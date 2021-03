ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ KUPUJE KNJIGE BRUNE KOVAČEVIĆA; Daju gotovo pola milijuna kuna: ‘Vidjeli smo je na reklami’

‘Djeluje kao izvanredno, jedinstveno i motivirajuće štivo našim vrijednim kineziolozima koji će to svakodnevno čitati našoj djeci u cijeloj RH’

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS), nedavno je raspisao natječaj za nabavku 500 komada knjige 365 sportskih priča autora Brune Kovačevića, glavnog urednika programa HRT-a. Procijenjena vrijednost nabave je 428.095,24 kuna.

Iz Saveza, koji se inače brine o sportskim natjecanjima za djecu školske dobi, to opravdavaju željom da „pokažu djeci koliko je važno biti aktivan“.

“Kupnja knjiga, namijenjena je isključivo tim predanim i radišnim nastavnicima koji potiho svakodnevno rade s našom djecom diljem cijele RH. Isto tako, oni će, u sklopu nastave (programa) u završnom dijelu sata pročitati jednu od priča djeci (7-10 godina) koje su motivirajuće, poučne, a mi se nadamo da će ostaviti traga na djecu jer kroz iskustva poznatih sportaša, možda shvate koliko je trnovit put do sportskog uspjeha, ali i koliko je važno biti aktivan i koliko je to bitno za psihofizički razvoj djeteta”, među ostalim su odgovorili Indexu. HŠSS je nacionalni sportski savez osnovan krajem 2006. godine radi organizacije školskih sportskih natjecanja i financira se izravno iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave.

Kineziolozi će ju čitati djeci

U HŠSS-u su pokrenuli i neke odgojno-obrazovne aktivnosti od kojih je jedna Univerzalna sportska škola. Riječ je o tome da je uvedeno vježbanje školske djece dodatna 2 školska sata tjedno uz kineziologa. Upravo tim predavačima namijenjena je knjiga Brune Kovačevića.

“Svjesni svi skupa okolnosti u kojima smo se našli, a radi pandemije, postojao je strah da u školskoj godini 2020./2021. nećemo nastaviti s programom, međutim razgovarali smo s nadležnima, objasnili potrebu i dobili pozitivan odgovor, ali uz određene korekcije. Naime, zabranjeno je miješanje razrednih odjela pa smo prilagodili program isključivo jednom razrednom odjelu. To je stvorilo određene probleme našim kineziolozima jer su do sada to mogli i lakše se dolazilo do zainteresirane djece. Sada jedan kineziolog radi s dva ili tri razredna odjeljenja na školi. Ali, raduje nas podatak da se radi i u trenucima teške situacije, da se djeca bave sportom i to od listopada 2020. sve do danas.Kupnja knjiga, namijenjena je isključivo tim predanim i radišnim nastavnicima koji potiho svakodnevno rade s našom djecom diljem cijele RH”, kažu iz HŠSS-a.

Druge nisu ni gledali

Dodatno se pravdaju ističući kako je nemoguće organizirati natjecajanja, no kod odgovora zašto su od svih knjiga izabrani onu moćnika s HRT-a, kažu da druge nisu ni gledali.

“Vidjeli smo promociju knjige u medijima. Razgovarali unutar Saveza o ideji i zaključili da bi mogli stupiti u kontakt s gospodinom Kovačevićem. Naravno, mi smo obveznik Zakona o javnoj nabavi pa smo se konzultirali s odvjetnikom i osobama iz sektora za javnu nabavu u ministarstvu gospodarstva i zaključili da idemo u otvoreni postupak jer je to najtransparentnije.

Naravno, prije toga je usvojen plan nabave, na našem Izvršnom odboru donesena odluka o početku postupka i sad smo u postupku. Zašto smo se odlučili upravo za tu knjigu. Zato što nam djeluje kao izvanredno, jedinstveno i motivirajuće štivo našim vrijednim kineziolozima koji će to svakodnevno čitati našoj djeci u cijeloj RH. Proučili smo na webu o čemu se radi u knjizi i smatramo da je priča o uspjehu i putu do uspjeha sportaša diljem svijeta izuzetno motivirajuća djeci, a posebno u ovo nesretno vrijeme”, stoji na kraju odgovora HŠSS-a.