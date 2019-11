NIŠTA OD KRAJA ŠTRAJKA, EVO GDJE SUTRA NEMA ŠKOLE: ‘Razmijenili smo argumente, ali oko jedne stvari nema kompromisa’

Svi obrazovni sindikati koji u ponedjeljak štrajkaju u Ministarstvu rada sastali su se s ministrima Zdravkom Marićem i Josipom Aladrovićem te ministricom Blaženkom Divjak

Prosvjetni radnici ušli su u peti tjedan štrajka pa se tako danas nastava neće održati u školama Osječko-baranjske i Ličko-senjske županije. U utorak nastave neće biti u Zadarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, dok će u srijedu štrajkati sve škole u Hrvatskoj. K tome, prosvjetari su najavili prosvjed na Markovu trgu. Svi obrazovni sindikati koji u ponedjeljak štrajkaju u Ministarstvu rada sastali su se s ministrima Zdravkom Marićem i Josipom Aladrovićem te ministricom Blaženkom Divjak. No, za sindikalce nema dvojbe, koeficijenti se moraju povećati.

“Nema kompromisa oko koeficijenta. Nema kompromisa ni oko rastezanja priče. Sad se kaže, ‘ako’ sustav koeficijenata ne nastupi do 1. srpnja – onda će ići neki rast plaća. Što to znači, kako će to izgledati, što ako to ne zadovolji štrajkaše. Taj je prijedlog nesuvisao i mislim da ga neće prihvatiti nitko od štrajkaša”, rekao je za HRT Vilim Ribić, predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja.

‘Idemo dalje’

Branimir Mihalinec, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, nakon sastanka s ministrima u Ministarstvu rada komentirao je o čemu je bilo riječi, javlja N1.

“Ovo je prvi razgovor na kojem smo od Vlade dobili obećanje da će njihov prijedlog biti u pisanoj formi, a mi smo zatražili od Vlade da se o našem prijedlogu isto tako očituje. Dogovorili smo se da ćemo se ovaj tjedan sastati ponovno. Točan termin nije dogovoren”, rekao je Mihalinec, dodavši da sve aktivnosti sindikata i štrajkovi idu dalje.

“Nakon dva sata razmijenili smo argumente, mi smo dali naše zahtjeve i dali prijedlog kako izaći iz ove situacije”, rekao je Mihalinec.

Komentirao je i štrajk u školama.

Nastavak pregovora s vladajućima

“Štrajk je danas krenuo 17. dan, svi zaposleni, i učenici, ako i njih računamo, su peti dan danas u štrajku i štrajk ide dalje, tako dugo dok ne postignemo zadovoljavajuće rješenje. Sve što postignemo i do čega dođemo u pregovorima ili ne dođemo, dat ćemo svim članovima i nečlanovima koji sudjeluju u ovome na referendumsko izjašnjavanje”, rekao je Mihalinec.

Upitan jesu li razočarani što nije bilo sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem, Mihalinec je rekao da nisu.

Ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, kazala je da je njoj drago što je konačno došlo do toga da ministri i sindikati sjednu za stol te razgovaraju o konkretnim kompromisnim prijedlozima. Divjak tvrdi da je sigurna da će se u sljedećih nekoliko dana doći do spomenutih rješenja i da se “to mora napraviti” jer smatra da je situacija u hrvatskim školama sada već ozbiljna kada se gleda broj sati koje će učenici morati nadoknaditi. U tom smislu će, najavljuje Divjak, u srijedu dati uputu školama.

“Danas su bili pregovori sindikata koji su u štrajku. Relativno brzo su završili. Pregovori o osnovici i drugim materijalnim pravima nastavljaju se u srijedu”, izjavio je u Studiju 4 Boris Pleša, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika.

