumirao ni jednu od saborskih povlastica, pa čak ni jedan putni nalog”, rekao je Škoro.

