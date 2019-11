ŠKOLE U ŠTRAJKU, SUSTAV U BLOKADI, A MINISTAR ŽESTOKO ODGOVORIO MINISTRICI! Javili se i sindikati: ‘Prijetnje će imati teške posljedice’

Kad štrajk ne bi bio plaćen, ne bi bili odrađeni ni ti sati, a najviše bi bili oštećeni naši učenici. Siguran sam da Vlada neće to učiniti, pa da njihovo nesnalaženje ili nedovoljno poznavanje problematike na kraju plate oni koji su najmanje krivi. Zato svi koji nam prijete neplaćanjem moraju znati da je to prijetnja praznom puškom. Ili, ako to nije tako, onda će oživotvorenje takve ideje imati teške i nesagledive posljedice, kaže Željko Stipić

Škole u Hrvatskoj krenule su od utorka u frontalni štrajk sve dok se ne ispuni zahtjev sindikata, odnosno 6,11 posto veći koeficijenti složenosti poslova. Tu je odluku podržalo više od 96 posto članova sindikata u osnovnim i srednjim školama. Odbili su Vladinu ponudu, iako se od utorka štrajk više ne plaća. Sindikati su najavili i prosvjedi za vrijeme održavanja kongresa Europske pučke stranke u Zagrebu. Da je sustav u blokadi, priznala je i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

DIVJAK POSLALA OŠTRO UPOZORENJE: ‘Školski sustav je u blokadi. To je igra moći premijera i sindikata, ja u tome ne želim sudjelovati, znamo tko ispašta’

Ministar: Ponuda se neće mijenjati, koliko je meni poznato

Gostujući u RTL-u Danas, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović rekao je kakav ovakav razvoj događaja nisu očekivali iz niza razloga.

“Više od mjesec dana razgovaramo, Temeljni kolektivni ugovor (TKU) je sklopljen, granski za cijeli sektor su sklopljeni. Nismo ovo očekivali jer smo ponudili fer ponudu kroz TKU i povećanje osnovice od šest posto, i dodatnih dva posto ukoliko ne redizajniramo cijeli sustav plaća. I sve to u idućoj godini. Kada se zbroji, to je povećanje veće od 20 posto u četiri godine i naravno da nismo ovo očekivali i da ovakva situacija nikoga ne raduje”, rekao je Aladrović.

Unatoč frontalnom štrajku, Vlada, kaže Aladrović, ostaje pri svojoj ponudi.

“Mi smo svoju ponudu komunicirami i dalje ju komuniciramo kroz pregovore o TKU-u, u četvrtak imamo sastanak s predstavnicima državnim i javnih službi te očekujemo da će se pojaviti i sindikalisti koji su u štrajku. Ispunjujemo tom ponudom očekivanja i smatramo da ne treba raditi diskriminaciju. I dalje vodimo dijalog onako kako se on treba voditi, kroz formalne kanale. Ponuda se neće mijenjati, koliko je meni poznato”, kazao je Aladrović, dodajući kako su štrajkom najviše pogođeni učenici.

‘Najveće žrtve su učenici, neizvjestan im je kraj školske godine’

“Imamo problem nezadovoljstva roditelja i nezadovoljstva učenika. U ovom slučaju najveće žrtve su učenici, neizvjestan im je kraj školske godine, ne znaju što će se događati, a jasno se izrazila i pravobraniteljica za djecu koja je rekla da je ustavno pravo učenika na obrazovanje prije prava učitelja na štraj. Pozivamo da i to uzmu u obzir i svoje zahtjeve korigiraju.”

Aladrović kaže da u ovom trenutku još nisu razmišljali o tome da se obrate sudu koji bi ispitao zakonitost štrajka, ali je to moguće u nekom trenutku.

“Ako se i obratimo sudu, ne donosimo mi odluku, te represivne mjere ćemo ostaviti za sam kraj, ako ih budem koristili. S obzirom da smo pregovarali o nečemu što nije tema pregovaranja, imamo jasne indicije da štrajk nije zakonit, no ne bih prejudicirao. Vidjet ćemo u budućnosti i pustiti sudu da to eventualno odluči”, rekao je ministar.

ŠKOLE ŠTRAJKAJU, SINDIKATI IDU DO KRAJA: ‘Nećemo samo štrajkati, napravit ćemo još nešto. Smetaju vam naše akcije? Pišite Vladi!’

