ŠKOLSKI VJERONAUK JE ZAKAZAO? Tinejdžeri ga pohađaju jer ‘moraju’, a oni sami podržavaju pobačaj, gej brakove, seks prije braka…

Školski vjeronauk, barem kada su u pitanju učenici zadarskog područja, ne može tinejdžerima približiti crkvene dogme. Kako prenosi Jutarnji list, velik broj tamošnjih učenika koji pohađaju vjeronauk u školi, podržava sve ono čemu se Katolička crkva protivi poput spolnog odnosa prije braka, pobačaj, kontracepcijska sredstva, legalizaciju istospolnih brakova, gej iskustva, rad nedjeljom, uptrebu lakih droga, eutanaziju…

Opsežno istraživanje koje je organizirala Zadarska nadbiskupija pokazalo je da čak 42 posto učenika pohađa vjeronauk zbog pritiska roditelja ili okoline. Rezultate istraživanja predstavila je dr. Marijana Mohorić, članica Družbe sestara Presvetog Srca Isusova te predavačica na Teološko-kahetetskom Odjelu zadarskog Sveučilišta.

Mladi katolici bez kršćanskih stavova

Riječ je o reprezentativnom istraživanju jer je na pitanja odgovaralo 750 učenica i učenika starih od 15 do 19 godina i koji naravno idu na školski vjeronauk. Isto tako, 89,5 posto anketiranih mladih izjasnilo se kao katolici. Na stranicama Nadbiskupije stoji da je “Mohorić poticala okupljene vjeroučitelje da budu zahtjevni i inzistiraju na usvajanju kršćanskog mentaliteta, tj. promjeni stavova koji nisu kršćanski”. Zna se da su za Crkvu pobačaj i istospolni brakovi nešto što nije kršćanski, a sada se zna da to mladi vjernici doživljavaju kao nešto uobičajeno.

Čak 411 odgovora, što je više od polovice, stiglo je od ispitanika koji pohađaju prvi i drugi razred srednje škole. Naime, do njih se htjelo doći jer su u Zadarskoj nadbiskupiji krizmanici upravo učenici tih razreda. Velika većina ispitanih, čak njih 96 psto, pohađa školski vjeronauk.

Očiti neuspjeh školskog vjeronauka

Jutarnji list ističe hrabrost zadarskog nadbiskupa i predsjednika HBK, Želimira Puljića, jer je objavio rezultate istraživanja koji pokazuju barem dva problema za Crkvu u Hrvatskoj. Prvi je sekularizacija, a drugi je neuspjeh školskog vjeronauka, što se vidi u tome što velik broj mladih vjernika vjeruje u drukčije vrijednosti od onoga što ih podučava crkveni vjeronauk. Puljić je rekao da vrijednost ovog istraživanja leži u tome što pruža autentičnu sliku stanja na terenu među učenicima koji se spremaju za krizmu.

“To je naša realnost, to je naša stvarnost. To nije samo stanje djece, to je stanje njihovih roditelja, njihovih kumova, to je stanje naših župnih zajednica koje žive u svijetu kakav jest. Mi smo tu da ponudimo nešto alternativno. Crkva i vjeroučitelji trebaju nuditi odgovore. Da se trudimo naviještati Isusovu Radosnu vijest u ovom svijetu i pred ljudima koji tragaju za istinom i srećom, ali je nekad nalaze na krivom putu i na krivi način”, priznao je nadbiskup Puljić.