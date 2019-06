ŠKOLSKA GODINA NIJE NI ZAVRŠILA, A VEĆ POČINJU DRAME S UDŽBENICIMA: Besplatne knjige dobit će samo dio učenika. Evo o čemu to ovisi

Udžbenici će od jeseni biti besplatni za neke učenike, dok nekima uopće neće biti besplatni

Velike brige i dvojbe čekaju roditelje osnovnoškolskih učenika u Hrvatskoj jer sada osim što se pitaju koji pribor sve djeca moraju imati za školu, sada nisu sigurni što s udžbenicima. Stvar je u tome što ne znaju koje će školske knjige biti besplatne za djecu, a koje ne te odnosi li se to na sve učenike u osnovnim školama. Glavno pitanje jest: iz kakvih će udžbenika učiti dijete koje je ove godine bilo u eksperimentu Škola za život?

Kako piše Glas Slavonije, čak su i neki ravnatelji i učitelji u priličnoj konfuziji, jer situacija nije nimalo jednostavna – u isto vrijeme iste će osobe raditi s djecom na različite načine.

‘Eksperimentarlci će i dalje učiti iz eksperimentalnih udžbenika

Prvo, oko 8500 učenika u 74 osnovne i srednje škola prošle je jeseni ušlo u eksperimentalni program Škola za život – u 1. i 5. razredima (svi predmeti), u 7. razredima (kemija, biologija, fizika) te u 1. razredima gimnazija (svi predmeti) i općeobrazovnim predmetima četverogodišnjih strukovnih škola (hrvatski, matematika, strani jezik – obvezni predmeti državne mature), piše Glas Slavonije.

I u narednim godinama, ova generacija ostaje eksperimentalna i služit će kao “testna grupa” na temelju čijih će se rezultata rada i povratnih informacija nastavni procesi i materijali poboljšavati. Oni uče iz eksperimentalnih udžbenika koji dolaze u tiskanom i elektroničkom izdanju uz dobivene tablete i pametne ploče za digitalne sadržaje, a tako će nastaviti i od jeseni, kada prelaze u 2., 6. i 8. razred osnovne, odnosno 2. razred srednje škole prema istom obrascu.

Budući da je Škola za život zamišljena kao program koji uvodi nove metode rada, vrednovanja učenja te poučavanja, s naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja kod učenika, učenici se ocjenjuju i brojčano i opisno. Međutim, zaključivanje ocjena na kraju godine ostaje.

Novi udžbenici i novi školski kalendar

Oko 150.000 učenika kao prva generacija će 9. rujna ove godine u novi program krenuti “frontalno” – u svim razredima i gore navedenim predmetima u kojima su bili ovogodišnji “eksperimentalci” (1., 5. i 7. osnovne i 1. srednje škole). Oni će učiti prema novim predmetnim kurikulumima, koji su na temelju ovogodišnjih iskustava u eskperimentu dorađeni i doneseni. To znači da će ti učenici učiti iz novih, poboljšanih verzija udžbenika, piše Glas Slavonije.

Marko Košiček, glavni savjetnik ministrice Blaženke Divjak, kaže da je trenutno na prosudbi 289 udžbenika. Košiček je izjavio je za HTV da bi novi udžbenici trebali biti usklađeni s novim pravilnikom o udžbeničkom standardu, trebali bi biti nešto tanji i lakši. Naglašava da većina udžbenika sadržava i digitalni dio koji bi trebao biti dodatna motivacija za učenike, ali i pomoć nastavnicima. Prema Košičekovim riječima, digitalni dio ima većina udžbenika za opće obrazovne predmete, dakle za osnovnu školu i gimnaziju. S time u vezi, neki su nakladnici ovih dana već predstavili nove udžbenike, izrađene prema službenim inačicama kurikuluma.

Po jedan tablet od jeseni ići će na četiri učenika razredne nastave, a tablet po učeniku od 5. razreda. Ta i prethodno navedena grupa učenika, koji će raditi i rade u Školi za život, imat će lakše torbe, a što je, kao i najviša cijena udžbenika (oko 10 posto niža od sadašnjih), propisano novim zakonom o udžbenicima. Maksimalna masa svih obveznih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole je tri kilograma, za 5. i 6. razrede pet kilograma, a za 7. i 8. razrede šest kilograma. No, to nije sve jer donesen je i novi školski kalendar. Prema njemu, prvi put, učenici mogu imati i jesenske praznike. Ipak, implementacija novog školskog kalendara s novim praznicima nije obavezna.

Samo nekima besplatni udžbenici

Udžbenici će od jeseni biti besplatni za neke učenike, dok nekima uopće neće biti besplatni, barem tako kažu u Ministarstvu obrazovanja. Kažu da će zasad biti sve besplatno za “eksperimentalce”. Osnovci u starom i novom programu dobit će samo obvezne udžbenike, a udžbenike za izborne predmete poput vjeronauka, informatike i stranog jezika sami će trebati kupiti. Međutim, tu su moguće i neke promjene. Ministrica Divjak u subotu je ustvrdila kako postoje mogućnosti da će i osnovnoškolci dobiti besplatne udžbenike i za te izborne predmete, za što tvrdi da ima garanciju premijera.

“Udžbenici obveznih predmeta bit će nabavljeni sredstvima državnoga proračuna svim učenicima osnovnih škola bez obzira na to pohađaju li razrede koji će ići prema novim kurikulumima ili prema starim nastavnim planovima i programima. Učenicima koji pohađaju razrede koji su u eksperimentalnom programu osigurani su eksperimentalni nastavni materijali za sve predmete, a nabavit će se sredstvima Europskog socijalnog fonda”, rekli su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za Glas Slavonije.

Ono što će roditelji morati iskeširati iz svog džepa su radne bilježnice i ostali pribor koje svaki školarac treba. Ministarstvo obrazovanja posebnim je naputkom propisalo da su udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani iz državnog proračuna u vlasništvu škole, da je njihov vijek korištenja četiri godine (ako su cjeloviti, čitljivi i konzistentni), a da su ih učenici dužni čuvati i vratiti na kraju školske godine, kada ih s novom godinom preuzima sljedeća generacija. U slučaju da ih oštete, učenici će morati nadoknaditi štetu od 50 posto kataloške cijene udžbenika.