Oštar odgovor kolegici Divjak: ‘Biti ministar je pravo, čast, obveza, ali nosi i svoje odgovornosti’

Oštro je odgovorio i kolegici Blaženki Divjak na njenu izjavu da ona “ne želi sudjelovati u igrama moći Vlade i sindikata”.

“Biti ministar je pravo, čast, obveza, ali nosi i svoje odgovornosti. Prebacivanje odgovornosti prema drugim kolegama, premijeru ili bilo kome drugom smatram nekorektnim, u ovom slučaju od strane ministrice Divjak. Problemima u resoru se treba voditi onaj tko vodi taj resor, a ne drugi kolege. Ako govorimo o odgovornosti, pozivam da odgovornost za svoje resore snosimo sami, a ne da ih pokušamo prebaciti na druge”, oštro je Divjak odgovorio Aladrović.

Sindikati o Vladinim prijetnjama: ‘Shvaćam ih kao izraz nemoći’

Postoji li šansa za kompromis između Vlade i sindikata i kakve akcije prosvjetari pripremaju, otkrio je gost RTL-a Danas Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod. Prije svega, organizirat će akciju “potrubi za obrazovanje” na trasi od Sheratona do Arene, gdje se održava kongres Europske pučke stranke.

“Složni smo, da nismo, ne bismo imali ovakav odaziv od samog početka štrajka pa do danas, niti bi podrška javnosti, roditelja i s raznih strana bila tolika. Svaka razjedinjenost vodi našem slabljenju, a svako slabljenje pomaže drugoj strani da ne udovolji našim zahtjevima”, kazao nam je Stipić pa se osvrnuo na Vladine prijetnje o oduzimanju dnevnica: ‘Shvaćam ih kao izraz nemoći. Jer, kad štrajk ne bi bio plaćen, ne bi bili odrađeni ni ti sati, a najviše bi bili oštećeni naši učenici. Siguran sam da Vlada neće to učiniti, pa da njihovo nesnalaženje ili nedovoljno poznavanje problematike na kraju plate oni koji su najmanje krivi. Zato svi koji nam prijete neplaćanjem moraju znati da je to prijetnja praznom puškom. Ili, ako to nije tako, onda će oživotvorenje takve ideje imati teške i nesagledive posljedice.’

KRENUO FRONTALNI ŠTRAJK U HRVATSKOJ, ALI NEKE ŠKOLE IPAK RADE: Sindikati još ne popuštaju, Ministarstvo za njih ima poruku

‘Treba riješiti problem i štrajk će završiti’

Bez obzira na sve, učitelji neće odustati.

“Takve prijetnje samo će nas očvrstiti u štrajku. I sutra će biti tako, neka nitko ne misli da će se štrajk sam od sebe osuti. Treba riješiti problem i štrajk će završiti”, naglasio je Stipić i komentirao roditelje: “Vidimo ih kao saveznike, ne kao drugu stranu. Sve što činimo, jest za dobrobit njihove djece. Zato očekujem njihovo razumijevanje. Molimo ih za strpljenje jer ako ovo izguramo do kraja, bit će to za dobrobit njihove djece.”

No, pitanje je što će biti ako se “ovo ne izgura do kraja”.

“Nijedan štrajk nije sam po sebi cilj, on je sredstvo da se postigne cilj. Ako poluči rezultat onda se neki propusti neće primijetiti, ali ako ne da rezultate, onda treba postaviti pitanje o odgovornosti onih koji su odgovorni za ovu priču. Prostora ima, da na kraju budu zadovoljni svi, ne samo mi sindikati nego naši članovi i svi zaposleni u osnovnim i srednjim školama”, zaključio je predsjednik sindikata Preporod za RTL Danas.

Ministarstvo tvrdi: Štrajka 63,34% radnika u osnovnim i srednjim školama

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja izvijestili su u utorak navečer da je u osnovnim i srednjim školama 63,34 posto radnika, njih 12649, koji su u štrajku.

Po podacima ministarstva, najveći je odaziv u Međimurskoj županiji (76,76 posto), Virovitičko-podravskoj (71,58 posto), Brodsko-posavskoj (70 posto), Šibensko-kninskoj (69,77 posto), Zagrebačkoj (68,99 posto) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (68,35 posto).

