ŠKOLE, VRTIĆI I FAKULTETI NEĆE RADITI BAREM MJESEC DANA: Poznato je i što će biti s djecom čiji roditelji rade i ne mogu ih čuvati

Nastava će se odvijati online kao i dosad

Sve škole, vrtići i visoka učilišta zbog epidemije koronavirusa bit će zatvoreni i idućih 30 dana, počevši od danas, doznaje Jutarnji list u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Nastava će se odvijati na daljinu kao i dosad, putem online platforme, Hrvatske radio televizije i Sportske televizije.

Vlada je odluku o obustavi nastave donijela prošli petak, no samo na dva tjedna, a sada se ta mjera produžila. “Odluka Vlade o obustavi nastave u školi i prelasku na nastavu na daljinu, nema krajnji rok do kada vrijedi. U svjetlu današnje odluke Vlade o radu od kuće koja uključuje i škole, a donosi se na mjesec dana, razvidno je da nastave u školi neće biti barem do 19. travnja”, rekli su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na upit Jutarnjeg.

Ravnatelji dužni organizirati prihvat djece

No, ravnatelji osnovnih škola dužni su i dalje organizirati prihvat djece u razrednoj nastavi i to u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i nije moguće drugačije zbrinuti djecu, a isto vrijedi i za ustanove predškolskog odgoja.

“Sada su se okolnosti izmijenile tako da ova odluka predstavlja mogućnost da ravnatelji i čelnici tijela visokih učilišta, srednjih i osnovnih škola organiziraju rad u suradnji s MZO tako da se nesmetano odvija nastava na daljinu. Iako je relativno mali broj djece koja su dosad dolazila u tom režimu, treba imati na umu da moramo osigurati onim roditeljima koji rade, posebno u ovim kritičnim djelatnostima da su djeca zbrinuta – poručila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Nastavnici mogu raditi od doma

Svi nastavnici, učitelji, profesori i odgojitelji mogu raditi od kuće budući da je Vlada na današnjoj sjednici izmijenila i odluku o obustavi izvođenja nastave. Prijašnja odluke je obvezivala zaposlenika da dolaze na radno mjesto, no sindikati su tražili da se i njima omogući rad od kuće, a Vlada je usvojila njihove zahtjeve.

Već danas će ministarstvo poslati dodatne upute kako provesti odluku i koje dodatne uvjete mora imati nastavnik kod kuće da bi mogao izvoditi nastavu na daljinu.

Ministrica je poručila kako nastava na daljinu ide po planu te se odvija online i na tv-ekranima. “Najnovija je vijest da u minuti imamo oko 1100 prijava u sustav i to ide bez problema, sve upute koje smo dali očito su urodile plodom”, rekla je Divjak.

