ŠKOLSKI PORTAL ŠOKIRAO VJERSKOM OBJAVOM: Pokušali su s ‘poticajnom’ objavom, ljudi ih satrali u komentarima

Citat su pripisali krivom čovjeku, no u oči upada nešto drugo

Školski portal na Facebooku je objavio naoko poticajni status, no jedna stvar je svima upala u oko.

Naime, citat su pripisali osobnom treneru, dok je on istaknuo kao misao nepoznatog autora. No, to nije toliki problem. Čitatelje je puno više zasmetalo to što portal najvećeg izdavača udžbenika i na kojem i učitelji i roditelji razmjenjuju teme iz obrazovanja i odgoja Noinu arku predstavlja kao povijesnu činjenicu, a ne kao dio judeokršćanske mitologije.

Urnebesno sprdanje

Korisnici su im odgovorili prilično oštro. “Uvijek držite na umu da Elsa nije imala diplomu arhitektonskog faksa kad je izgradila svoj ledeni dvorac”, “Thor se spustio sa Asgarda da spasi Midgard, sto ste VI napravili?!”, samo su neki od sarkastičnih komentara, dok je bilo onih koji su se osim sadržajem, sprdali i s njihovim pogrešnim navođenjem autora citata:

“Nemojte se bojati ostaviti djecu same u kući nekoliko dana. Samo se sjetite kako je Kevin sam razbio dvojicu iskusnih provalnika. Sve je moguće ako se dovoljno vjeruje. -Renata Sopek”, “Nikad nisi dovoljno star da naučiš nešto novo. Zapamtite, dr. Hannibal Lecter cijeli je život bio psiholog, a tek se u poodmakloj dobi počeo baviti gastronomijom. –Joža Manolić”,