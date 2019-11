ŠKOLSKI SINDIKATI NE ODUSTAJU: Štrajk ide dalje, objavljeno je gdje neće biti nastave u ponedjeljak

‘U utorak je bio prvi ozbiljan, gdje smo mi naivno pomislili da će druga strana početi razmišljati. Ali jučerašnje izjave ministara Marića i Aladrovića govore o tome da nisu uključili dio mozga koji procesuira različito mišljenje’, kazao je sindikalist Branimir Mihalinec

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec na konferenciji za novinare školskih sindikata kazao je da se štrajk u osnovnim i srednjim školama nastavlja. Mihainec je obavijestio javnost da će u ponedjeljak u štrajku biti škole u Splitsko-dalmatinskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Objansio je i zašto još nema dogovora s Vladom.

“Ponuda Vlade se sastoji od ništa i možda ništa. Odnosno nula i nula. Možete li zamisliti da će itko prihvatiti nešto niže od zahtjeva koje smo postavili”, kazao je Mihalinec dodavši da je jučer u štrajku bilo 91,88 posto nastavnika u srednjim školama, javlja RTL.

MNOŠTVO TRANSPARENATA NA PROSVJEDU PROSVJETARA NA MARKOVU TRGU: ‘Mi stvaramo, vi rušite’

‘Marić i Aladrović nisu uključili dio mozga’

“Koalicijski dogovor o čuvanju fotelja se ne odnosi na nas i taj dogovor zaposleni u sustavu obrazovanja ne prihvaćaju. Zaposleni su postavili svoje zahtjeve. Održana su dva sastanka s Vladom u ponedjeljak i utorak. U utorak je bio prvi ozbiljan, gdje smo mi naivno pomislili da će druga strana početi razmišljati. Ali jučerašnje izjave ministara Marića i Aladrovića govore o tome da nisu uključili dio mozga koji procesuira različito mišljenje”, kazao je Mihalinec.

“Na sastanku sljedećeg ponedjeljka će vjerojatno Vlada nama predložiti kombinaciju nula i možda nula. Mi ćemo vjerojatno i takav, gotovo ništavan prijedlog, dati članovima na izjašnjavanja da vidimo koliko njih je spremno za nula i nula prekinuti štrajkaške aktivnosti i zahvaliti Vladi što je toliko velikodušna prema zaposlenima u odgoju i obrazovanju. Novca ima, samo nema za zaposlene u sustavu odgoja i obrazovanja. Zaposleni su se spremni boriti do kraja. Ne samo do trenutka kada bude usvojen proračun. To ne znači da tada naše aktivnosti prestaju jer se i on može mijenjati. Od naših zahtjeva nećemo odustajati”, zaključio je Mihalinec.

‘Poruka svih u štrajku je da ne odustaju’

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem kazala je da ne vrijedi trošiti riječi na ono što je dogovoreno između HDZ-a i HNS.

“Poruka svih u štrajku je da ne odustaju. Danas je 20. dan štrajka i on ne jenjava”, kazala je Šprem i naglasila da je jučer na prosvjedu bilo 5000 prosvjednika.

Šprem je kazala da je jučer u osnovnim školama štrajkalo 97,02 posto te da nije bilo županije “ispod 95 posto”.

“Štrajk možemo prekinuti u trenutku kada naši članovi prihvate ponudu Vlade”, kazao je Mihalinec i dodao da je siguran da članovi neće prihvatiti sadašnju ponudu Vlade.