Najmanji je odaziv u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (48,25 posto). Slijedi Ličko-senjska (57,98 posto) i Primorsko-goranska (57,61 posto) i Karlovačka županija (59,11 posto) te Grad Zagreb (59,56 posto).

U Gradu Zagrebu ukupno je najviše radnika koji štrajkaju, njih 2542. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 1082 radnika u štrajku, a u Primorsko-goranskoj županiji 942 radnika.

Za Bjelovarsko-bilogorsku županiju nema podataka.

Mihalinec: Predsjednik Vlade se ponaša kao da nas nema, njemu je sutra veliki događaj

Čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec govorio je o štrajku prosvjetara, spremnosti na kompromise te o komentaru ministrice Blaženke Divjak da ne želi sudjelovati u igrama moći između sindikata i Vlade.

“Mi smo spremni za pregovore, pregovorima se može postići kompromis, međutim – pregovora nema. Ministar Aladrović stalno priča – imamo pregovore. Imamo pregovore, ali nemamo pregovore o onome zbog čega je cijeli sustav osnovnog i srednjeg školstva u štrajku. A to je povećanje koeficijenta složenosti poslova u osnovnom i srednjem školstvu i zaostajanje plaća za ostalim plaćama u javnim službama”, rekao je Mihalinec za Novu TV.

Za prozivke ministrice Blaženke Divjak da se oko štrajka odvijaju igre moći između njega i premijera, Mihalinec je rekao kako to osobno ne bi nazvao igrama moći nego ‘nekim čudnim događanjima’.

“Mi smo postavili zahtjeve i pregovora nema. Danas je 27. dan štrajka. U 27 dana štrajka, 17. dan smo prvi put sjeli uopće razgovarati, a 18. dan smo prvi put stvarno razgovarali”, rekao je, ali nije bio do kraja određen odgovarajući na pitanje hoće li ustrajati na svojem glavnom zahtjevu – da se svim zaposlenima u obrazovanju osigura rast koeficijenata za 6,11 posto.

Komentirao je i podatke ministarstva obrazovanja da je danas u štrajku sudjelovalo 63 posto radnika.

“Ministarstvo obrazovanja uvijek daje manje podatke nego što ih mi dajemo. U svakom slučaju, gotovo jednak broj škola nije radio i nije bilo nastave, a to znači da je štrajk u potpunosti podržan od učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama”, poručio je Mihalinec dodajući da imaju i ogromnu podršku roditelja.

“Vjerujem da bi roditelji morali znati koja strana ne želi riješiti problem. Znači, ako sindikati svaki dan kažu da su spremni na razgovor i za pregovore, spremni su za bilo što, neka Vlada to nazove bilo kako, da sjednemo za stol i razgovaramo. A od Vlade već 27. dan nema naznake da žele razgovarati. Sigurno sindikati nisu ti koji žele načiniti štetu njihovoj djeci”, rekao je, a na pitanje očekuje li još poziv premijera za razgovor poručio je: ‘Bilo bi to totalno neodgovorno da toga nema. Nas stvarno čudi da nema razgovora i pregovora.’

Na pitanje boji li se sudske zabrane ili nekih daljnjih koraka, rekao je da Vlada ima moć tražiti od suda da zabrani štrajk.

“Ima moć zaplašivati ljude da neće platiti. Danas je prvi dan gdje je Vlada najavila da neće platiti štrajk i on je bio jednakog intenziteta. Možda su se neki malo uplašili, ali ogroman broj ljudi nije. Metode zastrašivanja i represije neće riješiti problem. Neće ga riješiti ni ignoriranje, niti skrivanje od problema”, poručio je Mihalinec.

“Predsjednik Vlade se ponaša kao da nas nema, njemu je sutra veliki događaj, kongres Europske pučke stranke. Mi ćemo jednom malom akcijom na svim raskrižjima, ne samo na njihovom putu od hotela Sheraton do Arene, pozivati vozače da potrube, one vozače kojima će blokirati promet da bi se taj ogroman događaj dogodio. Jednako tako će u cijeloj Hrvatskoj naši aktivisti u vremenu od 13 do 14 sati na velikom broju raskrižja imati svoje plakate ‘Potrubite za obrazovanje’, jednostavno da Hrvatska bude glasna u tom trenutku za obrazovanje”, kaže Mihalinec.