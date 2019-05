ŠKOLSKI IZLETI KAO PARAVAN ZA GULJENJE RODITELJA: ‘Kako je moguće da 2 dana na Jadranu stoje više od 2 dana u Italiji?!’

Ponude se školama dostavljaju u zatvorenim kuvertama pa razrednici s roditeljima i predstavnicima učenika biraju najbolju ponudu, o kojoj odlučuju – detalji

Od 20 turističkih agencija koje je RTL nazvao za provjeru cijene dvodnevnog izleta iz Dubrovnika u Zadar, najčešći odgovor bio je da ovisi o učenicima i koja sve mjesta žele posjetiti. Na kraju se ispostavilo da cijena takvog izleta stoji od 650 do 850 kuna po učeniku.

Što je sve uključeno u cijenu

U to su uključeni: najam autobusa, od 180 do 220 kuna po djetetu, smještaj po osobi od 130 do 180 kuna, jedan puni pansion za nešto manje od 100 kuna, i u prosjeku dvije ulaznice za muzeje od 60-ak kuna. Kad se to zbroji, cijena se kreće od 470 do 520 kuna.

No, nisu to svi troškovi, objasnili su u Udruzi putničkih agencija. Izračunali su da bi dvodnevni izlet u Zadru iz Dubrovnika stajao oko 840 kuna. “Sama kalkulacija troška agencije je 760 kuna, kad zbrojimo sve to skupa, odnosno kad zbrojimo autobus, troškove pratitelja putovanja, stručnog lokalnog vodiča, troškove profesora, njihov smještaj”, objasnio je za RTL Tomislav Fajn, predsjednik UHPA-e.

A tu je i provizija…

Provizija koju uzimaju agencije kreće se od pet do 12 posto, doznaje se u Udruzi, a ponude se školama dostavljaju u zatvorenim kuvertama pa razrednici s roditeljima i predstavnicima učenika biraju najbolju ponudu, o kojoj odlučuju – detalji.

“Primjerice, daju li neki gratis za učenike slabijeg imovinskog stanja, vrlo bitna je i mjera sigurnosti za učenike, zatim osiguranje… U pravilu bira se, dakle, povoljnija ponuda”, kaže Nikica Mihaljević iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

Jeftinije otići u Italiju

Ali, kako je moguće, pitaju se roditelji, da dvodnevni izlet na Jadranu stoji više od dva dana provedena, recimo, u Italiji?

“Moram reći da su ti talijanski hoteli s tri zvjezdice slabije kvalitete nego naši. Vi uspoređujete grupna putovanja sa školskima, a velika je razlika među njima. U grupna putovanja obično je uključeno samo noćenje s doručkom, dok mi kod djece, kad radimo, moramo računati da ona imaju sve obroke”, objašnjava Fajn.

Pitanje je samo – zašto se učenici vode na izlet u lošiji smještaj u inozemstvu, a ako borave u Hrvatskoj, onda ga plaćaju kao da su stranci, zaključuje RTL.